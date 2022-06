Düsseldorfer Frankreichfest lockt mit Musik und Leckerem

Blau, Weiß Rot sind am Wochenende die Trendfarben in Düsseldorf.

Düsseldorf. Moderne Chansons, Boule, kulinarische Spezialitäten und ein Blitz-Sprachkurs in sieben Minuten – das alles bietet das Frankreichfest Düsseldorf.

Genießen wie Gott in Frankreich – das geht einmal im Jahr auch in unserer Landeshauptstadt: Das Düsseldorfer Frankreichfest hat schon Tradition, die zuletzt jedoch zwei Jahre aus hinlänglich bekannten Gründen unterbrochen wurde. Kommendes Wochenende kann nun endlich wieder die Trikolore über der Altstadt gehisst werden: Von Freitag bis Sonntag steigt die 20. Ausgabe der Grande Fête Française und verwandelt die Modestadt einmal mehr in ein charmantes Petit Paris.

Nirgends sonst zwischen Nordsee und Alpen wird die deutsch-französische Freundschaft so groß gefeiert: Über 100 Aussteller sorgen für französisches Flair an Burgplatz, Rheinuferpromenade und im Innenhof des Rathauses. Das frankophile Publikum darf sich wieder auf Kulinarisches und Handwerksprodukte sowie kulturelle und touristische Angebote französischer Regionen freuen.

Wunderkind des Chansons

Und nicht zuletzt erklingt natürlich Musik aus unserem Nachbarland – gesungen in der für viele wohl schönsten Sprache der Welt. Lauschen kann man ihr im Innenhof des Rathauses. Während hier an hochkarätigen Gourmetständen Austern, Champagner und Crêpes serviert werden, steht auf der Bühne etwa Timothée Duperray alias Tim Dup. Das neue Wunderkind des französischen Chansons stellt bei seinem ersten Deutschlandkonzert am Freitagabend (20.30 Uhr) seine Songs vor, die zeitgemäß von Electro und Hip-Hop inspiriert sind. Am Samstagabend (20.30 Uhr) will das Duo Les Barbeaux das Publikum im Innenhof mit einem Mix aus Geigensoli, Rock’n‘Roll-Riffs und Humor begeistern. Im Gepäck haben Malène Lamarque und Michel Refutin aus Paris berühmte Hits von Maurice Chevalier, Edith Piaf, Charles Aznavour, Jo Dassin und anderen. Beim Finale am Sonntag steht u.a. das Quartett The French Gig auf der Bühne (16.45 Uhr), um französische Pop- und Rock-Hits von gestern und heute zu covern.

Wurstwaren aus Savoyen, Olivenöl und Tapenade

Während die Besucher und Besucherinnen im Rathaushof Eintritt zahlen, ist das Flanieren an der Rheinuferpromenade auf dem Burghof frei. Auf ersterer empfängt der französische Gourmet-Wochenmarkt „Les Saveurs de France“ die lukullisch veranlagte Laufkundschaft mit landestypischen Spezialitäten an rund 20 Ständen: Käse aus der Auvergne, Wurstwaren aus Savoyen, Olivenöl und Tapenade aus der Provence sowie Honig, Konfitüren, Gebäck und weitere Delikatessen aus dem Nachbarland garantieren Gaumenfreuden.

Burgunder und bretonische Streifenpullis

Aus Burgund kommt nicht nur der weltbekannte Wein, sondern auch eine besondere Delikatesse für Gourmets: Weinbergschnecken. Die weiteste Anfahrt zum Frankreichfest hat Pierre Fabre von der Domaine Gayrard. Er reist mit seinen Weinen extra aus Toulouse an den Rhein. Maman Martha serviert Speisen aus den Französisch sprechenden Ländern Afrikas. Auch die Vertreter der französischen Gastronomie in Düsseldorf verwöhnen die Gäste mit Bistroküche.

„Non Food“-Artikel runden das Angebot des Wochenmarktes ab. Von französischer Literatur bis zu Kunstdrucken und Bekleidung reicht das Angebot – wer mag, kann gleich vor Ort mit einem typisch bretonischen Streifenpulli modisch Flagge zeigen.

Französisch in sieben Minuten

Für Spiel und Spaß ist ebenfalls gesorgt – etwa beim entspannten Kugelwurf auf der Boule-Bahn. Das Institut Français bietet in seinem „Bibliobus“ nicht nur Bücher, CDs und DVDs zu Schnäppchenpreisen an. Zudem präsentiert das französische Kulturinstitut ein Franco-Quiz und einen „Speak-Dating“-Sprachkurs, der Basisvokabular in sieben Minuten verspricht.

Tour de Düsseldorf mit Citroën, Bugatti & Co.

Fans automobiler Historie freuen sich derweil auf die „Tour de Düsseldorf“, das mit 150 Oldtimern größte Treffen französischer Klassiker in Deutschland. Zu sehen sind auf dem Burgplatz etwa Bugattis, Rosengarts sowie das „Gangsterauto“ Citroën Traction Avant und natürlich die legendäre „DS“ unter Liebhabern auch als „Göttin“ bekannt.

>>> Die Infos zur Grande Fête am Rhein:

1.-3.7. Frankreichfest Düsseldorf, Burgplatz/Rheinufer: Fr 16-22 Uhr, Sa 12-22, So 12-18 Uhr, Eintritt frei. Innenhof des Rathauses: Fr 17-22 Uhr, Sa 13-22, So 12-18 Uhr; Fr+Sa 8 €, So 7 €. Weitere Infos gibt’s auf www.duesseldorfer-frankreichfest.de.

