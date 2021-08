Chris Norman singt für den guten Zweck in Castrop-Rauxel

Castrop-Rauxel. Schlagerfans können in Castrop-Rauxel für den guten Zweck abzappeln. Erlöse des Konzerts kommen unter anderem den Flutopfern zugute.

Roland Kaiser, Jürgen Drews, Matthias Reim, Mickie Krause, Michelle und viele mehr: Seit über 30 Jahren holt die Solidarfonds-Stiftung NRW bei ihren Schlagerpartys in Castrop-Rauxel die Größen des deutschen Schlagers auf die Bühne.

Wie schon im Vorjahr lässt die Pandemie eine Partynacht mit mehr als 3000 Schlagerfans nicht zu. Doch die Stiftung bringt nach eineinhalbjähriger Veranstaltungspause ein neues Live-Format an den Start. Am Samstag, 30. Oktober (21 Uhr), feiert „Solidarfonds in Concert“ seine Premiere.

Chris Norman bringt alte und neue Hits mit

Chris Norman konnte für ein exklusives Benefiz-Konzert gewonnen werden. Als Frontmann der englischen Band Smokie avancierte Norman ab 1975 zum Teenie-Idol, dessen Poster ungezählte Kinderzimmer schmückte. Songs wie „Living Next Door to Alice“ oder „Mexican Girl“ sind oft und gern gehörte Klassiker. Auch solo war und ist Norman erfolgreich, „Midnight Lady“ zählt zu seinen größten Hits. Daran knüpft der Sänger mit dem aktuellen Album „Don’t Knock the Rock“ an.

Streng limitiertes Kartenkontingent

Kabarettist Wolfgang Trepper tritt im Dezember bei der Solidarfonds-Weihnachtsmatinee auf. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Für die Stiftung gibt Chris Norman eines von nur drei Konzerten in diesem Jahr in Deutschland, fünf Tage nach seinem 71. Geburtstag. Die Tickets sind nur im Zweier-Pack erhältlich, personalisiert und wegen der Corona-Auflagen streng limitiert. Einlass finden nur Besucher, die einen Impf-, einen Genesungsnachweis oder einen Corona-Schnelltest vorlegen.

Eine Fortsetzung erfährt das zweite Erfolgsformat der Stiftung: die Solidarfonds-Weihnachtsmatinee. Nach der coronabedingten Absage 2020 wird die Comedy- und Kabarettreihe am 19. Dezember nachgeholt. Der größeren Kapazität wegen wechselt die Matinee vom Saalbau Witten in die Europahalle Castrop-Rauxel. Das Publikum darf sich auf einen Viererpack mit einigen von Deutschlands bekanntesten Comedians freuen. Zu Gast sind Torsten Sträter, Wolfgang Trepper, Emmi & Willnowsky sowie Bruno „Günna“ Knust, die Ausschnitte aus ihren aktuellen Bühnenprogrammen zeigen.

Hilfe für die Flutopfer

Der Erlös sowohl von „Solidarfonds in Concert“ als auch der Weihnachtsmatinee kommt Hilfsprojekten in Folge der Flutkatastrophe zugute. „Wir üben Solidarität mit den Menschen in den betroffenen Gebieten, die sicherlich auch noch zum Jahresende notwendig sein wird“, sagt Dr. Michael Kohlmann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. An der Förderung ihrer Schul- und Bildungsprojekte hält diese gleichwohl fest. Allein für den Solidarfonds-Schulpreis, der soziale Projekte in NRW-Schulen belohnt, werden jährlich 35.000 Euro ausgeschüttet.

Die Infos zum Vorverkauf

Solidarfonds in Concert, 30.10., 21 Uhr, Castrop-Rauxel (Europahalle). Karten nur im Zweierpack für ca. 110 €.

Solidarfonds-Weihnachtsmatinee, 19.12., 11 Uhr, Castrop-Rauxel (Europahalle). Verl. v. 13.12.20, Karten behalten ihre Gültigkeit. Restkarten im Zweierpack für ca. 68 €.

Karten auf www.reservix.de.

