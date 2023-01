Bibi, Tina und die verhexte Hitparade

Bibi (in Rot: Eva Schütz) und Tona singen in der Show „Die verhexte Hitparade" Film-Songs wie „Mädchen gegen Jungs“.

Essen. In der Hauptrolle singt und tanzt erneut Eva Schütz. Vor dem Start verriet sie, welche Rolle Peter Fox beim Ritual vor Showbeginn spielt.

Hex, Hex – die Erfolgsgeschichte „Bibi & Tina“ geht weiter: Im vergangenen Sommer feierte bereits der vierte Spielfilm um die kleine Hexe und ihre Freundin Premiere. Nicht weniger erfolgreich: Die Tourneen der Kinder- und Familienshow „Bibi & Tina live“ mit Songs aus den Filmen, wie etwa „Up, Up, Up (Nobody Is Perfect)“ oder „Mädchen gegen Jungs“.

„Die verhexte Hitparade“ feierte 2022 Premiere

Mehr als 400.000 Fans sollen live bereits zur Musik aus der Feder von Peter Plate und Ulf Leo Sommer gefeiert haben. 2022 erlebte das dritte Programm mit dem Titel „Die verhexte Hitparade“ seine Premiere. Die Nachfrage war so groß, dass dieser Tage nun eine zweite Runde durch Deutschland startete. In den kommenden Wochen stehen dabei auch mehrere Termine in der Region auf dem Tourplan.

Im Film wurde die blonde Bibi zunächst von Lina Larissa Strahl verkörpert, dann von Katharina Hirschberg, die die Rolle auch in der Amazon-Serie übernahm. Auf der Bühne ist dagegen nun erneut Eva Schütz als Bibi zu sehen – und zu hören.

Klassenfahrt mit dem Tourbus

Die Musicaldarstellerin aus Rheinland-Pfalz teilt mit Bibi Blocksberg die Leidenschaft fürs Reiten, ist seit dem Tourstart vor gut einer Woche nun aber erst einmal drei Monate im Tourbus unterwegs. „Das ist schon herausfordernd, wenn man es nicht gewohnt ist, dass sich das Bett bewegt“, erklärte die 26-Jährige zuvor im Interview. Ihr positives Fazit lautet aber: „Im Grunde ist es wie eine große Klassenfahrt.“

Steht dann der Auftritt an, hat das Ensemble, zu dem auch Magdalena Allgaier als „Tina“ zählt, ein gemeinsames Aufwärmritual: „Kurz bevor wir alle zusammen auf die Bühne gehen, hören wir einen ganz speziellen Song – das ist ,Schüttel Deinen Speck’ von Peter Fox“, verrät Eva Schütz. „Dazu tanzen und lachen wir alle gemeinsam mit dem Cast und der Crew und kommen in eine total gute Stimmung.“

Lieblingssongs: „Up, Up, Up“ und „Happy End“

Bei der Frage nach ihren persönlichen musikalischen Vorlieben, offenbart die Hauptdarstellerin eine große Nähe zu ihren Fans: „,Up Up Up’ ist und bleibt einfach einer meiner Lieblingssongs – vor allem, weil es so viel Spaß macht, die Choreographie auf der Bühne zu tanzen. Dicht gefolgt von ,Happy End’, weil auch hier das Publikum direkt von Beginn des Songs an mitsingt – ein tolles Gefühl.“

>>> Die Termine der Tour

Termine: 11.2. Bochum (RuhrCongress), 12.2. Essen (Grugahalle), 14.2. Siegen (Siegerlandhalle), 19.2. Dortmund (Westfalenh. 2), 20.2. Wuppertal (Stadthalle), 7.3. Düsseldorf (M.-E.-H.), 22.3. Duisburg (Mercatorhalle). Karten ab 35 €. Weitere Infos gibt’s hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps