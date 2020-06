Die Höhner schunkeln nicht an den Sorgen vorbei

Die Kölner Mundart-Band Die Höhner ist ein Garant für Gute-Laune-Hits. „Viva Colonia“, „Lääv, Lääv, Lääv“ & Co. erklingen nun bei verschiedenen Autokinokonzerten in der Region. Doch auch die können auch über die Corona-Krise nicht hinweg täuschen. Kirsten Gnoth sprach mit Frontmann Henning Krautmacher (63) über den plötzlichen Cut, seine Erfahrungen auf dem Jakobsweg und den heiß geliebten Schnurrbart.

Im Karneval haben Sie mit den Höhnern noch Vollgas gegeben. Dann kam der Corona-Cut. Wie hat sich das angefühlt?

Das ist eine verrückte Situation. Nach dem Karneval gehen wir in die Rekonvaleszenz. Man hat noch einer langen Session das Bedürfnis nach einer Genesungszeit -- Wunden lecken sozusagen. Insofern waren wir am Rosenmontag, nachdem der letzte Ton gespielt war und das letzte Alaaf erklungen ist, erst mal happy. Doch dann fielen plötzlich alle Rolltore runter und wir haben uns relativ schnell die Krisen in all den Jahren zuvor vor Augen geführt. Und ich meine nicht mal unbedingt die, die wir miterlebt haben, sondern auch so etwas wie die Spanische Grippe. Unser erster Gedanke war: ‘Gut, dass wir den Karneval noch geschafft haben, aber in vier Wochen ist es bestimmt besser.’ Wir sind erst nur davon ausgegangen, unsere Termine im April nicht spielen zu können. Und es hat sich dann doch alles anders entwickelt. Plötzlich war auch die Roncalli Show in zwei Städten gefährdet. Das war der erste Hammer. In jeder Stadt 15 Shows und es war nicht nur die Band betroffen, sondern auch das Ensemble. Das sind Requisiteure, Artisten, Techniker, Licht- und Ton-Leute, Gastronomie -- eben alles, was zu so einem Zirkus dazu gehört. Das sind insgesamt 80 Menschen. Auch da haben wir noch gesagt: ‘Dann gucken wir, dass wir es im Herbst hinbekommen.’ Aber dann kam die Hiobsbotschaft von der Bundesregierung, dass alle Großveranstaltungen bis 31. August ausfallen. Damit konnte nun auch die Höhner Klassikreihe nicht stattfinden. Wieder waren so viele Leute betroffen. Nicht nur die Band, sondern auch die 65 Sinfoniker. Als dann das Oktoberfest in München abgesagt wurde, war uns klar, dass es am 11.11. auch keinen Karneval in Köln geben wird. Nun glauben wir, dass auch unsere Weihnachtstour mit 25 Terminen platzen wird. Damit sind wir bei circa 100 Terminen, die den Höhnern seit März entfallen. Das ist für ein Unternehmen, nicht mit ein bisschen Rücklage zu stemmen.

Im vergangenen Jahr konnten die Höhner noch mit dem Circus Roncalli auftreten. Dieses Jahr machte ihnen Corona einen Strich durch die Rechnung. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Haben Sie aus der Krise etwas mitgenommen?

Ja, wir haben gelernt, dass wir nicht so viele Büroräume brauchen. Unsere Mitarbeiter arbeiten seit der Krise im Homeoffice. Und auch dann können wir uns voll und ganz auf unsere Mitarbeiter verlassen. Wir haben einen tollen Vermieter und konnten nun 123 Quadratmeter Bürofläche aufgeben. Ab 1. Juni haben wir uns deutlich verkleinert. Unser Probenraum ist nun gleichzeitig Besprechungsraum für die Band und aus einem 25 Quadratmeter Büroraum haben wir ein Großraumbüro gemacht. Dennoch werden Mitarbeiter des Verlags, des Bookings und unsere Sekretärin von zu Hause arbeiten.

Trotz der Konzertflaute sind Sie dennoch nicht untätig. Sie haben nun auch die Autokino-Konzerte für sich entdeckt.

Ja, aber das kann nur eine Übergangslösung sein. Denn sollte es wärmer werden, ist es in so einem Auto stickig. Jedoch könnte es bald auch andere Möglichkeiten, wie die Strandkorbkonzerte geben. Ein Open-Air-Konzert mit Urlaubsflair im Hockeypark Mönchengladbach. Die Idee ist genial. Da hat jemand, um mal beim Höhner-Bild zu bleiben, „Das Ei des Columbus“ erfunden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es noch weiter geht. Wie zum Beispiel in Golfcarts, mit denen man dann auch mobil ist. Aber auch der Fußball könnte davon profitieren -- mit Plexiglas-Abtrennungen im Fußball-Stadion. Dann hätten wir keine Geisterspiele mehr.

