Trauer um Eddie Van Halen: Gitarrist starb mit 65 Jahren

Er gilt als der einflussreichste Rockgitarrist seit Jimi Hendrix; auf seinem größten Hit spielte er allerdings Keyboard: Edward „Eddie“ Van Halen, Gitarrist und Gründer der gleichnamigen US-Hardrockband ist am Dienstag im Alter von 65 Jahren verstorben. Die Musik war dem Sohn holländischer Migranten in die Wiege gelegt worden. Vater Jan, professioneller Klarinettist in Jazzbands, verordnete dem Sohn in der Kindheit Klavierstunden, die zum Gewinn zahlreicher Nachwuchswettbewerbe führten – obwohl der junge Eddie nie lernte, Noten zu lesen.

Später investierte er sein erstes Geld in ein Schlagzeug, tauschte es jedoch gegen die Gitarre seines Bruders Alex ein. Gemeinsam gründeten sie 1972 die Band, die eine der erfolgreichsten Rockbands der 80er Jahre werden sollte. Vor allem das innovative Gitarrenspiel Van Halens sorgte für Staunen. Bei Edward van Halen verschmelzen Rhythmus- und Solospiel, er lässt die Saiten heulen, quietschen und spielt zwischendurch gar mit den Fingern beider Hände auf dem Griffbrett, wodurch sich schnellere Tonfolgen spielen lassen: Das „Tapping“ war geboren.

Die Keybord-lastige Partynummer „Jump“ setzt sich weltweit an die Spitzen der Charts

Den größten Hit beschert dem Gitarrengott die Keybord-lastige Partynummer „Jump“, die sich weltweit an die Spitzen der Charts setzt und noch heute im Radio erklingt. Nachdem sich auch das zugehörige Album „1984“ millionenfach verkauft, trennt sich die Band von Frontmann David Lee Roth, der von Sammy Hagar ersetzt wird, was der Popularität der Band keinen Abbruch tut: Sämtliche Alben mit dem ehemaligen „Montrose“-Sänger landen auf Platz 1 der US-Charts.

Erst der Grunge-Boom Mitte der 90er lässt den Van-Halen-Stern sinken, hinzu kommen private und gesundheitliche Probleme. Die Exzesse der Jahrzehnte fordern ihren Tribut. 2000 wird bei van Halen erstmals Zungenkrebs diagnostiziert.