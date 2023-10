„Verbrechen und Strafe" vom Schlosstheater Moers in der ehemaligen Friedhofskapelle an der Rheinberger Straße.

Moers. Typisch Moerser Schlosstheater: Es wuchtet Dostojewskis Riesenroman „Verbrechen und Strafe“ auf die kleine Bühne: sehenswert irritierend.

Fjodor Dostojewskis großer Roman „Verbrechen und Strafe“ („Schuld und Sühne“) endet versöhnlich mit einem Blick auf die innere Umkehr des Jurastudenten Raskolnikow nach verbüßter Strafe. Die durch Armut in die Prostitution getriebene Sonja hat mit der Lauterkeit und Tiefe ihrer Gefühle die Lazarus-gleiche Erneuerung des zweifachen Mörders bewirkt.

Dieser Ausgang des 1866 erschienenen Romans ist heute zu religiös-moralisch grundiert, meinen Dramaturgin Sandra Höhne und Regisseurin Carlotta Salamon; am Schlosstheater Moers gelangt Raskolnikow zu einer anderen Bilanz und zieht die Konsequenzen. Die auf die gefeierte Neuübersetzung von Swetlana Geier zurückgreifende Inszenierung ist wieder, gleichsam Moers-typisch, spektakulär, fordernd, auf manchmal irritierende Weise gegen den Strich gebürstet und trotzdem werktreu.

Dostojewskis „Verbrechen und Strafe“ („Schuld und Sühne“) in Svetlana Geiers Übersetzung

In der Außenspielstätte „Kapelle“ an der Rheinberger Straße konzentriert sich die 145-minütige Bühnenfassung des 1050 Seiten starken Romans weitgehend auf den Krimi-Strang. Der arme Student Raskolnikow hat bei einem Raub die Wucherin Aljona Iwanowa und (ein lässlicher Kollateralschaden) deren Schwester erschlagen.

In der Logik des jungen Intellektuellen, der sich den großen, perspektivisch denkenden Männern der Weltgeschichte verwandt fühlt, war die Pfandleiherin eine schädliche Laus, ihre Eliminierung ein Dienst an der Gesellschaft. Doch nach der Tat setzt ihm nicht nur Untersuchungsrichter Porfirij Petrowitsch zu; ihn quälen nie gekannte Gewissensbisse.

Lola Fuchs, Joshua Hupfauer und Ludwig Michael wechseln in den Rollen

Im Roman stehen auch der treue Freund Rasumichin, der niederträchtige Kleinbürger Luschin und Gutsbesitzer Swidrigajlow für die hellen und dunklen Facetten seines Charakters. In Moers sind diese Figuren, wie auch der Erzählstrang um Raskolnikows Familie, gestrichen. Stattdessen geben, meist streng an Geiers Textfassung entlang, mit Lola Fuchs, Joshua Hupfauer und Ludwig Michael gleich drei Darsteller, die auch in andere Rollen wechseln (Sonja, deren Vater Marmeladow, Raskolnikows Mutter), der inneren Zerrissenheit des Studenten Ausdruck. Joanne Gläsel leiht die Erzählstimme, spricht Porfirij Petrowitsch.

In der kleinen Kapelle, zwischen Kneipentheke und stilisierter Newa-Aue, wird dabei nicht nur der Doppelmord im gesellschaftlichen Kontext verhandelt. Permanent tropfendes Wasser und ein Video über Waldbrände verweisen auch auf die prekäre Lage der Umwelt. Das Verbrechen an der Natur ist das vielleicht größte Verbrechen an der Menschheit.