Wie haben Sie denn die ersten Autokinokonzerte erlebt?

Wir sind da sehr kreativ. Wir können den Kinoaspekt voll ausschöpfen. Es gibt schon fast historische Aufnahmen von uns, die wir präsentieren können. Außerdem waren wir 2018 mit der Band und den Roten Funken auf Cuba und in den USA. Davon gibt es unveröffentlichte und sehr spektakuläre Aufnahmen. Zum Beispiel wie wir in Havanna mit Alexander Abreu oder vor dem Golden Nugget in Las Vegas auf der Bühne stehen. Auch sind wir mit 18 Harley Davidson und 45 Ford Mustang über die Route 66 von Arizona nach Las Vegas gefahren. All das wurde mit Drohnen gefilmt. Die Leute kriegen nicht nur ein Konzert geboten.

Die Höhner-Konzerte leben ja auch von der Stimmung der Zuschauer. Wie kommt das im Autokino rüber?

Auch hier macht die Not erfinderisch. Die Menschen dürfen ihre Autos ja nicht verlassen, aber auf dem Dach stehen, dürfen sie. Manche sitzen auch bei geöffnetem Fenster in der Tür. Außerdem lassen wir die Autos tanzen. Beim neuen Song „Anna Havanna“ bitten wir die Leute, sich im Auto so zu bewegen, dass man es von außen sehen kann. Das sieht schon witzig aus. Schunkeln kann man auch ganz wunderbar, und zwar mit dem Scheibenwischer oder der Warnblinkanlage. Wenn plötzlich 1000 Lampen angehen, ist das eine wahre Lichtorgel. Das Hupen ist für uns auf der Bühne jedoch nicht ganz so angenehm. Deshalb animieren wir die Leute zum echten Klatschen. Und wenn wir ganz leise sind, kommt das als eine Art Summen auch bei uns an.

Das klingt nach jeder Menge Spaß.

Das ist auch so. Und ich muss ehrlich sagen, dass es mich dann nicht auf der Bühne hält. Ich muss das Weiße in den Augen des Publikums sehen. Ich flaniere gerne an den Autos vorbei. Das sind nur wenige Meter – so nah erleben und die Leute sonst nicht. Es stecken so viele unterschiedliche Leute im Auto. In einem hält ein älteres Ehepaar Händchen und im anderen toben die Kinder der fünfköpfigen Familie auf den Rücksitzen.

Viele kennen Sessions-Klassiker wie „Viva Colonia“. Wie wird aus den Karnevalssongs ein ganzjähriges Projekt?

Wer sich die Longplayer ansieht, wird feststellen, dass es immer eine bunte Mischung ist. Da ist sicherlich Frohsinn dabei, weil wir auch Lieder brauchen, die karnevalstauglich sind. Aber das sind keine Karnevalslieder. Sie funktionieren genauso auf der Skihütte oder am Ballermann. Wir nehmen aber auch politische Statements in Songs auf. „Kumm loss mer fiere“ ist beispielsweise eine Antwort auf den Golfkrieg. Wir schunkeln nicht an den Sorgen vorbei, aber es ist manchmal hilfreich für ein oder zwei Stündchen die Batterien aufzuladen. Die Tränen, die du lachst, brauchst du nicht zu weinen. Wir thematisieren auch die Deutsche Knochenmarksspenderdatei und, und, und. Auch „Zeit für Menschlichkeit“ ist ein Song, der sich mit der Krise beschäftigt. Solche Songs funktionieren im Autokino ganz wunderbar, denn dort ist die Verständlichkeit besser. Jeder kann an seinem Autoradio den besten Klang einstellen und dann hört auch jeder die Texte.

Bei all der Vielfalt werden sicherlich vom Publikum Lieder wie „Viva Colonia“ eingefordert. Nervt Sie das?

Nein, es nervt gar nicht. Ein Hit ist ein Hit und bleibt es auch. Hits sind die Ausnahme und Flops die Regel. Es ist schön, wenn man nach der langen Höhner-Zeit auf gleich zwei Hände voller Hits zurückgreifen kann. „Wenn nicht jetzt, wann dann“ ist mit den großen Gefühlen der Handballweltmeisterschaft verbunden. „Schenk mir dein Herz“ verbindet Millionen Menschen auf der Welt, denn nicht nur an der Hohenzollern-Brücke werden von Verliebten Schlösser aufgehängt. Man wird nicht müde diese Lieder zu spielen, denn die Menschen feiern immer noch darauf ab. Unser Job ist es, dass der Song bei jedem Konzert wieder erfolgreich über den Bühnenrand geht.

Trotz der Autokino-Konzerte haben Sie längst nicht das Pensum, was Sie sonst im Jahr hätten. Es bleibt mehr Zeit für Freizeit und die verbringen Sie gerne beim Wandern. Wie viele Kilometer haben Sie seit der Pandemie hinter sich gebracht?

