„Creativa“ und „Cake & Bake“ locken nach Dortmund

Dortmund. Gleich zwei Messen in Dortmund: Bei der „Creativa“ dreht sich alles um Handarbeit und bei der „Cake & Bake“ werden Hobbybäcker fündig.

Während der zahlreichen Lockdowns entdeckten viele Menschen ihre Liebe zur Handarbeit. Nähen, Sticken & Co. erlebten ein Revival und auch jetzt ist die Nachfrage groß. Handarbeitsfans können vom 15. bis 19. März auf der Messe „Creativa“ in Dortmund Inspirationen sammeln.

Seit 40 Jahren zeigt die Messe wechselnde Trends. 2023 mischen sich traditionsreiche Techniken mit modernen Helferlein. Beim Sticken entlasten beispielsweise Maschinen die geschundenen Finger. Die Kunstrichtung bekommt auf der „Creativa“ sogar eine eigene Bühne. Auf der „stickstoff Stage“ in Halle 4 präsentieren sich zahlreiche Künstler und Künstlerinnen der Szene.

Von Plotten bis Diamond-Painting

Im Rampenlicht und auf einer eigenen Fläche steht auch das sogenannte Plotten. Dabei spucken Maschinen, die einem Drucker ähnlich sind, Etiketten, Aufkleber und vieles mehr aus. So lassen sich Tassen, T-Shirts, Beutel & Co. verschönern. Zu den neuen Trends, die auf der „Creativa“ vorgestellt werden, gehört auch das Diamond-Painting – also das Malen mit Diamanten. Gemeint sind natürlich keine echten Klunker, sondern bunte Steinchen aus Acryl, die aneinandergereiht ein Bild ergeben.

In Halle 4 heißt es zudem „The Stage Is Yours“. Erobert wird die Bühne von Kreativschaffenden aus allen möglichen Themenbereichen. Es warten Nähworkshops, Modenschauen und spannende Vorträge. Bettina Dorfmann aus Düsseldorf schwärmt von ihrer Sammelleidenschaft. Sie besitzt 18.500 Barbiepuppen und ist damit Guinness-Weltrekordhalterin.

Doubles sind die Hits von Andrea Berg und Roland Kaiser

Zu den niedlichen Sorgenpüppchen dürften viele Besucher und Besucherinne greifen. Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Von der Barbie zur Berg: An zwei Messetagen hallen „Du hast mich tausendmal belogen“ und „Santa Maria“ aus den Boxen. Jedoch kommen die Schlager nicht aus den Kehlen der Originale. Am Freitag- und Samstagnachmittag trällern zwei Doubles die größten Hits von Andrea Berg und Roland Kaiser.

Wer nicht selbst zu Nadel, Faden & Co. greifen möchte, wird ebenfalls in Halle 4 fündig: Beim Designer-Markt gibt es fertige Schmuckstücke. Ein Tor weiter, in Halle 5, dreht sich alles rund ums Thema Perlen. Sammler von Künstlerpuppen, Reborns oder Teddys können in den Hallen 4 und 7 mit Gleichgesinnten fachsimpeln.

Ross Anthony zu Gast auf der „Cake & Bake“

Zuckersüß sind nicht nur die niedlichen Bären, sondern auch das Naschwerk der „Cake & Bake“. Deutschlands größte Tortenmesse findet parallel zur „Creativa“ statt und lässt Bäckerherzen höher schlagen. Natürlich wartet wieder der große Tortenwettbewerb, bei dem sich Profis und Hobby-Konditoren messen. An den Ständen und auf der Main Stage geben Tortendesigner und Zuckerkünstler aus der ganzen Welt Tipps für die heimischen Kreationen.

Bei „Super Streusel“ zeigt Entertainer Ross Antony seine eigene Deko-Kollektion. Die „Cake & Bake“ lassen sich außerdem auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der SAT.1-Fernsehsendung „Das große Backen“ nicht entgehen. Gewinner Raheem Haidar weiß: „Backen verbindet“.

Die Infos zu den Messen:

