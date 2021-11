Die 1Live-Krone kehrt wieder zurück nach Bochum

Bochum. Nach der coronabedingten Zwangspause im letzten Jahr, findet die 1Live-Krone wieder in Bochum statt – mit Stars wie Lena, Marteria und Zoe Wees.

Leicht war es für Künstlerinnen und Künstler im vergangenen Jahr nicht, Eindruck zu schinden oder neue Musik zu promoten. Erst vor ein paar Monaten trauten sich die ersten wieder auf die Bühne oder kündigten zaghaft Tourneen an.

Deutschlands begehrtester Radio-Award begibt sich trotzdem wieder in die Bochumer Jahrhunderthalle. Die 1Live-Krone kürt am 9. Dezember erneut die relevantesten Music-Acts aus 2021. Karten für das Event gibt es nicht zu kaufen, nur zu gewinnen – über das Voting-Verfahren auf der 1Live-Homepage oder in den Radiosendungen.

Auch in der coronagebeutelten Adventszeit 2020 wurde die begehrte Kugel mit eingegossener Metall-Krone verteilt – die Siegerehrung musste allerdings ganz ohne Publikum auskommen.

Die Verleihung wurde in den WDR Studios Bocklemünd in Köln produziert und via Livestream online übertragen. Auf den Bildschirm wird sie auch in diesem Jahr stattfinden – einschließlich klatschender Menge in der Jahrhunderthalle.

Auch die aktuellen Entwicklungen bezüglich der neuen Coronaschutzverordnungen dürften daran nicht rütteln. Denn schon vor der angekündigten 2G-Regelung im Freizeitbereich setzte der Hörfunksender des Westdeutschen Rundfunks bei seiner Veranstaltung auf eben jene. Für die Zuschauenden und Beteiligten ist 2G plus verpflichtend (s. Info).

Das gilt auch für die Nominierten. Darunter befinden sich alte Bekannte wie Musikproduzent und DJ ATB, der im Jahr 2000 eine der ersten Kronen in den Händen halten durfte. Aber auch Neuzugänge wie die 18-Jährige Sängerin Luna oder die Indie-Popper Jeremias sind dabei. Wer sonst noch vertreten ist:

„Beste Künstlerin“

In der Kategorie „Beste Künstlerin“ prallen direkt prominente Musikgrößen auf neue Wunderkinder. Zu ersteren zählt in jedem Fall die kanadische Musikerin Alice Merton, die allerdings noch keine 1Live-Krone für sich entscheiden konnte.

Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin Lena hingegen zählt bereits drei Trophäen. Auch Hits der Rapperin Shirin David dürften sofort ins Ohr gehen. Auf Erfolgskurs gehen jetzt zudem Singer-Songwriterin Lea, „The Voice of Germany“-Teilnehmerin Mathea und Gesangstalent Zoe Wees.

„Bester Künstler“

Clueso steht auf der Liste der Nominierten als „Bester Künstler“. Foto: Sony Music

Die Kategorie „Bester Künstler“ trumpft mit altbekannten Namen auf. Allen voran Clueso, der, sollte er die Disziplin für sich entscheiden, den Rekord für die meisten gewonnenen 1Live-Kronen hält. Seit 2008 durfte der Sänger sieben mit nach Hause nehmen. Seine Konkurrenten: Musiker Bosse, Antilopen-Gang-Mitglied Danger Dan, Popsänger Mark Forster sowie die Rapper Marteria und RIN.

„Beste Band“

Es entscheidet sich zwischen der Elektro-Pop-Band Ätna (die kürzlich gemeinsame Sache mit Marteria machten), den Österreichern von Bilderbuch, der Art-Pop-Band aus Hamm Giant Rooks, den zu den Sternen greifenden – und vielleicht auch zur leuchtenden Krone – Leoniden, dem Duo Milky Chance und den letztjährigen Newcomern Provinz.

