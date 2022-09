Technik, Thesen, Temperamente: Juli Zehs „Über Menschen“

Moers. MIt hohem Aufwand setzen Ulrich Greb und sein Ensemble den Bestseller um. Folge: Eintauchen ins Spiel geht hier nicht – Mitdenken ist gefragt.

In Theaterkreisen gilt ja der zögerlich einsetzende Schlussapplaus als besonders kostbar – weil offenkundig Zuschauer Bedenkzeit brauchen, um aus den Eindrücken herauszufinden. Insofern hat die Premiere von „Über Menschen“ wohl Eindruck gemacht. Dafür hat das Schlosstheater-Ensemble allerdings auch einiges getan: Aus dem Roman von Juli Zeh wurde ein Stück, das zwischen Hörbuch, Verbildlichung bis hin zum wüsten Slapstick und heftigem Körpereinsatz alles einsetzt.

Ärger kann ja sehr produktiv sein. über Juli Zehs Roman „Über Menschen“, dass er gemeinsam mit Dramaturgin Viola Köster daraus ein Theaterstück formte, mit dem das kleine Theater die neue Spielzeit eröffnet hat. Das Schlosstheater ist ja beinahe selbst so etwas wie ein Dorf im Miniaturformat, wo der Intendant am Eingang noch selbst die Karten abreißt, alle mitmachen – und mittendrin spielen: Die Zuschauer sitzen an zwei Seiten, in der Mitte die Spielfläche, auf der sechs große, zusammengeschobene Tische stehen.

Aus der Werbeagentur in Berlin hinaus in die Ödnis

Um die herum wirbeln die fünf Akteure, die das Team einer Werbeagentur darstellen, das für eine neue Öko-Jeans werben soll und mit einem fiktiven brandenburgischen Dorf namens Bracken spielt und mit dem Markennamen „Gutmensch!“.

Für fröhliches Ringelreihen in der Werbeagentur ist nur kurz Zeit… Foto: Jakob Studnar / Schlosstheater Moers

Der Kniff macht es möglich, dass , Georg Grohmann und Roman Mucha nicht zu Figuren des Buches werden – oder nur phasenweise. Am häufigsten noch schlüpfen Matthias Hesse in die Rolle des Dorfnazis Gote und Emily Klinge in die Figur der Berliner Werbetexterin Dora, die aufs Land gezogen und mit der dortigen Dorfwelt konfrontiert ist.

Für die Zuschauenden bedeutet das: In keiner Phase können sie sich zurückfallen lassen in die Rolle des Beobachtenden. Stetes Mitdenken ist gefordert und die spannende Frage ist: Was mag von dem Stück im Kopf von Zuschauern entstehen, wenn diese den – zugegeben in hohen Stückzahlen verkauften – Roman von Juli Zeh nicht kennen?

Für sie bleibt ein 90-Minüter mit pausenlosem Textfluss und eingestreuten Actionszenen, in denen vom Sitzhocker-Rennen rings um den Agenturtisch bis hin zum Einsatz von Modellbauten, nacktem Hintern, Theaterblut und vor allem schwarzer Farbe viele Register gezogen werden für einen fordernden Theaterabend. Was tatsächlich Grebs Ausgangsthese indirekt bestätigt: Bräuchte es soviel Anstrengung, wenn der Text wirklich gut wäre?

Was nehmen Menschen mit, die das Buch nicht kennen?

Für Menschen, die das Buch gelesen haben, ist es ein Wiederentdecken wesentlicher Zitate und Dialoge aus dem Buch und der spannenden Frage: wie werden welche Episoden gewichtet, wie welche Figuren eingeführt? Das Schauspielerquintett ist oft mehr als Techniker mit Laptop, Kamera und Licht gefragt, um so teilweise sehr poetische, spannende Bildsequenzen auf die weißen Wände links und rechts der Bühne zu projizieren.

Das macht die Textwüste lebendig und sorgt dafür, dass mehr entsteht als ein Hörbuch, lenkt aber manchmal ab, weil man eher zuschaut, wie das Team die Bilder entstehen lässt, als dass man sich auf den Text einlässt. Und damit fast ein wenig die Kernfragen aus den Augen verliert: Darf man mit Nazis reden? Wann wird Wokeness zur Wortklauberei? Wie weit aber darf Toleranz mit der Intoleranz gehen?

Die taucht, zum brutalsten aller Symbole geronnen, am Ende auf in Form des Hakenkreuzes an der Wand. Das das Ensemble dann eiligst übertüncht, ehe das Publikum zögernd in den Applaus findet.

