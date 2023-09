Aquaristik: Messe „Aqua Expo“ in Dortmund zeigt Trends

Dortmund. Die Aquaristikmesse „Aqua Expo“ lädt zum Fachsimpeln und Stöbern auf die Dortmunder Rennbahn. Selbst ein Garnelen-Championat gehört dazu.

Normalerweise donnern Pferde im gestreckten Galopp über die Dortmunder Rennbahn. Hektisch werden schnell noch die letzten Wettscheine abgegeben und auf der Tribüne mit dem eigenen Favoriten mitgefiebert.

Vom 29. September bis zum 1. Oktober geht es dort deutlich ruhiger zu. Die alte Wetthalle mit ihrer eindrucksvollen gläsernen Front beheimatet drei Tage lang die „Aqua Expo“ – die größte Aquaristikmesse im Herzen von NRW, wie es auf der Homepage so schön heißt.

Korallenzüchter reisen extra aus Karlsruhe zur „Aqua Expo“ nach Dortmund

Zum elften Mal bauen verschiedene Aussteller und Ausstellerinnen in Dortmund ihre Stände auf. Mit dabei ist zum Beispiel die Korallenzucht Karlsruhe, die eine Auswahl an Blumentieren mitbringt. Während es für die Korallen-Experten aus Baden-Württemberg bereits der zweite Besuch bei der „Aqua Expo“ ist, steht der Deutschen Killifisch Gemeinschaft in diesem Jahr eine Premiere bevor. Die Interessengemeinschaft setzt sich für die Pflege, Erhaltung und Verbreitung der farbenprächtigen Warmwasserfische ein.

Zur Pflege jeglicher Aquariumbewohner gehört das richtige Zubehör. Auf der Messe können Besucherinnen und Besucher unter anderem Futter für ihre Lieblinge, Deko fürs Aquarium und verschiedene Zusätze für das Wasser kaufen.

Vorträge rund um Kampffischhaltung und zur Gestaltung des Aquariums

Die Belastungsprobe für den eigenen Geldbeutel darf auf keiner Messe fehlen. Allerdings gibt es bei der „Aqua Expo“ auch ein kostenfreies Vortragsprogramm. Am Freitag dreht sich unter anderem alles um die „Richtige Ernährung von Kampffischen“ (15 Uhr).

Samstag steht dann die Siegerehrung des „German International Shrimp Contest (TGISC)“, einem internationalen Garnelen-Championat (15 Uhr), an. Sonntag können Interessierte lernen, wie man sein Aquarium besonders kreativ gestaltet (10.45 Uhr + 12 Uhr). Langweile kommt an der Rennstrecke in Dortmund an dem Wochenende also nicht auf, auch wenn die Pferde im Stall bleiben.