„Beste Single“

Einst als „Bester DJ“ ausgezeichnet – eine Kategorie, die es seit 2004 nicht mehr gibt –, qualifizierte sich ATB jetzt gemeinsam mit Topic und A7S mit „Your Love“ zum Nominierten in der Kategorie „Beste Single“.

Seine Konkurrenz: „Faded Love“ von Leony, Milky Chance mit ihrer Hit-Single „Colorado“, Überflieger Nico Santos mit „Would I Lie To You“, House-Produzent Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks mit „Fireworks“ und die damit doppelt nominierte Zoe Wees mit „Girls Like Us“.

„Beste Band?“ Die Giant Rooks sind nominiert. Foto: Joseph Kadow / Universal Music

„Bester Dance Act“

Auch wenn es sich bei ATB in diesem Jahr angeboten hat, auf der Liste steht lediglich „Your Love“-Kollege Topic, der Berliner Solo-Künstler Alle Farben, Superstar Felix Jaehn, Popsängerin Leony, Dancehit-Garant Purple Disco Machine und Party-Hymnen-Schreiber Robin Schulz.

„Bester Hip Hop Act“

War das Genre noch vor ein paar Jahren eindeutig männlich belegt, setzen sich immer mehr Frauen durch und mischen die durch Männer dominierte Musikrichtung ordentlich auf. Die 19-jährige Badmómzjay landete 2020 mit „Ohne Dich“ einen Nummer-eins-Hit.

Rapperin Loredana macht bereits schon länger von sich reden und kann einige Top-Platzierungen in den Charts vorweisen. Ebenfalls auf der Liste: Bausa, Kontra K, Montez und Pashanim.

„Bester Newcomer Act“

Einige, denen genannte Erfolge noch bevorstehen dürften, hält die Kategorie „Bester Newcomer Act“ bereit. Zu den Neuankömmlingen gehören die Dresdener Rapcrew 01099, die sich mit dem Hit „Durstlöscher“ Gehör verschaffte, Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann, die mit ihrem Album „Madonna Whore Complex“ überzeugte, die Hannoveraner Jeremias, „blau“-Interpretin Luna, Raphaella Henn alias Rote Mütze Raphi und Sänger Schmyt, der schon gemeinsame Sache mit anderen Nominierten wie Bausa machte.

Zweimal nominiert: Als „Beste Künstlerin“ und als „Bester Newcomer. Foto: Philipp Gladsome / dpa

Die Fans entscheiden, wer die Krone gewinnt

Wer die begehrte Krone letztendlich mit nach Hause nehmen darf, entscheiden die Fans und 1Live-Hörer, die über die Homepage des Radiosenders abstimmen können.

Zu den genannten Kategorien gesellen sich der „Comedy“-Award sowie der „Sonderpreis“, die werden allerdings nicht von den Hörern, sondern direkt von der 1Live-Redaktion ausgewählt.

Die Moderation der Preisverleihung übernehmen in diesem Jahr zum ersten Mal Larissa Rieß und Philipp Isterewicz (Foto groß). Die 1Live-Krone wird live im WDR Fernsehen sowie im Radio und Stream übertragen.

>>> Info:

1Live-Krone, 9.12., Jahrhunderthalle, An der Jahrhunderthalle 1, Bochum. Karten gibt’s hier zu gewinnen.

Teilnahmebedingungen: Es gilt die 2G-Plus-Regelung, d.h. vorausgesetzt wird ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung (positiver PCR-Test – mind. 28 Tage, max. 6 Monate alt) sowie ein tagesaktueller (9.12.2021) negativer Corona-Schnelltest, der in einem offiziellen Testzentrum ausgestellt wurde.

Übertragung: Live in 1LIVE und auf 1live.de, 9.12., 20.15 Uhr. Live im WDR Fernsehen, Samstag, 12.12., 00.50 Uhr ARD/Das Erste.

