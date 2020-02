Die Ente bleibt immer noch draußen: Leipziger spielen Loriot

Essen. Die Leipziger Pfeffermühle bringt die schönsten Sketche Loriots auf die Bühnen des Landes zurück. Eine große Tour durch die Region steht an

Der Humor des Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow, er ist einfach zeitlos. Selbst im aktuellen ZDF-Quotenschlager „Bares für Rares“ spielte die Kunst des Mannes, den sie (fast) alle nur „Loriot“ nennen und nannten, schon eine Rolle. Eine Büste, in seinem typischen Knollennasen-Zeichenstil gehalten und 1974 als Werbemittel genutzt, wechselte in Horst Lichters Trödelshow den Besitzer – für beachtliche 310 Euro.

Keine Bange: Soviel kosten die Karten für die Vorstellungen des Ensembles der Leipziger Pfeffermühle natürlich nicht. Die Gags zünden bei den Gastspielen von „Loriot – Die Ente bleibt draußen!“ aber wie früher. Rund 100 Minuten lang entführen die Darsteller ihr Publikum in die manchmal absurde, stets aber urkomische Welt von Loriot.

Die besten Sketche Loriots

Ob die mit Badewannen-Verbot belegte Ente von Dr. Klöbner, die Eheberatung, die Parkgebühren, der Lottogewinner Erwin Lottemann ... äääh Lindemann oder die Nudel im Gesicht – das sächsische Ensemble holt die beliebtesten Sketche aus Loriots Gesamtwerk zurück auf die Bühne. In der Heimat war die Produktion so erfolgreich, das bereits eine zweite mit weiteren Loriot-Sketchen aufgeführt wird.

Da mag sich der eine oder andere wundern: Warum kommt das aus dem Osten, wo Loriots Kunst doch vor allem durch das in der DDR eigentlich verbotene West-Fernsehen populär wurde? Tatsächlich erfreute sich der Humorist auch auf der anderen Seite der Mauer großer Beliebtheit. Das „Dicke Loriot-Buch“, eine 320-seitige Sammlung mit Geschichten und Zeichnungen, erschien 1977 über den Ost-Berliner Eulenspiegel Verlag und wurde zum Verkaufsschlager. Zweimal durfte Loriot in die DDR einreisen, einmal gar im Palast der Republik mit seiner ewigen Bühnenpartnerin Evelyn Hamann auftreten. „Die Tatsache, dass wir es konnten, war eine riesige Ausnahme“, erzählte er.

Gebürtiger Brandenburger

Zu verdanken war dieses Gastspiel nicht zuletzt Loriots Geburtsort, er erblickte in Brandenburg an der Havel das Licht der Welt. Das blieb Gerda Arndt, der Leiterin des örtlichen Dommuseums, nicht verborgen. So schickte sie einem der berühmtesten Söhne der 72.000-Einwohner-Stadt eine Einladung für die von ihr geplante Ausstellungseröffnung. 1985 war es dann soweit, das DDR-Regime genehmigte den Besuchsantrag. Die mehr als 60 Karikaturen und Zeichnungen für die Schau waren bereits zuvor über die Grenze geschmuggelt worden.

Augenzeugen zufolge waren mehr als 1000 Gäste vor Ort. Und die waren letztlich ebenso zufrieden wie die Stasi, die im offiziellen Nachbericht festhielt: „Die Veranstaltung verlief ohne Vorkommnisse, ohne Angriffe oder Anspielungen auf unseren Staat.“

>>> Infos: Loriot – die Ente bleibt draußen!

Termine: 1.3. Mülheim (15+19 Uhr, Stadthalle), 2.3. Bochum (20 Uhr, RuhrCongress), 15.3. Mönchengladbach (15 Uhr, Red Box), 4.4. Leverkusen (15 Uhr, Forum), 5.4. Hagen (19 Uhr, Stadthalle), 12.4. Oberhausen (19 Uhr, Luise-Albertz-Halle).

Karten ab 35 € gibt’s u.a. auf www.wir-lieben-tickets.de