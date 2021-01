Briefmarkensammeln, aber bitte mit Stempel

Essen Der Lockdown beschert vielen Sammlern die Zeit, mal wieder die Alben zu sichten. Begehrt sind Briefmarken auf alten Briefen und Karten.

Das Sammeln von Briefmarken zählt zu jenen traditionsreichen Hobbys, denen seit langem ein baldiges Aussterben prophezeit wird. Und in der Tat hat die Jugend längst diverse Alternativen zur Philatelie gefunden, viele davon digitaler Natur. Dennoch sollte man die auch heute noch bestehende Faszination für die gezackten Mini-Kunstwerke nicht unterschätzen. So bildeten sich erst im letzten Sommer vor Wittener Post-Filialen Schlangen, als erstmals die neue 95-Cent-Marke mit einem Luftbild des Freibads im Stadtteil Witten-Annen erhältlich war.

Viele wollten sicher einfach ihre Postsendungen mit Lokalkolorit frankieren, klar. Gleichwohl beweist die Nachfrage nach dem besonderen Motiv eine nach wie vor bestehende Wertschätzung für die Wertmarke – und die mündet bei manchem immer noch in eine Sammelleidenschaft. „Etwas unter einer Million Sammler“ gebe es noch in Deutschland, so schätzt Reinhard Küchler vom Bund Deutscher Philatelisten mit Sitz in Bonn. Konkrete Zahlen, Statistiken gar, existierten dazu nicht. Genau weiß man beim BdPh lediglich, dass unter seinem Dach 840 Vereine mit insgesamt 25.000 Mitgliedern organisiert sind. Eines meint Küchler im Corona-Jahr 2020 aber bemerkt zu haben: „Mein Eindruck ist, dass die Leute wieder Zeit hatten, sich mit ihren Briefmarken zu beschäftigen. Sie haben wieder angefangen, ihre Sammlungen zu sichten und zum Beispiel ihre Fehllisten zu aktualisieren.“

Ländersammler: Briefmarken aus aller Welt sammeln

Wer eine solche besitzt, den zählt man zu den klassischen Philatelisten – und das ist nur die allgemeinste Unterscheidung in einem vielfältigen Hobby. Der Traditionalist grenzt sein Gebiet meist geografisch und zeitlich ein. „Ländersammler“, nennt das Reinhard Küchler. „Die sammeln z.B. Frankreich von 1800 irgendwann bis 1900 nochwas.” Bei der Spezialisierung sind da folglich kaum Grenzen gesetzt, denn die Welt ist groß. Und so mancher hat sein Sammelgebiet auch ganz exklusiv, wie etwa Küchler selbst: „Unabhängigkeit der Volksrepublik Angola von November 1975 bis 1977 auf Bedarfspost“, benennt es der 60-Jährige – und fügt schmunzelnd hinzu: „Aber erklären Sie mich jetzt nicht für verrückt!“

Nichts läge uns ferner, allerdings fällt dem Laien hier einer der vielen Fachbegriffe des Hobbys auf: „Bedarfspost“. Gemeint sind schlicht „ganz normale“ Briefe, Postkarten & Co., die – frankiert und gestempelt – einem alltäglichen Zweck gedient haben. Abgegrenzt werden sie damit von jenen Schreiben, die aus philatelistischen Motiven verschickt wurden. Gesammelt wird beides, der Oberbegriff lautet Belege. Und wenn man denn einen Trend in der Philatelie der vergangenen Jahrzehnte ausmachen kann, dann ist es der hin zum Sammeln von Belegen.

Feldpostkarten aus dem Zweiten Weltkrieg

Das kann auch Hans-Peter Prinz vom Briefmarkensammler-Verein Essen 1910 bestätigen: „Belege erzählen Geschichte“, erklärt er. „Denken sie zum Beispiel an Feldpostkarten aus dem Zweiten Weltkrieg.“ Seit Kindesbeinen sammelt der 76-Jährige Briefmarken: „Meine ersten Marken waren aus Russland. Die habe ich von meinem Onkel bekommen, der hatte Kontakt zu Kriegsgefangenen.“ Die Wertmarken von den Umschlägen ihrer Briefe abzulösen, das käme heute wohl keinem Sammler mehr in den Sinn.

