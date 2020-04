„So isch nu au wieder“ - Hegel lernte früh Dialektik

Wer die Quarantäne nutzen will, um sich in einem der komplexesten und sprachlich schwer zugänglichsten Gedankengebäude der Philosophie zu verlieren, ist mit Hegel gut bedient. Und er hat noch einen fast schon aktuellen Anlass: Georg Wilhelm Friedrich Hegel erblickte am 27. August vor 250 Jahren in Stuttgart das Licht der Welt. Das hat dazu geführt, dass dem Schwaben zwei neue Biografien gewidmet sind, die sich in einem gleichen: Sie wollen den „Staatsphilosophen“, der gleichsam den ideologischen Unterbau des modernen Preußens lieferte, unter anderem auch befreien vom Vorwurf, eine Rechtfertigung des Totalitarismus abgeliefert zu haben.

Der Jenaer Philosophie-Professor Klaus Vieweg legte dazu schon im vergangenen Herbst den deutlich umfangreicheren Wurf vor. Wer einen kürzeren Weg in die Gedankenwelt Hegels sucht, ist mit Sebastian Ostritschs Biografie „Hegel“ auf der richtigen Fährte.

Nichts ohne sein Gegenteil

Ostritsch entwickelt aus den Lebensstationen Hegels auch die jeweiligen philosophischen Aspekte – die Biografie Hegels liefert Denkanstöße. Einer der frühesten: Der Schwabe Hegel habe die Dialektik schon mit dem Dialekt aufgesogen, da der konfliktvermeidende Schwabe, wenn seine These mit einer Antithese konfrontiert wird, diese gern aufhebt durch den Satz „So isch nu au wieder“. Dass nichts ohne sein Gegenteil richtig ist, gehört zu den zentralen Elementen der Hegelschen Philosophie.

Aus dem „Ich denke, also bin ich“ entwickelt er die Frage, wer denn das „Ich“ ist. Und stellt fest: Ein Ego lässt sich nur entwickeln, wenn es auch ein Alter Ego gibt. Die Ausein­andersetzung mit anderen Menschen – erst diese formt das Ich.

Extrem verschachtelte Texte

Und erst in der Gruppe kann sich auch manifestieren, was als Weltgeist in die Philosophiegeschichte einging. Ostritsch erklärt das sehr schön mit dem Mannschaftsgeist beim Sport: Ein begeistertes Team vermag mehr zu leisten als die Summe seiner Einzelspieler. Eine Nation, die in denkerischer Freiheit an der Weiterentwicklung der Vernunft arbeitet, wird zum Träger des Weltgeistes. Hegel feiert damit die Aufklärung und die Franzosen und erblickt in Napoleon, den er beim Einmarsch in Jena erlebt, gewissermaßen den Weltgeist zu Pferde.

Die zweite wesentliche Eigenschaft der Hegelschen Philosophie, auf die Ostritsch besonderen Wert legt, entwickelt sich genau daraus: Ein denkendes Ich wandelt sich in und mit der Zeit und gelangt durch die Auseinandersetzung in der Welt zu immer größerer Vernunft – sowohl das Ich wie auch die Vernunft sind also immer historisch relativ. Denken ist immer eine Denkbewegung. Diese sich stets weiter entwickelnde Vernunft manifestiert sich im Weltgeist, den Hegel selbst in Napoleon zu erblicken glaubte, als dieser in Jena einmarschiert.

Suchendes Stammeln eines zweiten Erlösers

Ostritsch verhehlt auch nicht, dass Hegel didaktisch und rhetorisch alles andere als ein Naturtalent war: Hegels Texte sind extrem verschachtelt. Seine dialektgeschwängerten Vorlesungen waren für seine vielen Schüler in Berlin, als Hegel dort endlich seine Professur erreicht hatte, schwer verständlich. Und dennoch muss zwischen dem suchenden Stammeln der Hegelschen Vorträge jener Geist seiner Philosophie erschienen sein, der dazu führte, dass man Hegel am Ende quasi wie einen zweiten Erlöser feierte.

Ostritschs Hegelbuch ist weniger Biografie als Charakterstudie. Hegels mühsam voranschreitende Karriere, seine Ehe und seine drei Kinder – das schildert er nicht um der Lebensgeschichte willen, sondern vor allem, um von dort aus das nächste Hegelsche Werk vorzustellen. Alles in allem bietet sein Buch einen gut verständlichen Einstieg in die Gedankenwelt des letzten Philosophen, der sich anheischig machte, ein allumfassendes Theoriegebäude zu erstellen.

Sebastian Ostritsch: Hegel - der Weltphilosoph. Propyläen, 320 S., 26 Euro; Klaus Vieweg: Hegel - Der Philosoph der Freiheit. C.H.Beck, 824 S., 34 Euro, E-Book 26,99 Euro.