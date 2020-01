Essen. Das deutsche Indie-Label Ruf-Records präsentiert drei seiner Blues-Musiker auf einer Tour. Von rockig bis soft ist alles dabei.

Diese drei Blues-Musiker sind auf der Überholspur

Viele Wohnwägen fristen ihr Dasein momentan in irgendwelchen Scheunen und Garagen. Geschützt vor Wind und Wetter warten sie auf den Start der Camping Saison. Doch es gibt auch Wohnwägen, sogenannte Caravans, die unaufhörlich weiter rollen – in akustischer Form, zu finden im Radio oder im Plattenregal.

Den „Caravan of Love“ ist besonders in der A-capella-Version der britischen Indie-Band The Housemartins bekannt. Mit einer Blues-Rock-Note gibt „Caravan“ von Van Morrison Vollgas. In eine ähnliche Richtung ist vor 15 Jahren auch der berühmte „Blues Caravan“ des Plattenlabels Ruf Records abgebogen. Das Projekt bringt Jahr für Jahr Künstler in die Region.

Größen wie Walter Trout kommen von Ruf-Records

Angefangen hat alles mit einer Showcase-Tour. Auf der wollte das kleine deutsche Independent-Label zeigen, was es musikalisch zu bieten hat. Das hat geklappt – und das kann sich bis heute sehen und hören lassen. Aus der 250-Seelen-Gemeinde Lindewerra schallte schon der Sound von Blues-Größen wie Canned Heat, Walter Trout, Luther Allison und Samantha Fish.

Letztere präsentierte ihr Können ebenfalls beim Projekt „Blues Caravan“. Nun touren erneut drei Ruf-Künstler durch die Republik. Mit dabei ist in diesem Jahr Jeremiah Johnson. Der Bluesman aus St. Louis (USA) galt in den Südstaaten lange Zeit als das bestgehütete Geheimnis der Szene. Doch das 2018 erschienene Album „Straitjacket“, zu deutsch Zwangsjacke, katapultierte ihn ins Rampenlicht.

Blues aus der Geburtsstadt von Elvis Presley

Das unbequeme Kleidungsstück mit verschränkten Armen ist allerdings nur Namensgeber, auf der Bühne verzichtet Johnson dann doch darauf. Immerhin braucht der Bluesrocker beide Hände für seine Gitarre und den satten Südstaaten- Sound, der viel Platz für Dynamik und so manche Jams lässt.

Platz ist auch im „Blues Caravan“, und zwar für einen weiteren Herrn. Ryan Perry beweist seit Jahren ein Talent für gefühlvollen Gesang, markanten Gitarrensound und spannende Geschichten zwischen den Songs. „Fans dürfen beim Blues Caravan ein hohes Maß an Action erwarten“, sagt der Mann aus Tupelo.

Musiker bringen neue Alben mit

Die Bewegungsfreude teilt er sich mit einem weiteren berühmten Bürger der Stadt im Bundesstaat Mississippi. Ob Bluesfans auch von Ryan Perry einen geschmeidigen Hüftschwung à la Elvis Presley erwarten können, bleibt allerdings abzuwarten. Vielleicht bringt der Musiker jedoch Stücke von seinem pressfrischen Album „High Risk, Low Reward“ mit auf Tour. Erscheinen wird die Platte im März, doch auf einen Vorgeschmack darf gehofft werden.

Mit neuem Stoff kommt auch die dritte im Bunde daher. Whitney Shays Album „Stand Up!“ erscheint voraussichtlich Ende Februar. Doch die Powerfrau aus San Diego wird es sich nicht nehmen lassen, den Fans auf der „Blues Caravan“-Tour eine kleine Kostprobe zu geben. Fehlen dürfen Songs des in der Blues-Szene gefeierten „A Woman Rules The World“-Albums allerdings nicht.

Powerfrau im Mikrofon

„Wenn ich auftrete“, sagt die Sängerin mit den feuerroten Haaren, „möchte ich, dass die Leute tanzen.“ Und Platz für einen heißen Hüftschwung ist auch in der kleinsten Hütte. Mit steifem Blues, zu dem nur Fingerschnipsen erlaubt ist, ist bei der Ruf-Records-Tour also nicht zu rechnen. „Wenn ich es schaffe, dass das Publikum mit einem Lächeln nach Hause geht und das Gefühl hat, dass sie den Alltagsärger vergessen haben, dann habe ich meinen Job gemacht“, ergänzt Whitney Shay. Das dürften die anderen beiden Künstler des Abends ähnlich sehen. Denn Blues ist eben doch die beste Medizin und vertreibt Kummer und Sorgen.

Termine der Blues-Caravan-Tour

Termine: 5.2. Oberhausen (20 Uhr, Zentrum Altenberg), 9.2. Dortmund (20 Uhr, Musiktheater Piano), 15.2. Siegen

(20 Uhr, Jazzclub Oase).

