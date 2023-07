Es wird wieder aufgetischt: Gourmetfeste in der Region

In der Region. Bis Ende August locken noch diverse Gourmet-Meilen und -feste im Ruhrgebiet. Hier gehts zum Open-Air-Genuss!

Im Sommer zieht es den Menschen ins Freie – da geht er spazieren, mäht den Rasen, und dort speist er auch. Wer statt Grillwurst von der eigenen Feuerstelle ab und an feine Küche nebst Geselligkeit genießen will, findet die Kombination auf diversen Gourmetfesten in der Region. Wir sagen Ihnen, wo die Sonne aufs Filet scheint.

Kulinarischer Treff in Mülheim

Mitten im Grünen an den friedlichen Gestaden der Ruhr erwartet die Gäste des traditionellen „Kuli Treffs“ ab heute eine kulinarische Reise rund um die Welt: Fisch und Meeresfrüchte aus Frankreich, orientalische Falafel, indischer Hüttenkäse, „Palak Paneer” genannt, und nicht zuletzt Spaghetti aus dem Grana-Padano-Leib werden u.a. von den zehn Gastronomen aus Mülheim und Umgebung serviert. Dazu gibt’s süße Desserts wie amerikanischen Cheesecake, ukrainische „Syrnyky” (Quarkpfannkuchen) oder hausgemachtes Eis. Beim Genießen erklingt entspannte Livemusik – und (spätestens) wenn die Großen ihren Absacker trinken, können sich die Kleinen nebenan auf dem Spielplatz „Auf dem Dudel“ austoben.

20.-23.7., Do 16-22 Uhr, Fr 16-23 Uhr, Sa 12-23 Uhr, So 12-20 Uhr, Ruhranlage zwischen Schloßbrücke und Schleuseninsel, Mülheim an der Ruhr, Info: www.muelheim-tourismus.de.

Stadtgartenfest Essen – „Food Wine Music“

In Essens ältester öffentlicher Grünanlage – gelegen an den Kulturpalästen Philharmonie und Aalto – steht Ende Juli der Wein im Fokus. Zehn Winzer aus Deutschland und Südtirol kredenzen Pinot Grigio, Chardonnay, Riesling & Co. für 3-6,50 € pro Glas (0,1 l). Natürlich wird nicht nicht nur getrunken, der Dreiklang im englischen Titel deutet es an: Vier Gastrostände von Sheraton & Co. verpflegen die Weinfans mit Passendem wie etwa einer Salciccia Winzerwurst an einer Fettucine Pasta Combo (dazu karamellisierte Walnüsse und Zwiebel-Speck-Konfit; 15 €). Zu guter Letzt: die „Music“. Sie kommt soulig-poppig von Sir Jesse Lee Davis, Julia Lioness und anderen.

28.-30.7., Fr 16-23 Uhr, Sa 12-23 Uhr, So 12-19 Uhr, Stadtgarten, Brunnenstr. 21, Essen. Info: essen-geniessen.de

Genuss im Grünen verspricht das Stadtgartenfest "Food Wine Music" in Essen. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Zu Gast in Recklinghausen

Im Vest wird sogar fünf Tage unter freiem Himmel gefuttert – und zwar wie immer auf dem Recklinghäuser Rathausplatz im Schatten des schönsten Rathauses von NRW (laut einer Wahl im Jahre 2020). Acht Gastronomen servieren Leckeres wie Krosse Blutwurst, Westfälischen Krustenbraten oder Kartoffelpuffer (wahlweise auch mit Waldpilzen statt Apfelmus). Keine Angst vorm panierten „Elefantenohr“ von Suberg’s bei Boente – dahinter verbirgt sich ein elefantöses Schweineschnitzel. Für Unterhaltung sorgen Live-Musik, DJs und der traditionelle Schlager-Frühschoppen am Sonntag mit den Flamigoboys, Julia Bender u.a. Der Sonntag lockt als Familientag zudem mit Spiel und Spaß im Dr.-Helene-Kuhlmann-Park nebenan – vom Schweinerodeo bis zur Hüpfburg bleibt hier kein Kinderwunsch unerfüllt. Beendet werden Tag und Fest um 22 Uhr von einem musiksynchronen Feuerwerk.

