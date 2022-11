Bässe statt Besinnlichkeit bei Flic Flac zu Weihnachten

Duisburg/Dortmund. Im Dezember starten die Flic Flac „X-Mas“Shows in Duisburg und Dortmund. An beiden Standorten gibt es ein volles Programm mit reichlich Adrenalin.

Weihnachten ist für viele Menschen das Fest der Ruhe und Besinnlichkeit. Auf die Ohren gibt’s nur festliche Klänge von Wham!, Mariah Carey, Chris Rea & Co. Wer einen Zahn bei der musikalischen Schlittenfahrt in Richtung Heiligabend zulegen möchte, kramt das beliebte Weihnachtsalbum von Swing-Star Michael Bublé aus. Von leisen Tönen und klingenden Glöckchen hält der Circus Flic Flac nichts. In der Manege heulen bei der „X-Mas Show“ die Motoren und wummern die Bässe.

Fliegende Motorräder

Im schwarz-gelben Zelt wird erneut die Adventszeit eingeleitet – und das sogar an zwei Standorten. In Duisburg und Dortmund sorgen Akrobaten und Stuntfahrer für eine Überdosis Adrenalin in der besinnlichen Zeit. „Wir haben uns wieder einiges einfallen lassen, um unseren Zuschauern eine spektakuläre, emotionale und auch witzige Show zu präsentieren“, versichert Larissa Kastein, Künstlerische Leiterin und Direktorin von Flic Flac. „Wir lassen es so richtig krachen und keinen Effekt aus.“

Die Jungs der Mad Flying Bikes sind alte Flic-Flac-Hasen, gestandene Motocross-Fahrer und wissen somit, wie man es richtig krachen lässt. Sie zeigen gewohnt waghalsige Sprünge auf ihren pfeilschnellen Maschinen. Mal hängen sich die Fahrer nur mit ihren Füßen an den Lenker, mal lassen sie gar komplett los und das schwere Motorrad schwebt unter ihnen. Die Anspannung hängt ebenso schwer in der Luft wie der Benzingeruch, wenn die Mad Flying Bikes erstmal am Gashahn ziehen.

Gummi-Mann lässt Zuschauer und Zuschauerinnen staunen

Die Mad Flying Bikes sind alte Flic-Flac-Hasen. Foto: Handout / flic flac circus

Wie die Motocross-Profis zeigt auch Super Silva sein Können in Dortmund, wo die Flic-Flac-Weihnachtsshow schon zum elften Mal gastiert. Der Trapezkünstler schwingt in schwindelerregende Höhen empor und hängt auch schon mal kopfüber eine Runde an den bloßen Füßen ab. Hoch hinaus geht es auch für Zhang Fan, der Tricks auf der Slackline präsentiert. Auf dem Boden bleibt dafür Juma.

Allerdings ist die Darbietung des Artisten aus Sansibar nicht weniger erstaunlich. So manch einem Zuschauer dürfte nämlich schon beim Hinschauen die Knochen wehtun, wenn Juma seinen gummihaften Körper verdreht.

Lasershow in Duisburg

Während all diese Nummern das Adrenalin nach oben schrauben, sorgt Housh ma Housh dafür, dass Zuschauer und Zuschauerinnen mal durchatmen und herzlich lachen können. Semen Shuster, so der bürgerliche Name des Ukrainers, besuchte die „Kiewer Artistenschule“. Mittlerweile lebt der Komiker seit über 20 Jahren in Deutschland und begeistert Zirkus-Fans mit seiner einmaligen Körpersprache und wortlosen Witzen.

In Duisburg gibt es nun schon zum fünften Mal die Weihnachtsshow. „Nach unserer erfolgreichen Sommer-Edition wird es eine komplett neue Show mit viel Humor, unvergleichlicher Artistik, Action und einer noch nicht dagewesenen Lasershow geben“, verrät Larissa Kastein.

Jonglage und Strapaten

Mit der Lasershow kann Jongleur Vladik problemlos mithalten. Er wirbelt die Bälle nämlich nicht nur durch die Luft, während er mit beiden Füßen auf dem Boden bleibt.

Den Artisten zieht es zudem selber hoch in die Luft. So wie auch Artur und Esmira, die eine Paar-Performance an den Strapaten zeigen und damit über den Köpfen der Zuschauer kreisen. Ganz ohne Hilfsmittel, sondern nur durch die eigene Muskelkraft fliegen die Mitglieder der Truppe Puje durch die Luft, die bei ihrer Handvoltige Tricks zeigen.

Gutes Kontrastprogramm in der Vorweihnachtszeit

Motorendröhnen wird es natürlich auch in Duisburg geben. Dort tänzelt Christoph Bruand mit seinem Trail-Motorrad über die Bühne und kennt dabei keine Hindernisse. Für die nötige Portion Humor ist in Duisburg auch gesorgt. Andrew Parkin alias Andy Snatch ist, wenn man seiner Homepage glauben darf, Englands charmantester Straßenkünstler.

Mit frechem Witz und Charme wickelt er das Publikum spielend leicht um seine Finger. Egal, ob es also das schwarz-gelbe Zelt in Dortmund oder Duisburg wird – die Weihnachtsshows von Flic Flac dürften für ein herrliches Kontrastprogramm zur besinnlichen Adventszeit sorgen.

Die Infos zur Show

Dortmund: 8.12.-8.1., Mo-Do 16+20 Uhr (außer 8.+15+22.12. nur 20 Uhr), Fr+Sa 16-20 Uhr (24.12. nur 14 Uhr), So 11+16 Uhr (1.1. nur 20 Uhr), Parkplatz E2 der Westfalenhallen, Adresse für das Navi: Remydamm, Dortmund. Tickets ab ca. 30 €.

Duisburg: 16.12.-8.1., Mo-So 15.30+19.30 Uhr (19.-21.12. keine Vorstellung, 24.12. nur 14 Uhr, 18.12. 11+15.30 Uhr, 1.1. nur 19.30 Uhr), Am Güterbahnhof, Ecke Koloniestraße, Duisburg. Tickets ab ca. 30 €.

