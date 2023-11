Spitzenpreise für Kinos im Ruhrgebiet und in NRW

Düsseldorf. Die Filmstiftung NRW schüttet eine Million Euro an Programmkinos im Land aus. Wer neben dem Essener Glückauf und Bochums Casablanca noch gewann.

Die Film- und Medienstiftung NRW hat am Dienstagabend wieder Kinos für ihre herausragende Programmgestaltung geehrt. 74 NRW-Kinos aus 46 Städten erhielten insgesamt ein Preisgeld von einer Million Euro, wie die Medienstiftung in Düsseldorf mitteilte. Im Rahmen eines festlichen Dinners ehrte die Filmstiftung die Kinos, die sich in besonderer Weise mit einem vielfältigen Programm um den deutschen und europäischen Film wie auch den Kinder- und Jugendfilm verdient gemacht haben. Spitzenprämien gingen an:

- das Cinema Kurbelkiste Münster (20.000 Euro Programmprämie, 6000 Euro Kinder- und Jugendprämie),

- die Lichtspiele Köln-Kalk 20.000 Euro Programmprämie, 4000 Euro Kinder- und Jugendprämie),

- das Bambi & Löwenherz Gütersloh (20.000 Euro Programmprämie, 4000 Euro Kinder- und Jugendprämie),

- das Odeon Köln (20.000 Euro Programmprämie, 2000 Euro Kinder- und Jugendprämie),

- das Bambi Filmstudio Düsseldorf (20.000 Euro Programmprämie, 2000 Euro Kinder- und Jugendprämie),

- das Casablanca Bochum (20.000 Euro Programmprämie) und

- das Filmstudio Glückauf Essen (20.000 Euro Programmprämie).

Essen, Filmstudio Glückauf in Rüttenscheid Foto: Filmstiftung Nrw / Filmstiftung NRW

Dominik Porschen moderierte das Bühnenprogramm, bei dem die Kinobetreiber:innen von prominenten Filmschaffenden geehrt wurden. Seit 1991 ehrt die Film- und Medienstiftung NRW mit dem Kinoprogrammpreis NRW Kinobetreiber, die mit ihrem Programm und ihrer Auswahl von deutschen und europäischen Filmen sowie Kinder- und Jugendfilmen überzeugen. Insgesamt konnten mit den Kinoprogrammpreisen bisher rund 15,4 Millionen Euro aus Fördermitteln des Landes an Kinobetreiber aus NRW vergeben werden.

Preise gab es auch für das JAC Attendorn, das Residenz-Kino-Center Bad Laasphe, das Capitol, die Endstation und das Metropolis in Bochum, das Lichtburg Center Dinslaken, das Central-Studio Dorsten, das Lichtspiel + Kunsttheater Schauburg und das sweetSixteen-Kino im Depot in Dortmund, das Filmforum Duisburg, Atelier, Cinema und Metropol in Düsseldorf, Astra Theater & Luna, Eulenspiegel und Galerie Cinema in Essen, das Studio in der Schauburg in Gelsenkirchen, das Babylon in Hagen, das Viktoria Filmtheater Hilchenbach, das Rio in Mülheim sowie das Kino im Walzenlager und die Lichtburg in Oberhausen,

Christoph Maria Herbst, Sönke Wortmann und Meltem Kaptan mit „Scheck is back“

Prominente Preispat:innen nutzten die Gelegenheit, um die Verleihfördersumme für bereits erfolgreich gelaufene Kinoproduktionen an die Film- und Medienstiftung NRW zurückzuzahlen. Acht Schecks in Höhe von insgesamt 450.000 Euro wurden zurückgegeben.

Die Scheck-Übergabe übernahmen Christoph Maria Herbst gemeinsam mit Sönke Wortmann für „Contra“ (Constantin Film Verleih), Herbst gemeinsam mit Benjamin Herrmann (Majestic Filmverleih) für „Es ist nur eine Phase, Hase“, Björn Hofmann für „Fallende Blätter“ (Pandora Film Medien), außerdem gemeinsam mit Meltem Kaptanfür „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ und Jannis Niewöhner für „Je suis Karl“, Natja Brunckhorst und Christoph Ott (Filmwelt) für „Alles in bester Ordnung“, und Christa Nickels und Leopold Hoesch für „Die Unbeugsamen“ (Majestic).

Darüber hinaus stellte Aylin Tezel ihr Regiedebut „Falling into Place“ vor, das am 7. Dezember in den deutschen Kinos startet.

