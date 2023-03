Messe „Cyclingworld Europe“ öffnet in Düsseldorf die Tore

Düsseldorf. Die „Cyclingworld Europe“ lässt Radler-Herzen höher schlagen. 300 Aussteller bieten Räder zum Testen, Zubehör und vieles mehr in Düsseldorf an.

81 Millionen Drahtesel gibt es in Deutschland. Diese Zahl veröffentlichte vor kurzem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Statistisch gesehen müsste also fast jeder und jede hier im Land ein Rad bei sich im Keller, der Garage oder der Wohnung stehen haben. Damit ist und bleibt das Rad eines der beliebtesten Verkehrsmittel. Das wissen auch die Veranstalter der „Cyclingworld Europe“ und haben das Messegelände in Düsseldorf für die Schau vom 10. bis 12. März vergrößert.

Zwei weitere Hallen und ein großes Freiluft-Festivalgelände stehen Radsport-Enthusiasten im Areal Böhler zur Verfügung. Im ehemaligen Stahlwerk können die Besucherinnen und Besucher nun auf einer Fläche von 18.000 Quadratmetern die neusten Trends der Fahrrad- und E-Bikebranche entdecken. Für viele (nicht ganz so hartgesottene Radler) dürfte die Messe auch den Start in die Saison einläuten. Passend dazu warten 300 Aussteller an ihren Ständen auf interessierte Kunden.

Spannende Rad-Parcours

Ob Rennrad, Citybike oder Pedelec – die Besucherinnen und Besucher haben Samstag und Sonntag auch die Möglichkeit, selbst Räder von etwa 100 Marken zu testen. Doch selbst wenn man nicht an einem brandneuen Drahtesel interessiert ist, kann man bei der „Cyclingworld“ in den Sattel steigen. Die Jüngsten können beispielsweise über einen Hindernis-Parcours der Firma Puky sausen.

Ältere sind beim S’Cool Pumptrack gut aufgehoben. Die leuchtend rote Strecke führt von Hügel zu Hügel und an Steilkurven vorbei. Mit ein bisschen Fahrgefühl lässt sich laut Veranstalter der ganze Parcours ohne einen Tritt in die Pedale absolvieren.

Lernen von den Profis

Natürlich können die Besucher am Samstag und Sonntag auch den Profis beim Radfahren zuschauen – Trialbiker Sebastian van Schingen etwa. Der Essener überwindet Hindernisse jeglicher Art, ohne dabei vom Rad abzusteigen. Das kann mit unter ganz ulkig aussehen, wenn der Profi vor dem Haupteingang der „Cyclingworld Europe“ auf dem Hinterrad von einer Europalette zur nächsten hüpft. Van Schingen hat über 25 Jahre Showerfahrung und sich mit Videos im Internet in die Herzen der Fahrrad-Fans balanciert.

Chillen mit den Internet-Stars der Szene

Apropos Internet: Wie viele andere Messen kommt natürlich auch die Cyclingworld nicht ohne Internet-Prominenz aus. Die Bike-Blogger-Gemeinschaft, die ihre Abenteuer mit dem Fahrrad per Video festhält und die Welt hinaus streamt, trifft sich zum „Meet & Chill“. Mit dabei sind unter anderem Alexander Theis vom Online-Magazin „Velo Strom“ und Bernd Schadowski von „Radreiseglück“.

Das Programm der Messe ist also eine gemischte Tüte der Radkultur, und das soll sie auch sein, weiß Geschäftsführer Stefan Maly: „Wenn ich den Hipster mit dem Senior vor einem schönen Bike diskutieren sehe, haben wir alles richtig gemacht.“

Die Infos zur Messe:

„Cyclingworld Europe“: 10.-12.3., Fr 18-22 Uhr, Sa+So 10-18 Uhr, Areal Böhler, Hansaallee 321, Düsseldorf. Tickets 10 € (Fr), 13 € (Sa oder So), 20 € (Sa+So), 28 € (Fr-So), Weitere Infos: www.cyclingworld.de.

