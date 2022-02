Die „Rocky Horror Show“ ist wieder zurück in der Region

Die „Rocky Horror Show“ ist zurück in der Region. Neben Oberhausen macht der Kult-Klassiker auch in Duisburg, Düsseldorf und Köln Halt.

Essen. Die „Rocky Horror Show“ kommt nach ihrer Corona-Zwangspause wieder in die Region. Am Wochenende spielt das Kult-Musical in Oberhausen.

Kaum kündigte die „Rocky Horror Show“ nach der Corona-Zwangspause ihre Rückkehr an, waren die Shows für den ersten Tourstopp in der Region auch schon ausverkauft. Nur 750 Plätze standen in Oberhausen zur Verfügung. Aber enttäuschte Fans des beliebten Kult-Musicals können aufatmen. Dank der neuen Coronaschutzverordnung wurde das Kontingent noch einmal nachträglich aufgestockt – mehr als 2500 Zuschauer dürfen nach Angaben der Produktionsfirma BB Production nun jeweils am kommenden Freitag und Samstag (11.+12.2.) in die . Wem das zu spontan ist, der hat noch die Chance, Dr. Frank N’ Furter in , Düsseldorf und Köln in Aktion zu sehen.

Der „Time Warp“ darf nicht fehlen

„Das wird eine unglaubliche Eruption, wenn die Fans bei Rocky Horror wieder dabei sind. Das Theater ist zurück, das Leben ist zurück. Wir freuen uns alle sehr“, so Ralf Kokemöller, Geschäftsführer von BB Entertainment, über die Zuschaueraufstockung. Im Vorfeld der Tournee lud die Produktionsfirma zu einem virtuellen Live-Event ins Düsseldorfer Capitol Theater. Zum Auftakt der Online-Veranstaltung schmetterte der Cast den Eröffnungssong „Science Fiction/Double Feature“. Ohne Make-up, High-Heels und Kostüme, dafür aber mit viel Spielfreude und Energie zeigte das Ensemble in der Live-Probe nach zweijähriger Spielpause, dass das Musical nichts von seinem Glanz verloren hat. Der Evergreen „The Time Warp“ durfte natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Für den Neustart des Musicals wurde die Geschichte des frischverlobten Paares Brad Majors und Janet Weiss überarbeitet: Sowohl technisch als auch in der Geschichte gibt es Neuerungen. So soll alles emotionaler erzählt werden, auch die einzelnen Charaktere sollen menschlicher dargestellt werden. „Wir haben die Pandemie genutzt, um noch mal an einigen Sachen zu arbeiten. Wir wollen das Musical technisch aufwerten“, erklärt Regisseur Sam Buntrock. Zwar sei er mit der neuen Fassung zufrieden, dennoch könne man immer noch an einigen Stellschrauben drehen, so Buntrock: „Ich bin nie ganz zufrieden mit meiner Arbeit. Aber wir sind gespannt und freuen uns darauf, was das Publikum von der neuen Version hält.“

Oliver Savile alias Dr. Frank N’ Furter. Der Londoner spielte zuvor die Rolles des Brad Majors. Foto: JochenQuast / BB Promotion

Für die Fans des Musicals hat sich die Produktionsfirma nach zwei Jahren Pause ein weiteres Schmankerl ausgedacht. Durch die Musicals führt jeweils ein VIP-Erzähler. In Oberhausen wird der Mülheimer TV-Moderator Ralph Morgenstern zum Einsatz kommen.

Die Vorfreude, dass es nun wieder losgeht, ist bei den Darstellern immens: „Die ersten Auftritte werden nach zwei Jahren Pandemie mit Sicherheit sehr emotional“, freut sich „Dr. Frank N’ Furter“-Darsteller Oliver Savile.

Für den erfahrenen Londoner Musical-Schauspieler („Mamma Mia“) sei es „natürlich eine große Ehre“, in die Rolle des legendären außerirdischen Wissenschaftlers zu schlüpfen. Zuvor spielte Savile bereits in der „Rocky Horror Show“ die Rolle von Brad Majors. Für die Rolle des Dr. Frank N’ Furter musste der Musical-Darsteller jedoch erstmal buchstäblich das Laufen lernen: „Bis vor vier Wochen habe ich noch nie High Heels getragen und übe weiterhin jeden Tag. Ich habe mir natürlich auch schon viele Tipps von unseren Darstellerinnen geholt und es klappt immer besser.“

Den Beweis dafür kann Oliver Savile dann am kommenden Wochenende in der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen liefern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps