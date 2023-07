Coldplay spielen 2024 zwei Konzerte in Düsseldorf

Chris Martin & Co. von der britischen Band Coldplay spielen im kommenden Jahr zwei Konzerte in Düsseldorf

Düsseldorf. Coldplay-Fans müssen sich noch ein bisschen gedulden. Die vier Musiker spielen erst 2024 in Düsseldorf. Karten gibt es ab dem 27. Juli.

Viermal begeisterte die Band Coldplay in dieser Woche ihre Fans in der ausverkauften Johan Crujff Arena in Amsterdam. Davor gab es Abstecher nach Kopenhagen, Zürich und Mailand. Die Shows, wie sollte es bei den Briten auch anders sein, waren ein Farbspektakel. Bunte Bälle regneten auf das Publikum nieder und ein Feuerwerk erhellte den Nachthimmel. Seit März 2022 ist die Band auf Welttournee. 106 Konzerte haben sie schon gespielt – das zumindest verrät dere Zähler auf dem Instagram-Profil der Band.

Coldplay spielen Konzert-Doppelpack in Düsseldorf

Und jetzt haben Sänger Chris Martin & Co. Nachschub angekündigt. Im kommenden Jahr stellen sie ihr aktuelles Album „Music of the Spheres“ dann auch in Deutschland vor. Zwei Konzerte führen Coldplay am 20.+21. Juli nach Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena). Am Mittwoch (10 Uhr) können sich bereits Fans, die einen Vertrag bei der Deutschen Telekom haben, Karten beim MagentaMusik Prio Sale sichern. Donnerstag, 27. Juli, startet dann um 10 Uhr der Vorkauf auf Ticketmaster. Am Freitag zieht ab 10 Uhr Eventim nach.

