Überwältigende Bilder: Ballett Hagen tanzt auf Glasscherben

Alles Neue fängt mit Scherben an, so lautet eine Volksweisheit. Über 500 Plexiglassplitter bedecken die Bühne im Theater Hagen, auf der Ballettdirektorin Marguerite Donlon ihr Ensemble bewegt. Der Tanz auf dem Scherbenhaufen ist eigentlich eine unmögliche Situation. Kein Durchkommen. Und doch bahnen sich die Tänzerinnen und Tänzer Wege. Mit zwei Uraufführungen wird der neue Ballettabend „Zart“ am Theater Hagen gefeiert. Beide Choreographien von Marguerite Donlon und Francesco Vecchione spiegeln gesellschaftliche Extremsituationen und setzen sich mit der erzwungenen Distanz eines Alltags in der Pandemie auseinander.

Jeong Min Kim in einer Szene aus Jurema von Francesco Vecchione. Foto: Oliver Look / Oliver Look / Theater Hagen

Marguerite Donlon legt „Fragile“ als Ensemblestück an. Nicht brillante oder einfühlsame Soli stehen im Vordergrund, sondern der leere Raum, der Abstand zwischen den Tänzern. Die Coronaregeln erzwingen im Ballett ein völlig neues gestisches Vokabular. Die bisher so konstitutiven Pas des deux sind nun nur noch möglich, wenn die entsprechenden Solisten auch privat ein Paar sind. Stattdessen zentrieren sich die Tänzerinnen und Tänzer einerseits auf sich selbst und versuchen andererseits, Entfernung mit Ausdruck zu füllen.

Architektur aus Schwarz und Licht in Hagen

Zur Unterstützung wirft Pianist Uros Ugarkovic live auf der Bühne Musik von Johann Sebastian Bach wie Rettungsanker aus Noten aus. Daneben stehen Elektroklänge und die Geräusche zerberstenden Glases. Die Bühne von Soojin Oh ist eine Architektur aus Schwarz und Licht. Die Plexiglasscherben reflektieren die Scheinwerferstrahlen und erzeugen damit eine überwältigende Bildermacht.

Die Tänzer bahnen sich Wege, scheitern, versuchen es erneut, bauen Türme und Häuser aus den Splittern, die wieder einstürzen, verwenden die Scheiben als Schutzschilde und als Spiegel und erobern schließlich sogar neuen Raum, den Orchestergraben. Die enorme emotionale Qualität dieser Szenen wird potenziert durch die abstrakt geometrische, aus der Musik abgeleitete Komposition der jeweiligen Bilder.

Ein Experiment der Annäherung

Am Schluss gibt es ein Experiment. Ambre Twardowski und Dario Rigaglia versuchen eine Annäherung, während die Compagnie aus dem Graben heraus zuschaut. Tatsächlich aber bewegen sie sich weitmöglichst voneinander weg. Dann fällt der Vorhang.

Francesco Vecchione arbeitet in der Choreographie „Jurema“ komplementär dazu nicht mit abstrakten, sondern mit erzählerischen Stilmitteln, mehr Tanztheater als Ballett. Die Jurema hostilis ist eine Mimosenart, also extrem berührungsempfindlich, die Pflanzenbestandteile haben psychoaktive Wirkung und sind Bestandteil des Jurema-Kultes; gleichzeitig wird die Cabocla Jurema als Waldgöttin verehrt.

Einsamkeit und Kollektiv

Die Szenerie wirkt entrückt, das entsteht durch den Farbton Lavendel mit allen seinen Schattierungen und die Kombination von Mozartmelodien mit Weltmusik-Rhythmen. Die Drehbühne spielt mit Außen- und Innenräumen. Der Innenraum könnte ein lebendig gewordenes Gemälde von Edward Hopper sein. Einsame Menschen kommen in einem Salon zusammen, spielen Karten, lesen Zeitung, stehen am Barwagen. Spiegel, Fenster und Wandbild bilden potenzielle Einfallstore einer anderen Welt. Die Protagonisten sind in der Gemeinschaft alleine, sie können einander nicht nahe kommen, nicht im Streit und nicht in der Liebe, sie sind sogar noch in wilden zuckenden Anfällen isoliert.

Auf der anderen Seite des Spiegels bilden sie eine Gruppe von Bauern, die aus den alltäglichen Arbeitsgesten heraus Tanzrhythmen entwickeln, die sich durch die beständige Wiederholung bis zu einer archaischen Ekstase steigern. Diese Gruppe bildet ein Kollektiv; isoliert ist hier keiner. Rätselhaft bleibt, ob die Farmer sich die städtische Szene im Salon phantasieren - oder ob die Städter von einem einfachen, rauschhaften Leben in der Gruppe träumen.

Unendlich gespiegelte Wesenheit

Die Klammer zwischen beiden Realitätsebenen bildet Jeong Min Kim als geheimnisvolle Wesenheit, die bereits vor dem Anfang singend präsent ist und sich am Ende zwischen den Spiegeln in einen Avatar verwandelt, einsam per definitionem und nur fähig zur Gemeinschaft mit dem unendlich verdoppelten eigenen Spiegelbild.

Mit dem Doppelabend „Zart“ erobert eine neue Tanztheater-Qualität das Theater Hagen. Das betrifft die atemberaubende tänzerische Qualität und vor allem das Niveau sowie die Komplexität der erzählten Geschichten, die ebenso betörend wie geheimnisvoll-verstörend und ebenso humorvoll wie traurig sind. Das Publikum ist begeistert. Sehr langer Beifall.