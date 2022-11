„Essen Motor Show“ – Ein El Dorado für Tuning-Fans

Essen. Die „Essen Motor Show“ öffnet vom 3.-11.12. ihre Pforten. In den neun Messehallen ist alles vertreten, was einen Motor hat und ordentlich PS.

Im hellen Messelicht glänzender Chrom, röhrende Auspuffrohre, schnurrende Oldtimer-Motoren und bis ins letzte Blech getunte Schätze – die „Essen Motor Show“ öffnet Anfang Dezember wieder ihre Tore. Vom 3. bis zum 11.12. können Autofans durch die Hallen des PS-Festivals stöbern. Das Angebot dürfte groß sein, immerhin haben sich 500 Aussteller angekündigt, die sich schließlich auf neun Hallen ausbreiten.

Jean Pierre „JP“ Kraemer stellt Autos auf der Messe vor

Eine Sparte dürfte dabei wieder recht kurz kommen: Elektrofahrzeuge. Immerhin steht die „Essen Motor Show“ für PS-starke Sportwagen und getunte Autos, die unter dem Titel „tuningXperience“ ins Rampenlicht gerückt werden. Letztere wird wohl auch Jean Pierre „JP“ Kraemer mit nach Essen bringen. Der in Dortmund aufgewachsene Tuner und Moderator ist vielen in der Szene durch die TV-Sendung „Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott“ bekannt.

In der nahm er gemeinsam mit Sidney Hoffmann Gebrauchtwagen unter die Lupe und brachte sie wieder an den Mann beziehungsweise die Frau. Mittlerweile ist JP auch auf YouTube erfolgreich mit einem eigenen Kanal unterwegs. In Dortmund betreibt der 42-Jährige außerdem eine Autowerkstatt und seit Beginn des Jahres das „PACE“-Museum.

Zwischen Moderne und Tradition

Bei Fans der Tuning-Szene klingeln auch beim Namen Mareike Fox die Ohren. Die autobegeisterte Essenerin ist nicht nur Model, sondern hat ein eigenes Modelabel und vertreibt Autopflege. Vielleicht können Fans nicht nur durch das Angebot stöbern, sondern auch ihr neustes Auto bestaunen – den mintgrünen BMW M4 Competition, unter dessen Haube 510 PS schlummern.

Dieser VW T1 Samba aus dem Jahr 1958 wäre auch schon Kult, ohne dass sein Besitzer Christoph Filla ihm nachträglich einen Porsche-Motor mit 280 PS verpasst hätte. Foto: Kateryna Hoholieva / MESSE ESSEN GmbH

Neben den Stars und Sternchen der lokalen Tuner-Szene präsentieren in Halle 5 private Autofans ihre aufgemotzten Schätzchen. Dabei wird auch Traditionspflege großgeschrieben, denn viele Fahrzeuge sind echte Klassiker. Die beiden ältesten Modelle stammen aus der Ära des Wirtschaftswunders: ein VW Käfer aus dem Jahr 1957 und ein VW T1 Samba von 1958. Darüber hinaus verbreitet ein getunter Trabant 601 historisches Flair.

Aufgemotzte Motorräder zum ersten Mal mit dabei

Der Messebereich zum Thema Tuning wird in diesem Jahr um ein paar Räder reicher – Zweiräder, um genau zu sein. „Auch das ist ein Trend, den wir aktuell beobachten: Es werden immer mehr Zweiräder veredelt“, erklärt Sven Schulz, Organisator der tuningXperience. Zu sehen sind mehrere Modelle von Harley-Davidson sowie ein Krause Duo 4/2 und ein Simson Star.

Vier Räder und reichlich Pferdestärken gibt es in Halle 3. Hier können Rennsport-Fans die Sondershow „Faszination Black & Gold – 50 Jahre John Player Special“ entdecken. Die Ausstellung umfasst 15 exklusive Fahrzeuge aus dem Rennstall Lotus im markant schwarz-goldenen Design, das auf den langjährigen Sponsor John Player Special zurückgeht.

Hochkarätig wird es auch in den Hallen 1 und 2. Dort präsentiert Veranstalter S.I.H.A seinen „Classic & Prestige Salon“. Die Klassiker-Ausstellung hat sich zu einem Liebling der Messebesucher gemausert. Alles auf vier Rädern, was rar, exklusiv und außergewöhnlich ist, findet im Rahmen dieses PS-Festivals seine Bühne – eine extravagante Vielfalt von Oldtimern, Young Classics, Historic Motorsport bis hin zu eben jenen „Classic und Prestige“-Automobilen. Sie alle können ausgiebig von den Besucherinnen und Besucher unter die Lupe genommen werden.

Mit Elektro-Karts flitzen

Die meisten Fahrzeuge bewegen sich während der Messezeit keinen Zentimeter vom Fleck, doch in Halle 4 drehen kleine Elektro-Karts ihre Runden. Besucherinnen und Besucher können sich auf einer BattleKart-Strecke bei verschiedenen Spielen in den leisen Flitzern messen. Also gibt es sie dann doch noch im El Dorado der Tuning-Freunde – die Elektro-Autos.

Die Infos zur Messe:

Essen Motor Show: 3.-11.12., Sa+So 9-18 Uhr, Mo-Fr 10-18 Uhr, Messe, Messepl. 1, Essen.

Karten: Tagesticket Erwachsene 20 € (Nachmittagsticket Mo-Fr ab 14 Uhr 14 €), Tageskarte ermäßigt 16 €, Kinder unter 8 Jahren kostenfrei. Eintrittskarten gibt es nur im Onlineshop auf www.

essen-motorshow.de

