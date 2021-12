Bungee-Fitness lässt Sportlerherzen höher schlagen

Witten. Personaltrainerin Andrea Lau wollte mit ihrem Wittener Studio eine Nische finden. Ihre Bungee-Fitness-Kurse waren von Anfang an der Renner.

Im ersten Moment wirkt Andrea Laus Fitnessraum wie ein Spielplatz für Erwachsene. Von der Decke baumeln fünf schaukelähnliche Konstrukte und laden zum Platznehmen ein. Doch Vorsicht, der erste Eindruck täuscht. Als der Po der Personaltrainerin die Sitzfläche berührt dehnen sich die beiden Halteseile wie Gummibänder und sie sackt langsam tiefer in Richtung Holzboden. Das Sportgerät ist nicht kaputt, sondern funktioniert genauso wie es soll. Bei der „4D-Pro Bungee Fitness“ ist der Jojo-Effekt gewollt und erleichtert den Kursteilnehmern in der Wittener „Trainierbar“ das Sporteln – zumindest im ersten Moment.

„Morgen spüren sie Muskeln, die sie vorher noch nie gespürt haben“, prophezeit Andrea Lau und lacht. Das liegt an der Art des Trainierens. Bei Squats – wie die guten alten Kniebeugen heute auch genannt werden – sorgt die Schwerkraft normalerweise dafür, dass Fitness-Fans recht einfach runterkommen. Mit dem Gurt des Bungee-Gestells unter dem Po müssen Sportler gegen den Widerstand der Seile andrücken. Auf dem Weg nach oben greifen die Seile einem dafür unter die Arme, beziehungsweise das Gesäß und geben einen kleinen Schubs. „Es ist ein reaktives Training. Der Körper reagiert auf den Zug des Bandes.“

Bungee-Fitness: Balanceakt knapp über dem Boden

Das Trainigsgerät kann blitzschnell umgebaut werden. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Die dehnbaren Bänder katapultieren die Trainierenden jedoch nicht mit minimalem Aufwand in den Fitness-Olymp. „Man darf sich nicht reinhängen wie ein Sack Muscheln“, weiß Lau. Wer einen auf Schalentier macht, kommt ins Straucheln. „Core-Kontrolle ist wichtig, um das Gleichgewicht zu halten.“ Auf gut deutsch: Unsere Rumpfmuskulatur muss stets die Körpermitte stabilisieren, damit wir nicht zu einer Seite kippen. Immerhin schwebt das Trainingsgerät samt Benutzer im Raum.

Was für eine Wackelpartie es ist, wird schnell klar, als die Teilnehmer bei den Squats ihre Beine weiter zusammenstellen und einen Fuß immer abwechselnd vom Boden hochnehmen sollen. Kaum verlassen die Zehenspitzen der ersten Sportlerin den Boden schaukelt sie – auf der Suche nach Balance – schon mit dem Oberkörper hin und her. Sie hält kurz inne, fokussiert ihren Blick auf einen Punkt im Raum, fängt sich wieder und powert weiter.

Vom Bürojob in die Bungee-Seile

Denn: Unermüdlich motiviert Andrea Lau die Damen während sie selbst in den Seilen hängt. „Und kommt . . . tiiief runter“, „noch drei, noch zwei und ein letztes Mal“ ruft die Personaltrainerin in einer Art hypnotisierendem Sing-Sang. Ein Mikro braucht die 51-Jährige nicht. Ihre Stimme dringt auch so in die hinterste Ecke des Raumes. Trainiert ist eben trainiert. „Ich komme eigentlich aus einem Reisebüro und habe dann mal für eine Zeit als Animateurin gearbeitet. Danach war ich für Bürojobs allerdings versaut“, sagt sie und zuckt schmunzelnd mit den Schultern.

Heute sorgt sie nicht mehr bei Reisenden für ein Lächeln, sondern bei den Kursteilnehmern – auch wenn das manchmal etwas schwer über die Lippen geht. Besonders wenn Andrea Lau sie auffordert, wie Tom Cruise in „Mission: Impossible“ bäuchlings knapp mit der Nasenspitze über dem Boden zu schweben. Eine „unmögliche Mission“ ist das nicht, die Übung erfordert nur Körperspannung – und Mut. „Man muss sich was trauen und den Seilen vertrauen.“ Konzentriert tarieren sich die Damen aus. Manch eine runzelt die Stirn, eine andere legt den Mundwinkel schief – kleine Grimassen wirken bekanntlich wahre Wundern in Sachen Konzentration.

Vom anderen Ende der Welt nach Witten

Mit dem elastischen Schlingentrainer kann auf verschiedene Art trainiert werden. Was immer mitschwingt ist jedoch der Spaß. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Geschafft! Allerdings ist das längst nicht alles. Nun lässt die Personaltrainerin sie Hüpfen wie Frösche. Mit Händen und Füßen stoßen sich die Fitness-Fans vom Boden ab. Nach ein paar Hüpfern machen die angestrengten Gesichtszüge Platz für ein breites Lächeln. „Es macht einfach jede Menge Spaß. Gerade die fliegenden Elemente“, erzählt Steffi Heitbaum. Die 45-jährige Wittenerin hat Bungee-Fitness am anderen Ende der Welt kennengelernt.

Nach der Rückkehr aus Australien wollte sie den ungewöhnlichen Sport nicht an den Nagel hängen und ist auf Andrea Lau gestoßen. „Wir haben so viele Fitnessstudios in der Stadt und als ich mich vor vier Jahren selbstständig gemacht habe, wollte ich eine Nische finden“, erinnert sie sich. Und diese Nische ist sogar noch gut für den ganzen Köper. „Man macht Bewegungen, die man sonst nicht macht.“

„Es ist einfach geil“

Was genau alles mit dem elastischen Schlingentrainer möglich ist und wie sie sicher damit umgehen, lernen Neugierige in einem Workshop. Denn: Man kann sich nicht nur in die gepolsterten Gurte legen oder auf sie setzen, die Bänder können auch blitzschnell zu anderen Fitnessgeräten umgebaut werden. Als Fußschlingen unterstützen sie beispielsweise bei Liegestützen oder Ausfallschritten. Haltegriffe ermöglichen das Training von Bizeps und Trizeps. „Besonders kleine Übungen findet der Muskel ganz doof“, beschreibt Andrea Lau und zieht den Handgriff mit schnellen Bewegungen immer wieder an ihren Körper.

Ein Gewicht braucht sie nicht, die Bänder geben genug Widerstand. „Ich habe früher intensiv Sport gemacht und fühle mich nun hier gut ausgelastet. Jeder macht was er kann und wird auf seinem Level gefördert“, freut sich Heike Glaubitz. Die 57-Jährige hängt seit Beginn des Angebots in den Seilen und findet passende Worte, für das, was sie mit den Bungee-Seilen macht: „Es ist einfach geil.“

Workshops:

Die „4D-Pro Bungee Fitness“-Kurse von Andrea Lau sind sehr beliebt und Plätze rar. Schnupperworkshops finden z.B. am 8.1. (13-14.30 Uhr) und am 22.1. (13-14.30 und 15-16.30 Uhr) statt.

Mehr Infos und weitere Kursangebote im Internet auf www.trainierbar-witten.de.

