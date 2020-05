Thorsten Nagelschmidts Roman „Arbeit“ stomert durch Berlin

Tanja ist Medizinstudentin. Da ist es irgendwie folgerichtig, dass sie als Notfallsanitäterin etwas dazuverdient. Außerdem lernt sie auch noch an Praxis-Beispielen. „Die Leute, die diese Stadt regieren, sind jetzt alle schön zuhause, denkt sie, nur wir sind übrig, wir und die Kranken, die Kaputten, die Hilflosen und die Simulanten, wir sind jetzt auf uns gestellt und müssen das irgendwie hinkriegen, gemeinsam.“ Spaß macht das nicht. Den holt sie sich – wenigstens ein bisschen – nach Feierabend als Fetisch-Model im Erotikclub. Kein Wunder, dass sie deswegen nicht auf die Offerten ihres netten Rettungsdienst-Kollegen Tarek eingehen kann.

Irgendwie leben alle aneinander vorbei in Thorsten Nagelschmidts neuem Roman, der von Basisarbeitern und Randfiguren des nächtlichen Berliner Ausgehbetriebs handelt: Bewährungshelfer, Spätiverkäufer, Taxifahrer, Türsteher, Polizisten, Drogendealer, Ladendiebe, Geflohene, Partymäuse, Hostel­betreiber, Flaschensammler, Essenauslieferer …

Die Späti-Betreiberin und der musizierende Taxifahrer

Viele von ihnen sind fertig, nicht nur weil sie antizyklisch zu den anderen die Nacht zum Tag machen. Anna von Bassenheim musste sich wegen ihres neuen Jobs als Späti-Betreiberin in Schlaftherapie begeben. Mit dem Taxifahrer Heinz-Georg Bederitzky hat sie einen zugeneigten Lebenspartner gefunden. Dass der aber von einer Wohnung in Hohenschönhausen träumt, passt dann doch nicht so ganz in ihre Berlin-Mitte-Lebensplanung. Bederitzky ist nie aus den roten Zahlen herausgekommen, seit er sich als Hobbymusiker zu einer Ratenzahlung für sein edles Keyboard entschieden hat. Nach seinem genehmigten Ausreiseantrag war er im Westen sogar mal auf Stütze angewiesen. Das hatte etwas mit ihm gemacht, das er nicht vergessen kann. Nun testet er manchmal seine Musik an Fahrgästen, mit meistens ernüchternden Ergebnissen.

Der Romancier und Performer Thorsten Nagelschmidt war mal Kopf der Deutschpunkband Muff Potter. „Bambule“ hieß deren Debütalbum, „Die Party ist vorbei“ einer ihrer letzten Titel vor der Auflösung 2009. Nun erzählt der 1976 in Westfalen Geborene in seinem vierten Roman von denen, die den Müll in der Großstadt nicht als kultige Street-Art empfinden, sondern ihn wegmachen müssen. In einem Stationendrama durch die nächtliche Stadt tut er das, sozialrealistisch, facettenreich und nach einem erzählerischen Fehlstart richtig packend. Viele Episoden sind mitein­ander verzahnt, wodurch der Text immer dichter wird. Der Autor überzeugt mit Insiderkenntnissen aus diversen Szenen, die er in explizite Beschreibungen münden lässt.

Die Flaschensammlerin betreibt ein Billig-Antiquariat

Eine kommt buchstäblich unter die Räder, andere schrammen am Existenzminimum. Das hat sie einsilbig und verdrossen gemacht oder zu Verschwörungstheoretikern. Enttäuscht ist auch der einstige LKA-Mann Schüngel, der vom Drogenprofi zum Streifenpolizisten abgestiegen ist und nun Frust schiebt, weil er dem Bürger „die Katze aus dem Baum“ holen oder Anzeigen wegen Lärmbelästigung nachgehen muss. Ansonsten gibt er den stets zu spät kommenden Beobachter einer riesigen Szene voller Verflechtungen.

Alle in diesem Figurenpanorama sind gezeichnet vom Kater nach dem Rausch. So oder so. Ingrid hatte einst in einem „wunderbar ziellosen Bummelstudium“ Soziologie belegt, bis sie begriff, „dass die Dinge, die sie interessierten, sie niemals ernähren würden“. Wie in einem Akt des Protests betreibt sie gegen alle Zeichen der Zeit ein Billig-Antiquariat, in dem sie ihre Kunden vorzüglich berät. Ihre spärlichen Einkünfte bessert sie auf durch Flaschensammeln. Thorsten Nagelschmidt entwickelt diese Frau aus Kreuzberg wie eine westliche Schwester zu Ingo Schulzes bücherbesessenem Sachsen Norbert Paulini.

An der Basis, wo die vom Tisch gefallenen Krümel verteilt werden

Überhaupt ist das Buch richtig stark, wenn sein Autor voller Empathie an die Basis geht, wo die vom Tisch gefallenen Krümel verteilt werden. Stark ist es auch, wenn in einem heftigen Finale viele Handlungsfäden der übriggebliebenen Nachtschwärmer verzurrt werden.

Thorsten Nagelschmidt: Arbeit. Roman. S. Fischer. 334 S., 22 €.