2.-6.8., Mi-Sa ab 16 Uhr, So ab 12 Uhr, Rathausplatz, Recklinghausen. www.zu-gast-in-re.de

Dortmund à la carte

Ebenfalls von Mittwoch bis Sonntag erhebt sich auf dem Hansaplatz in Dortmund eine Zeltstadt für Genießer – und über der färbt zur Eröffnung am 2.8. ein Feuerwerk den spätabendlichen Himmel bunt. Die von den Veranstaltern selbstbewusst „Mutter aller Gourmefeste“ genannte Leistungsschau elf örtlicher Gastronomen lockt mit feiner wie deftiger Küche. Garnelen auf Linguini mit Champagnersauce gibt’s ebenso wie Wiener Schnitzel nach Wahl – original vom Kalb oder tierlos als vegane Variante. Temperamentvoll-südamerikanischen Genuss verspricht der argentinische Hotdog Choripán (aus einer Chorizo-Wurst) mit würziger Chimichurri-Salsa und Tomaten-Curtido. Wie immer gibt’s einen speziellen „Dortmund à la carte Wein“, diesmal ist es ein fruchtig-frischer Grauburgunder von der württembergischen Schlosskellerei Affaltrach.

2.-6.8., täglich ab 11 Uhr, offizielle Eröffnung Mi 17.30 Uhr, Hansaplatz, Dortmund. dortmund-a-la-carte.de

Bochum kulinarisch

Boulevard nennen die Bochumer ihre Shoppingmeile, auch wenn das so auf keinem Straßenschild steht. Mitte August wird dort wieder gut gegessen – endlich, denn noch im vergangenen Jahr entfiel das Traditions-Event. Ganze 16 Restaurants stöpseln für „Bochum kulinarisch“ auf dem Trottoir ihre Herdplatten an. Sushi-Liebhaber dürfen wieder am Stand von Takeshi zuschlagen. Das hochgelobte Restaurant dürfte aber zum letzten Mal auf dem Boulevard auftischen, denn ein Umzug nach – pikant – Dortmund ist geplant. Selbstgeschossene Wildspezialitäten serviert das Hattinger Restaurant An de Krüpe in Bochum. Neben Hirschkalbscarpaccio, Rehsteak & Co. gibt’s aber auch einen Veggieburger.

9.-13.8., Mi 17-24 Uhr, Do-Sa 12-24 Uhr, So 12-21 Uhr, Bongardstr. /Massenbergstr., Bochum.

bochum-kulinarisch.de

Sushi-Fans kommen bei „Bochum kulinarisch“ wieder am Stand des Restaurants Takeshi auf ihre Kosten. Foto: Kerstin Buchwieser / FUNKE Foto Services

Gourmetmeile Metropole Ruhr auf Zollverein in Essen

Die wohl spektakulärste Kulisse für den Kitzel der Geschmacksknospen bietet am letzten August-Wochenende die Gourmetmeile Metropole Ruhr auf Zollverein – schließlich wird hier auf einem UNESCO-Welterbe gebrutzelt. Vor der imposanten Industrie-Architektur, die einst nach dem Vorbild der Bauhaus-Schule errichtet wurde, darf unter den weißen Zipfel der Pagodenzelte geschlemmt werden - zu später Stunde sorgt bunte Illumination für eine ganz besondere Atmosphäre.

24.–27.8., Do+Fr 16-23 Uhr, Sa 12-23 Uhr, So 12-20 Uhr, Welterbe Zollverein, Gleisboulevard, Essen. www.essen-geniessen.de

Krasse Kulisse: Bei der Gourmetmeile Metropole Ruhr auf Zeche Zollverein speist man vor den imposanten Zeugen der Bergbau-Vergangenheit des Ruhrgebiets. Foto: KERSTIN_KOKOSKAKerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

