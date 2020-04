Trauer um den ehemaligen Rheinoper-Dirigenten Zoltán Peskó

Im Alter von 83 Jahren starb der ungarische Dirigent Zoltán Peskó in seiner Geburtsstadt Budapest. Zurückblicken lässt sich auf eine erfolgreiche, aber auch rastlose Odyssee des 1937 Geborenen in verschiedenen Positionen durch alle Kontinente, seitdem er 1964 nach einer Konzertreise in sein politisch eingeengtes Heimatland nicht mehr zurückkehrte.

Er nutzte die Zeit, um unter anderem bei dem Dirigenten Sergiu Celibidache zu studieren und sich bei Pierre Boulez mit der zeitgenössischen Musik vertraut zu machen, die ihm bis zu seinem Tod am Herzen liegen sollte. Zu den vielen Stationen seines Wirkens gehörte auch die musikalische Leitung der Deutschen Oper am Rhein, die er von 1996 bis 1999 innehatte, bevor zur Oper von Lissabon wechselte.

Höhepunkt: Giorgio Battistellis Oper „Orchesterprobe“

Seine Tätigkeit am Rhein fällt mit der Intendanz von Tobias Richter zusammen, der ihn so sehr schätzte, dass er ihn auch später in seiner Eigenschaft als Intendant der Genfer Oper wiederholt in die Schweiz einlud. An der Rheinoper pflegte Peskó ein weitgespanntes Repertoire von Mozarts „Don Giovanni“ über Bartóks Ballett „Der holzgeschnitzte Prinz“ bis zu Wagners „Tristan und Isolde“.

Als einen Höhepunkt bezeichnet Richter die von Peskó geleitete Deutsche Erstaufführung von Giorgio Battistellis Oper „Orchesterprobe“. Peskós Karriere endete abrupt 2012 nach einem Schlaganfall. Jetzt kehrte er in seine Heimatstadt Budapest zurück, wo er am 31. März starb. Tobias Richter würdigt ihn mit den Worten: „Die Erinnerung an einen großzügigen, gescheiten und liebenswerten Weggefährten wird mir immer lebendig bleiben.“