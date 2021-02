Beatrice Egli und Luca Hänni: Von der Bühne ins Netz

Essen Die einstigen DSDS-Sieger Beatrice Egli und Luca Hänni senden live aus dem Metropol Theater Bremen. Mit dabei sind neue und alte Songs.

Ein heftiger Wintereinbruch mit Schneechaos, frostige Minusgrade, auch der Corona-Lockdown zieht sich. Momentan sind gute Gründe für eine blendende Laune rar. Und dennoch, es gibt sie, kleine Fleckchen heile Welt – zumindest in den kunterbunten Pop-Schlager-Blasen von Beatrice Egli und Luca Hänni. Die beiden Schweizer Künstler haben im vergangenen Jahr neue Alben herausgebracht. Für Luca Hänni war „110 Karat“ die erste deutschsprachige Platte. Beatrice Egli veröffentlichte mit „Mini Schwiiz, mini Heimat“ eine Liebeserklärung an Helvetia und lässt auf „Bunt“ ihre Karriere Revue passieren. Neue Songs und beliebte Ohrwürmer vergangener Zeiten wird es sicher auch bei den beiden Live-Online-Konzerten der Musiker geben. Den Anfang macht Luca Hänni am 19.2., einen Tag später zieht Beatrice Egli dann nach.

Beatrice Egli und Luca Hänni wurden mit der Gold- und Platinschallplatte ausgezeichnet

Dafür reisen die Zwei aus dem Nachbarland extra in Deutschlands Norden, nach Bremen, um genau zu sein. Im Metropol Theater können sonst rund 1400 Menschen Platz nehmen, sich Konzerte anhören oder bei Musicals mitklatschen. Nun sind die Ränge zwar leer, stattdessen sind Kameras auf die Künstler gerichtet. Die sollen für beste Qualität beim Stream sorgen. Aus Urheberrechtsgründen können die Konzerte nur innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen werden.

Jedoch dürften in dem Länder-Dreieck auch die meisten Fans der beiden Musiker vor den Bildschirmen sitzen. Immerhin hagelte es sowohl für Beatrice Egli als auch für Luca Hänni in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits Gold- und Platinauszeichnungen.

Castingshow „Deutschland sucht den Superstar" als Karrieresprungbrett“

Beide sind seit Kindertagen musikalisch unterwegs. Luca Hänni lernte im Kindergarten-Alter das Schlagzeugspielen und brachte sich schließlich erste Töne auf der Gitarre und dem Klavier selbst bei. Beatrice Egli nahm als Teenagerin Gesangsunterricht und sammelte auf Volksfesten Bühnenerfahrung. Alles schön und gut, doch der richtige Durchbruch kam bei beiden Schweizern erst hierzulande. Und zwar bei einem Casting-Klassiker der TV-Landschaft: „Deutschland sucht den Superstar“.

Luca Hänni konnte Dieter Bohlen und die Zuschauer in der neunten Staffel der Show (2012) von sich überzeugen. Natürlich ließ die erste, vom Pop-Titan persönlich komponierte Single nicht lange auf sich warten. „Don’t Think About Me“ schoss an die Spitze der Deutschen Charts. Damit war Luca Hänni der erste Schweizer, dem das seit Vico Torrianis Hit „Kalkutta liegt am Ganges“ von 1960 gelang.

Bereits eine DSDS-Staffel später wiederholte sich die Erfolgsgeschichte. Beatrice Egli verzauberte mit ihrer quirligen Art und der Liebe zum Schlager. Mit der Single „Mein Herz“ erklomm die frisch gebackene Siegerin ebenfalls das Charts-Treppchen.

Keine One-Hit-Wonder

Vom Schicksal einiger anderer Casting-Show-Sieger blieben Beatrice Egli und Luca Hänni verschont. Beide sind keine One-Hit-Wonder, sondern auch nach gut einem Jahrzehnt noch dick im Geschäft. Der 26-jährige Hänni nahm 2019 für die Schweiz beim Eurovision Song Contest teil, schwang letztes Jahr bei „Let’s Dance“ die Hüften und rät seit November, welche Promis sich im Format „The Masked Singer Switzerland“ unter den Kostümen verbergen.

Die 32-jährige Egli gewann 2019 den Schlagerplanet Award als „Liebling des Jahres“. Außerdem bewies sie in der Show „MasterChef Celebrity“ ihre Kochkünste und trat 2020 in der Gameshow „Hätten Sie’s gewusst?“ als Udo-Jürgens-Expertin an.

Bei alldem sind beide der Musik jedoch immer treu geblieben. Und genau die steht natürlich bei beiden Live-Stream-Konzerten im Focus. Auf jubelnde Fans müssen die Künstler allerdings bei den Auftritten verzichten. Vor Ort zumindest – in den heimischen Wohnzimmern und vor den Bildschirmen herrscht sicherlich Party-Laune.

Infos zu den Streams:

Luca Hänni & Band: 19.2., 20 Uhr. Karten ab 15 €.

Beatrice Egli & Band: 20.2., 20.15 Uhr. Karten ab ca. 19 €.

Beide Streams und Vorverkauf auf www.yourstar.live.