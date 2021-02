Tindersticks suchen im 13. Album experimentelle Zerstreuung

Essen. Die Tindersticks bekämpfen mit „Distractions“ („Zerstreuungen“ oder „Ablenkung“) Lockdown-Frust mit mutigen Klangversuchen und Coverversionen.

„Distractions“ – „Zerstreuungen“ ist der vielsagende Titel des am Freitag erscheinenden 13. Tindersticks-Albums. Ein Werk, das Band-Kopf Stuart Staples in seiner französischen Wahlheimat Limousin im Zentralmassiv aufgenommen hat, um sich die Langeweile im Lockdown zu vertreiben. „Musik zu machen, bedeutet die Realität auszuhebeln, die sehr erdrückend sein kann – so, wie es aktuell der Fall ist“, philosophiert der 55-Jährige. „Weil ich plötzlich alle Zeit hatte, um an neuen Ideen zu arbeiten, ist die Musik zur regelrechten Zuflucht geworden. Wenn man zu sehr mit tagtäglichen Problemen beschäftigt ist, fällt es schwer zu träumen, spielerisch zu sein, Dinge zu erforschen. Genau darum geht es in der Musik. Für mich hat sie etwas von einem Abenteuer.“

Krautrock, Dub und Chansons

Kreativität als Ablenkung, Eskapismus und Selbsttherapie. Zumal Staples in der Corona-Zwangspause Dinge probiert, für die sonst keine Zeit ist – oder die im Verbund mit den anderen in der Band wohl nicht funktionieren würden. Doch allein in seinem Studio, 330 Kilometer südlich von Paris, wagt er sich an Einflüsse und Sounds, die man von den Tindersticks so noch nicht gehört hat. Etwa Vorstöße in Krautrock, Dub oder französische Chansons. So ist „Tue-moi“ Staples’ Debüt in der Sprache seiner Wahlheimat. „Es ist eine Reaktion auf den Terroranschlag auf das Pariser Bataclan von 2015, der mich sehr bewegt hat. Einfach, weil ich tolle Erinnerungen daran habe, auf dieser Bühne zu stehen. Ich weiß genau, wie es dort aussieht, wie es riecht. Deswegen ist mir das besonders nahe gegangen. Aber es hat ewig gedauert, den Song fertigzustellen.“

Neil Youngs „A Man Needs A Maid“

Überhaupt scheint Staples die unverhoffte Auszeit primär für Stücke genutzt zu haben, die länger liegen geblieben sind, bislang nur Fragmente oder fixe Ideen waren. Oder an denen sich die Tindersticks mehrfach erfolglos versucht haben. Wie an den drei Coverversionen dieses Albums, die zum Teil über zehn Jahre auf ihre Vollendung gewartet haben. Etwa Neil Youngs „A Man Needs A Maid“. „Ein fantastischer Song, den Neil sehr dramatisch und orchestral angelegt hat“, konstatiert Staples. „Ich hatte immer das Gefühl, dass er auch simpler klingen könnte und seine Sentimentalität nicht so vordergründig sein muss. Unsere Fassung mutet zwar einfacher an, hat aber wahnsinnig viel Arbeit gemacht.“

Für Staples sind die sieben Songs eine einmalige Sache: Ein Experiment mit spartanischer Instrumentierung und ausufernden Songlängen von bis zu elf Minuten. Momentan bastelt er schon wieder an neuem Material, das in eine ganz andere Richtung gehen soll. Eine Live-Präsentation von „Distractions“ ist indessen nicht geplant: Staples wartet bis zum endgültigen Ende der Pandemie. „Was Konzerttermine betrifft, bin ich froh, dass wir nichts verschoben, sondern alles gestrichen haben. Denn die Ungewissheit, die damit einhergeht, hat etwas Destruktives. An Spekulationen für 2021 werde ich mich nicht beteiligen.“ Ein Mann mit Haltung, klaren Prinzipien und künstlerischem Ehrgeiz. Damit übernimmt er gerade in Zeiten von Covid-19 eine wichtige Vorbildfunktion – und serviert ganz nebenbei spannende Musik.