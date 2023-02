Super Bowl 2023: Die Public Viewings in NRW im Überblick

Super Bowl 2023: Viele Bars, Kinos und Restaurants in NRW bieten wieder ein Public Viewing für American-Football-Fans an.

An Rhein und Ruhr. Der Super Bowl begeistert auch in NRW viele Sport-Fans. In diesen Kneipen, Kinos und Co. an Rhein und Ruhr wird das Football-Event übertragen.

In der Nacht zu Montag steigt mit dem Super Bowl 2023 eines der wichtigsten Sport-Events der Welt.

eines der wichtigsten Sport-Events der Welt. Auch in NRW werden viele Sportbegeisterte das Endspiel der NFL-Saison verfolgen.

Viele Kneipen, Kinos und Restaurants in NRW bieten ein Public Viewing für den Super Bowl an.

Vor dem Super Bowl LVII steigt die Anspannung unter Football-Fans. Auch in NRW erfreut sich das Endspiel der NFL-Saison großer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr erzielte der NFL-Superbowl mit 60,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen Quotenrekord. Viele Bars, Kinos und Restaurants werden in der Nacht von Sonntag, 12. Februar, auf Montag, 13. Februar, (Spielbeginn: 0.30 Uhr) ein Public Viewing für das Duell zwischen Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs anbieten. Wir zeigen euch, wo der Super Bowl 2023 in NRW übertragen wird.

Viele große Kinos an Rhein und Ruhr bereiten sich bereits auf das Sport-Highlight – nur die Fußball-WM der Männer erreicht weltweit noch höhere Einschaltquoten – vor. In der UCI Kinowelt etwa können Football-Fans das Spiel auf der ganz großen Leinwand sehen. Dieses Public Viewing im Kinosessel kostet 10 Euro pro Person und wird in Duisburg, Düsseldorf und Bochum angeboten. Auch das Cinemaxx Kino in Essen überträgt das Live-Event.

Super Bowl 2023: Public Viewing im Kino Kleve, im Bollwerk Moers und im Roadhouse Hamminkeln

Auch für Sportbegeisterte aus dem Kreis Kleve gibt es die Möglichkeit zum Rudelgucken. Ab 22 Uhr lädt das Football-Team derzur Live-Übertragung in das Kino Tichelpark Cinemas in Kleve. Der Eintritt kostet 6 Euro pro Person.

Eine weitere Anlaufstelle für NFL-Fans am Niederrhein ist das Bollwerk in Moers. Die Küche des Jugendzentrums bietet über die Nacht Amerika-typische Snacks wie Chicken Wings oder Hot Dogs an, der Eintritt zum Public Viewing des Super Bowl ist frei.

Super Bowl 2023: Der American Football hat in den vergangenen Jahren viele neue Fans gewonnen – auch in NRW. Foto: Matt York / dpa

In Hamminkeln wird der Super Bowl ebenfalls übertragen. Das Thunderbike Roadhouse überträgt das Endspiel auf mehreren Leinwänden. Tickets gibt es für 35 Euro inklusive „American Game Day Buffet“ und Getränken.

Super Bowl NRW: Live-Übertragungen in Oberhausen und Essen

Auch im Ruhrgebiet gibt es mehrere Möglichkeiten, das XXL-Sportevent live zu verfolgen. Unter anderem in der amerikanischen Sports-Bar „Three Sixty“ an der Centro-Promenade in Oberhausen. Einlass ab 18 Jahren. Reservierungen im Vorfeld für einen Event-Gutschein im Wert von 20 Euro.

In Essen gibt es gleich mehrere Lokale, die das Football-Highlight zeigen. Dazu zählen „Fitzpatrick’s – Irish Pub“ in Rüttenscheid, das „Culinarios“ in Altenessen, das Restaurant „Bückmanns Mühle“, die „Südrock Nachtkneipe“ sowie das „Carlo“ in Essen-Stadtwald. Auch in der Weststadthalle wird der Super Bowl 2023 übertragen. Unsere Lokalredaktion Essen hat alle Infos zusammengefasst.

Super Bowl 2023: Wo gibt es Public Viewing in Düsseldorf?

Der Super Bowl wird natürlich ebenso in der Landeshauptstadt gefeiert. In Düsseldorf lädt das örtliche American-Football-Team „Rhein Fire“ zur Super Bowl-Party in den Bunker Paulsmühle. Neben typischer Verpflegung im „American Style“ warten Trikotversteigerungen und exklusive Interviews auf die Besucher. Das Endspiel wird dort auf einer 20 qm-großen Leinwand gezeigt, der Eintritt kostet 15 Euro.

In der Düsseldorfer Altstadt wird der Super Bowl zudem in der „Retematäng Bar“ übertragen. Ab 21 Uhr beginnt dort das Rahmenprogramm vor dem sportlichen Hauptevent mit einem Football-Quiz mit Preisvergabe. Ein paar Straßen weiter gibt es für Super-Bowl-Begeisterte im „o’reilly’s“-Irish Pub eine weitere Anlaufstelle.

Super Bowl 2023 in NRW: Großes Public Viewing auch in Köln

Auch in Köln gibt es mehrere große Veranstaltungen rund um das amerikanische Sport-Highlight. Die Größte bietet wohl der Club „Bootshaus“, in dem sonst zu elektronischer Musik getanzt wird. Dieser wird anlässlich des Super Bowls zu einem großen Public Viewing inklusive amerikanischen Foodtrucks umfunktioniert. Der Eintritt kostet 34,90 Euro pro Person.

Diese Liste wurde ohne Anspruch auf Vollständigkeit erstellt und soll lediglich einen Überblick bieten. Sie betreiben ebenfalls ein Lokal, das den Super Bowl 2023 überträgt? Dann melden Sie sich unter seitedrei@nrz.de bei uns, um in die Liste aufgenommen zu werden!