Ja, ich wandere in der Tat gern und bin auch viele Jahre gern gejoggt. Das mache ich nun nicht mehr, sondern walke lieber. In der Pandemie-Zeit ist einiges zusammen gekommen, und zwar pro Woche etwa 30 bis 40 Kilometer. Das schnelle Gehen ist Gelenke schonender als Joggen und somit altersentsprechend. Ich gehe auf die 64 zu. Meine Frau hatte die Idee zum Power-Walking. Dabei sollte man bemüht sein 140 Schritte pro Minute zu machen. Das ist sehr, sehr schnelles Gehen. Das ist genauso anstrengend wie Joggen, aber angenehmer. Man bekommt mehr zu sehen. Momentan ist das fast tägliche Walken ein toller Ausgleich für mich.

Henning Krautmacher ist mit viel Herz bei der Sache. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Sie sind den Jakobsweg vor einigen Jahren zwar noch nicht gewalkt, aber gewandert. Was haben Sie für Erfahrungen gesammelt?

Man muss den Jakobsweg für sich selbst zulassen. Ich zähle mich selbst zu den kritischen Menschen, bin aber dennoch gläubig. Allerdings gehöre ich keiner Glaubensgemeinschaft mehr an. Man kann glauben, ohne einer Kirche anzugehören. Beim Jakobsweg muss man sich auf den Mythos einlassen und der ist man selbst. Ich glaube, das ist mir gelungen und ich habe zu mir selbst gefunden. Wenn man losgeht, merkt man erst mal nichts. Am zweiten Tag merkt man Schmerzen und am dritten Tag noch mehr. Am vierten Tag hat man hoffentlich gelernt, was man alles falsch gemacht hat - falsche Schuhe, zu viel Ehrgeiz und zu viel Gepäck. Nach weiteren vier Tagen findet man eine innere Ruhe und gewinnt dem Faktor Zeit mehr ab. Man geht bewusster durchs Leben. Man kommt mit sich selbst ins Reine. Als ich das für mich erkannt habe, habe ich das meiner Frau erzählt und gefragt, ob wir es zusammen probieren wollen. Es hätte auch seien können, dass uns das auseinanderbringt. Wir sind dann 14 Tage zusammen gegangen und es hat genauso funktioniert. Wir sind uns noch mal ein Stück näher gekommen, weil man sich plötzlich Dinge erzählt, über die man im Alltag nicht gesprochen hätte. Man nutzt das Leben, und zwar spartanisch einfach. Obwohl ich nicht in die Großschlafstätten gegangen bin. Ich habe mir den Luxus gegönnt in Privatpensionen zu übernachten. Auch, weil ich niemandem mein Schnarchen antun wollte (lacht). Man hat zwei Paar Socken und zwei Paar Unterhosen mit. Alles andere kann man irgendwann nicht mehr tragen -- man sollte nicht mehr als 7 Kilo mit sich rumschleppen. Ich bin den Weg auch nicht zum letzten Mal gegangen. Das letzte Stück von Santiago bis zum Meer fehlt mir noch.

Das wäre ein Projekt für die Zeit nach den Höhnern, oder?

Oh, da gibt es auch noch ganz viele andere Pläne. Ich lege nicht mit mit 65 oder 66 die Hände in den Schoß. Ich werde mich weiterhin für soziale Projekte einsetzen. Darüber hinaus male ich für mein Leben gern. Zu gern. Ich habe schon so viele Bilder, dass ich sie im Haus gar nicht mehr aufhängen kann. Außerdem möchte ich wenigstens noch einen Roman schreiben. So einen richtig schönen Trivialroman über Köln, die Musikszene und den 1. FC. So richtig mit Mord, Intrigen und allem, was dazu gehört. Das Schreiben fällt mir nicht schwer, ich war ja auch mal als Journalist tätig und habe ein Wochenblatt geleitet. Wenn auch nur zwei oder drei Jahre lang.

Wen hätten Sie in dieser Zeit selbst gerne mal interviewt?

Ich gehöre, wie alle anderen in der Band, zu der Generation Beatles. Damit sind wir aufgewachsen. Ich hätte gerne mal mit einem der Beatles ein persönliches Gespräch geführt. Am liebsten mit John Lennon, aber das geht nicht mehr. Deshalb zumindest mit Paul McCartney, da wäre ich sehr interessiert dran.

Stichwort Fan-Erwartungen. Das könnte auch nach hinten losgehen.

Das könnte sein, aber da müsste man durch. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es gibt ja solche Menschen, denen folgt man einfach bedingungslos. Und die Sachen, die ein Paul McCartney gesungen und getextet hat, die haben schon alle Hand und Fuß.