Von einer durch den Lockdown neu entfachten Leidenschaft für das Briefmarkensammeln hat Prinz weniger bemerkt. Hin und wieder sei er in seiner Eigenschaft als Vereinskontaktperson gebeten worden, Sammlungen auf ihren Wert zu schätzen. Immer noch mache sich hier nämlich so mancher Hoffnung auf geerbte Vermögen. Doch gerade weil immer mehr ältere Sammler versterben und deren Sammlungen auf den Markt kommen, brechen die Preise ein: „Manche Witwe fällt da aus allen Wolken – weil ihr verstorbener Mann ihr erzählt hat, seine Briefmarkensammlung sei 30.000 Euro wert, und dann bekommt sie vielleicht nur 1000 dafür.“

Motiv- und Themensammeln wird immer beliebter

Briefmarken als Wertanlage interessieren aber immer weniger Sammler, weshalb sich umgekehrt das Motiv- oder Themensammeln steigender Beliebtheit erfreut. Dieser Leidenschaft frönt auch Benjamin Neumann von den Gelsenkirchener Briefmarkenfreunden (www.briefmarkenfreunde-ge.de), dessen Vorname beinahe symbolischen Charakter besitzt. Mit 40 Jahren gehört Neumann tatsächlich zu den jüngeren Briefmarkensammlern, gleichwohl verrät er: „Es gibt sogar drei Vereinskollegen, die noch ein bisschen jünger sind als ich.“ Insgesamt zähle sein Verein 30 Mitglieder, und darunter sei sogar eine Dame.

Wie viele Themensammler verbindet auch der Marler bei der Ausübung seines Hobbys zwei Leidenschaften – jene für die Marke mit der fürs Motiv. Bei Benjamin Neumann ist es der Fußball, genauer gesagt: Fußball-Weltmeisterschaften. Noch genauer: Die Fußball-WM 1990, als Deutschland Weltmeister wurde, ist sein Spezialgebiet. Tatsächlich hat Neumann allein fünf Alben mit Briefmarken und Stempeln rund um die WM in Italien gefüllt. Auch die Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 hat es ihm philatelistisch angetan, und natürlich: Schalke – schließlich ist der Mann Fan der Königsblauen. „Bei Schalke gibt’s allerdings weniger Briefmarken, eher Belege mit Sonderstempeln“, erklärt er. „Aber nicht nur Schalke ist interessant, sondern die Fußballstadt Gelsenkirchen generell – da gab’s zu den ganzen WMs Sonderstempel mit dem Stadion.“

Briefmarken mit Stan Libuda und Klaus Fichtel vom FC Schalke 04

Auf eine Schalke-Marke der Bundespost wartete Benjamin Neumann bisher vergeblich, dafür bietet die Post anderer Nationen Sammelnswertes: „Es gab 1974 von den Vereinigten Arabischen Emiraten Briefmarken mit deutschen Nationalspielern, wo auch Schalker dabei waren.“ So fanden gezackte Portraits von Stan Libuda und Klaus Fichtel Eingang in die Sammlung. Und auch die Post in Paraguay lieferte: „Da gab’s 1982 eine Marke mit Klaus Fischer und seinem legendären Fallrückzieher.“

Zu Ehren von Rudi Assauer legte die Post 2019 immerhin einen Sonderstempel auf. Und den ließ sich Benjamin Neumann dann auch auf eine Marke mit dem Portrait der Schalke-Legende stempeln – die hatte er mit Vereinsfreunden selbstgestaltet. Denn diesen Service bietet die Deutsche Post inzwischen auch – womit sich fantasievollen Briefmarkensammlern noch einmal ungeahnte Möglichkeiten auftun.

Info:

Infos zum Bund Deutscher Philatelisten e.V.: www.bdph.de. Hier findet sich auch ein Verzeichnis der organisierten Vereine.