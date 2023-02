Starkes Programm beim Traumzeit-Festival im Landschaftspark

Duisburg. Das Line-up ist so stark wie nie. Indierock-Heroen wie Interpol und Teenieschwarm Edwin Rosen teilen sich beim Traumzeit-Festival die Bühnen.

Letztes Jahr die Editors, nun Interpol. Fans des Indie Rock kommen beim Traumzeit-Festival im Landschaftspark Nord erneut voll auf ihre Kosten. Die US-Band sind der erste internationale Topact, den die Traumzeitmacher um Festivalchef Frank Jebavy und den künstlerischen Leiter Marcus Kalbitzer nun bekanntgegeben haben.

Teenieschwärme und Postpunk-Helden

In diesem Jahr findet das Generationen verbindende Happening vom 16. bis zum 18. Juni im Landschaftspark Nord statt. Das musikalische Programm ist so spannend wie noch nie und spricht ein Publikum an, bei dem sich ausrastende Teeniehorden mit gut gealterten Postpunkern vor den Bühnen am Hochofen schön abwechseln werden.

Glückliche Gesichter: ein gewohntes Bild beim Traumzeit-Festival im Landschaftspark Nord in Duisburg. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Seit seiner ersten Single „leichter/kälter“ ist Edwin Rosen sicher der Name in der deutschen Musikszene, der gerade am meisten gehypt wird. Die erste Solotour des erst 25-jährigen Stuttgarters im vorigen Jahr war komplett ausverkauft. Auf eine ähnlichen Tonspur wie der Joy-Division-Fan ist Betterov unterwegs. Der Musiker und Schauspieler hat mit „Dusmann“ einen Überraschungshit gelandet und dürfte, genau wie Edwin Rosen, im Lapa für ordentlichen Alarm bei der Generation Z sorgen.

Erste Show seit 2019

Wer aus New York City in den Ruhrpott kommt und in Duisburg seine erste Show seit 2019 spielt, für den dürfte die Hauptbühne auf dem Cowperplatz gerade große genug sein. Interpol, 1997 von Sänger und Gitarrist Paul Banks gegründet, haben im Laufe ihrer nunmehr schon gut ein Vierteljahrhundert andauernden Karriere einige große Werke veröffentlicht. „Obstacle 1“ vom grandiosen Erstling „Turn on the Bright Lights“ oder „Evil“ vom ebenso starken Nachfolge-Album „Antics“ sind Stücke von zeitloser Qualität, die in der Independent-Musikszene schon als Klassiker gelten.

Neben Interpol wurden im zweiten Schub nun die australische Singer-Songwriterin Caroline Rose, der Indie-Folker Dekker und die Glass Beams für die Traumzeit angekündigt. Damit stehen inzwischen 15 Bands für das Festival im Landschaftspark Duisburg-Nord fest.

Die Editors beschlossen im letzten Jahr das Happening am Hochofen. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Infos und Tickets („Mittagsschicht“: 94 bzw. 114 Euro inkl. Camping) auf www.traumzeit-festival.de.

