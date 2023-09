Blau machen in Düsseldorf: Blue Man Group kommt zu viert

Düsseldorf. „Bluevolution“ bei der Blue Man Group: Das Trio hat Zuwachs bekommen. Mit „The Musician“ machen sie Halt in der Mitsubishi Electric Halle.

Das kann man wirklich eine Evolution nennen: Die allseits bekannte wie beliebte Blue Man Group hat sich weiterentwickelt. Zu den drei blau angepinselten Herren gesellt sich eine ebenfalls blaue Dame, allerdings mit dezenterer Gesichtsbemalung.

Während das Trio weiterhin in Vollmontur trommelt, setzt die neue weibliche Protagonistin auf blaue Haare, passenden Lippenstift und futuristisches Outfit. „The Musician“, so der Name der Multiinstrumentalistin, ersetzt im neuen Programm die traditionelle Band – und dämpft das Testosteron auf der Bühne.

Blue Man Group: Comedy, Musik und Kunst

Seit April sind die kahlköpfigen Charaktere samt Zuwachs mit der „Bluevolution“ unterwegs. Nach Stopps in Leipzig, München, Stuttgart, Bremen und Wien steht nun Düsseldorf als vorletzter Halt auf dem Tourplan. Vom 5. bis zum 8. Oktober stehen sie insgesamt sechsmal auf der Bühne der Mitsubishi Electric Halle und geben ihre Slapstick-Nummern zum Besten.

Alles brandneu, versteht sich, und doch altbewährt. Die schweigsamen Musikkünstler trommeln sich durchs Programm – auf PVC-Röhren, Fässern, Tubes. Ganz sicher bedienen sich die Blauköpfe an skurrilen Percussion-Instrumenten und obskuren Klangkörpern – all das mit nahezu ungerührter Miene. Dabei entstehen nicht nur genannte Slapstick-Eskapaden, sondern auch bemerkenswert hörbare Versionen von Rock- und Popklassikern.

Aufpassen: Marshmallows und Farb-Spucker

Fehlen dürfen auch nicht, und das gehört wohl zu den Highlights, die knalligen Farbexplosionen, die nicht selten bis in die ersten Publikumsreihen schwappen. Die unverzichtbaren Evergreens wie die Wasserwirbel-Trommeln, das Marshmallow-Werfen und Farb-Spucken kündigt der Veranstalter vorsorglich schon mal an.

Überraschungen dürfte sich das Publikum einigen gegenüberstehen sehen, schließlich flog in der Vergangenheit schon Wackelpudding durch die Luft, Zuschauerinnen und Zuschauer wurden auf die Bühne gebeten – und kurzerhand als Leinwand umfunktioniert, Konfetti, Farbbomben, riesige Ballons, all das gepaart mit modernster Technologie sowie hand- und mundgemachter Kunst, Musik und Comedy.

Blaumänner feiern Erfolge auf der ganzen Welt

Der Erfolg der Blue Man Group hält an und das seit Jahrzehnten. Hervorgegangen ist das Trio aus der New Yorker Underground-Kunstszene der späten 80er-Jahre. Matt Goldman, Phil Stanton und Chris Wink, die 1987 eigentlich für eine Catering-Firma in Manhattan arbeiteten, versuchten sich als Straßenkünstler, organisierten Happenings und absolvierten kurze Auftritte in Parks und Clubs.

Mit Erfolg. Ihre erste in New York produzierte Show „Tubes“ traf voll ins, äh, Blaue. Von dort aus zogen die Herrschaften los und begeisterten Millionen Menschen unter anderem an ihren sechs festen Spielorten in New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Orlando und Berlin.

In der deutschen Hauptstadt werkeln die Blaumänner, die mittlerweile aus einem wechselnden Ensemble bestehen, immer noch regelmäßig. Das Touren lassen sie sich allerdings auch nicht nehmen. Die Bluevolution endet dann aber vorerst in Frankfurt (13.-15.10.).

>>> INFO: Bluevolution, 5.-8.10., Do-Sa 20 Uhr, Sa auch 16 Uhr, So 14+18 Uhr, ­Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Str. 15, Düsseldorf. Tickets ab ca. 50 €.

