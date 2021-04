Dirty Honey versprühen einen Hauch von Rock-Nostalgie

Essen. Die Band Dirty Honey landete ohne Plattenvertrag einen Nummer-ein-Hit. Im Interview erzählen sie von schwierigen Zeiten und wilden Partynächten.

Es ist ein früher Morgen in Los Angeles, als Marc LaBelle und John Notto die Webcam anschalten. Die beiden Rockmusiker erwartet ein Tag voller Interviews, immerhin haben sie ein Stück Musikgeschichte geschrieben. Ihre Band „Dirty Honey“ erreichte, ohne einen Plattenvertrag in der Tasche zu haben, die Spitze der amerikanischen Billboard Charts – als erste Band überhaupt. Nun erscheint das Debütalbum „Dirty Honey“. Mit Kirsten Gnoth sprachen Sänger LaBelle und Gitarrist Notto über die schwierigen Anfänge, große Idole und „Sex, Drugs and Rock’n’Roll“.

Wie lange haben Sie am Debütalbum gearbeitet?

Marc LaBelle: Wir haben einige Songs aber schon kurz nach dem Erscheinen der EP geschrieben. Als wir wirklich in die Arbeit eingetaucht sind, hat es ein Jahr gedauert – mit Songschreiben, Produktion und Nachbearbeitung.

Fiel die Arbeit in die Zeit der Pandemie?

Beide: Ja!

LaBelle: Durch die Pandemie haben wir etwas mehr Zeit bekommen, noch einige andere Ideen umzusetzen. Und ich glaube, dadurch ist das Album noch mal ein Stückchen besser geworden.

In den Texten geht es unter anderem um toxische Beziehungen und vieles mehr. Sind diese Dinge alle Ihnen passiert?

LaBelle: Uns oder Freunden.

John Notto: Ich war in einer toxischen Beziehung.

LaBelle: Oh ja, du warst definitiv in einer toxischen Beziehung (lacht). Aber bei mir war es ähnlich. Man zieht die Inspirationen aus Gesprächen mit Freunden, aus eigenen Erfahrungen und einiges ist einfach fiktional. Man versucht vor allem, ein guter Geschichten-Erzähler zu sein. Das ist in Ordnung, solange die Menschen auch die Emotionen spüren, die man vermitteln möchte.

Sie waren die erste Band an der Spitze der Charts, die noch keinen Plattenvertrag unterzeichnet hatten. Wie haben Sie sich gefühlt, als sie davon erfahren hatten?

Notto: Wir waren natürlich super aufgeregt. Der Weg nach oben war anstrengend. Wir haben hart gearbeitet, waren ständig unterwegs und es hat jeder mit angepackt. Ich erinnere mich noch daran, wie wir auf Platz drei waren. Dann haben wir noch mal richtig Gas gegeben. Es hat sich angefühlt wie bei einem Rennen. Der ganze historische Aspekt dämmerte mir erst später. Ich war einfach nur glücklich, an der Spitze der Charts zu sein.

LaBelle: Wir waren unglaublich stolz. John und ich sind schon viele Jahre gemeinsam auf dieser Reise und nun hat sich die harte Arbeit ausgezahlt. „When I’m Gone” ist außerdem eines der ersten Lieder, das wir beide gemeinsam geschrieben haben.

Notto: Das Lied war das eine Juwel unter allem, was wir geschrieben haben.

Der Weg zum Erfolg war kein leichter.

LaBelle: Das stimmt, ich bin nach LA geflogen und hatte nur eine Hockeytasche voller Anziehsachen dabei. Und habe ein Jahr später John getroffen. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und hatten einen ähnlichen Musikgeschmack. Es war wirklich schwierig Menschen zu finden, die in einer noch unbekannten Rockband sein wollten. Viele wollten lieber für etablierte Künstler spielen und einen sicheren Scheck am Ende des Monats kassieren.

Notto: Es waren erst nur ganz kleine Flammen und dann kam die große Explosion. Es hat schließlich doch noch mit der Band-Gründung geklappt.

Woher kommt eigentlich der Name Dirty Honey?

LaBelle: Wir haben uns jahrelang Bandnamen hin und her geschrieben – solange bis wir einen ganzen Katalog zusammen hatten. Dirty Honey war auch dabei und hat mich irgendwie angemacht. Wir haben zuerst aber ständig unter anderen Bandnamen gespielt, weil auch die Besetzung sich ständig geändert hat. Eines Nachts haben wir dann beschlossen, dass wir einen Namen aussuchen und dann dabei bleiben mussten.

Gab es auf der Liste auch richtig schlechte Namen?

Notto: Du kannst dir all die Ulk-Namen vorstellen, auf die wir gekommen sind (lacht).