Daran merkt man, dass Ihnen die Musik am Herzen liegt – und das schon seit Kindertagen. Angefangen haben Sie mit Blockflöte. Können Sie das immer noch?

Das ist wie Fahrradfahren. Wenn man es einmal gelernt hat, vergisst man es nicht mehr. Ich habe auch mal Akkordeon gelernt und das würde heute immer noch funktionieren. Alle Sachen, die ich in der Band mache sind auch autodidaktisch. Das Bisschen Akustikgitarre habe ich mir bei Kollegen abgeguckt. Auch habe ich nie eine Gesangsausbildung gehabt.

Sie wollten jedoch nicht immer Musiker werden, oder?

Die Musik war von Kindheit an mein ständiger Wegbegleiter. Selbst mein Berufswunsch, Heilpädagoge, hätte im weitesten Sinne etwas mit Musik zu tun gehabt. Bevor ich aber das Studium zum Heilpädagogen angefangen habe, habe ich eine richtige Ausbildung gemacht, und zwar zum Schmücker – also zum Dekorateur. Als Heilpädagoge hätte ich dann schwererziehbaren Kindern mithilfe der Kunst, also Malerei und Musik, geholfen. Dazu ist es allerdings nie gekommen, weil mich die Musik so Anspruch genommen hat. Von der ersten Schülerband, über die erste Tanz- und Mundartband bis zu den Höhnern.

Jens Streifling (li.) und Henning Krautmacher (re.) bei einer Karnevalssitzung in Moers Anfang des Jahres. Das Gitarrenspiel hat sich Henning Krautmacher selbst beigebracht. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Als ehemaliger Schmücker kümmern Sie sich um die Deko zu Hause?

Meine Frau und ich ergänzen uns. Wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack. Dekorateure können ja von allem nur ein bisschen. Sie lernen Maler und Anstreicher, Elektriker, Schreiner und, und, und – aber eben von allem nur ein bisschen. Dafür bekommt man in der Ausbildung ein Gespür dafür, was gut aussieht. Obwohl das ja auch immer Geschmackssache ist.

Jeder von uns hat sein geliebtes Stück Nippes zu Hause. Gibt es das bei Ihnen auch?

Es ist kein Teil. Es ist ein gewisser Hang zur Unordnung. Allerdings nur in einer Ecke des Hauses. Dummerweise lasse ich rechts in der Ecke unseres Esstisches Post und Memos liegen. Das ist sehr zum Ärger meiner lieben Frau. Ich weiß, dass es unordentlich aussieht. Aber wenn ich morgens aufstehe, erinnern mich die Zettel direkt an die Dinge, die ich noch machen muss.

Kommen wir noch mal zu den Höhnern. Sie sind seit 1986 Frontmann – und das als Nicht-Kölner. Gebürtig kommen Sie aus Leverkusen-Schlebusch. Mussten Sie eigentlich Kölsch lernen?

In den Anfangsjahren musste ich das ein oder andere lernen. Selbst in den einzelnen Veedel wird unterschiedliches Kölsch gesprochen. Ich hatte ein paar maßgebliche Dinge, die nicht in Ordnung waren, und die hat man mir schnell abgewöhnt. Inzwischen werde ich von jungen Bands, die momentan wie Pilze aus dem Boden schießen, angesprochen, ob ich nicht mal die Kölsch-Polizei bei ihnen spielen könnte. Ich glaube, ich bin ein bisschen sprachbegabt und erlerne Mundarten recht schnell. Für mich sind Dialekte und Mundarten auch so etwas wie Musik. Kölsch hat von Natur aus einen gewissen Singsang. Inzwischen werde ich als gebürtiger Kölner gehandelt. Immerhin gibt es als Nabelschnur zwischen Schlebusch und Köln die Linie 4 der KVB. Wenn man erst mal von den Kölnern ins Herz geschlossen wurde, wird auch solch eine Nabelschnur als Anlass zur Einbürgerung genommen.

Geht mit Ihnen eigentlich auch der Schnurrbart in Höhner-Rente?

Sie werden lachen, aber diese Frage habe auch ich mir tatsächlich gestellt. Und zwar weil andere es mir vorgemacht haben. Nehmen wir Wolfgang Petry. Der hat seine Lockenmähne und den Schnäuzer abrasiert. Stefan Raab hat sich einen Vollbart wachsen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass der Schnäuzer verschwindet. Wenn man diese Position aufgibt, dann auch konsequent. Noch ist er dran. Ich habe sogar einen Schnäuzer auf meine Mund- und Nasenbedeckung aufgeklebt, damit man mich auch erkennt.

Dabei wäre es Ihre Chance, mal unentdeckt zu sein.

Ja und was macht der Krautmacher? Er klebt einen Schnäuzer auf (lacht).