LaBelle: Wir kommen beide vom Land, also waren Namen dabei wie die „Shit Kickers”. Da waren wirklich schlechte dabei.

Ihr Sound orientiert sich an Band wie The Black Crowes, Led Zeppelin oder auch Aerosmith. Was fasziniert sie daran?

Notto: Was kann einem am Klang von “old fashioned” Rock’n’Roll nicht gefallen? Ich habe mit meinen Eltern zusammen Musik gehört -- ihre Musik. Mir gefällt die Stärke der Gitarren im Rock-Sound der 70er. Es ist eine großartige Ära, in der die Menschen selbst noch Musik gemacht haben. Danach sind so langsam der Drumcomputer und andere Technische Dinge eingeblutet. Moment gehen viele Musiker wieder zurück zu den Wurzeln der 70er.

LaBelle: Auch große Popmusiker wie Bruno Mars. Ich liebe seinen neuen Song „Leave The Door Open”. Es geht darum, mit den Musikern gemeinsam in einem Raum zu sein und die Seele jedes einzelnen einzufangen. Das schätze ich so an Künstlern wie Aerosmith, den Black Crowes oder ACDC – sie versuchen das Gefühl des gemeinsamen Spiels und die Emotionen in jedem Song einzufangen. Wenn man einfach nur einen Beat in Dauerschleife abspielt, kommen keine Emotionen rüber.

Ist es ein Fluch oder Segen, mit diesen großen Künstlern verglichen zu werden?

LaBelle: Wenn ich mit Künstlern dieser Größenordnung verglichen werde, nehme ich das nicht als etwas Schlechtes auf (lacht).

Sie waren auf Solo-Tour und haben auch Shows für Bands wie Guns’n’Roses und The Who eröffnet. Da muss es doch noch einen Hauch von „Sex, Drugs and Rock’n’Roll” geben, oder?

LaBelle: (lacht). John spürt jede Party auf. Ich erinnere mich noch an ein Konzert in Texas. In der Nacht fegten mehrere Tornados über Texas hinweg und John ist ernsthaft nach unserer Show noch durch die Clubs gezogen. Wir hatten morgens einen frühen Flug und er war bis fünf Uhr unterwegs. Wirbelstürme halten diesen Typen nicht auf, er ist der Wirbelsturm.

Durch Europa sind Sie allerdings noch nicht getourt, oder?

LaBelle: Bisher noch nicht. Wir wollten, aber dann kam die Pandemie dazwischen.

Sie planen aber noch eine Tour?

LaBelle: Ja, auf jeden Fall. Wir haben aber noch nichts fest.

Notto: Wir freuen uns aber schon sehr.

LaBelle: Wir haben sogar gedacht, dass wir unseren Durchbruch zuerst in Europa haben. In Deutschland, England, Holland und Skandinavien gibt es eine große Rockgemeinde. Aber dann kam es doch anders.

Sie, Mr. LaBelle, waren allerdings schon mal mit dem Motorrad hier, nicht wahr?

LaBelle: Ich versuche das einmal im Jahr. Es ist so einfach, in Europa von Land zu Land zu kommen. Es ist faszinierend, eine Grenze zu überqueren und dann in einer völlig anderen Welt zu sein. Schon allein der Sprung von Italien nach Deutschland. Man erlebt so viele verschiedene Kulturen auf engem Raum. Das ist den USA nicht der Fall. Ich bin etwas traurig, weil ich am liebsten gerade jetzt mit dem Motorrad unterwegs wäre, aber das geht leider nicht.

Drücken Sie lieber auf die Tube, oder fahren Sie gemütlich?

LaBelle: Ich fahre keine „Crotch Rocket” (grob übersetzt „Schritt-Rakete“, Anm. d. Red.) wie wir es hier nennen – also kein Superbike. Ich fahre eine BMW und fahre damit lieber jenseits der Straßen.

Letzte Frage und die dürfte vor allen Dingen die Damenwelt interessieren. Wie pflegen Sie Ihre Haare? Jeder in der Band hat langes, glänzendes Haar.

Notto: Das klingt jetzt vielleicht etwas ekelhaft, aber man sollte die Haare nicht so oft waschen.

LaBelle: Das ist wirklich der Schlüssel. Wie oft musst du deine Haare waschen?

Notto: Wahrscheinlich bin ich der, der von uns seine Haare noch am häufigsten wäscht, weil sie so glatt sind. Vielleicht alle zwei oder drei Tage.

LaBelle: Ich komme schon mal drei oder vier Tage aus. Aber die Frage ist wirklich interessant, die hat uns bisher noch niemand gestellt.

Das Dabütalbum „Dirty Honey“ erscheint am 23.4. Es ist auf www.dirtyhoney.com erhältlich.