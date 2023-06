„Essen... verwöhnt“ – mit Currywurst, Kaviar & Co.

Essen. Die Gourmetmeile „Essen... verwöhnt“ feiert 2023 ihr Comeback. Dabei kommt sogar ein UNESCO Weltkulturerbe auf den Teller

Drei Jahre mussten die Genießer warten, bis auf Essens Einkaufsmeile endlich wieder fein eingedeckt wird. Schon im vergangenen Jahr waren die Speisekarten bereits geschrieben, alles vorbereitet – als doch noch das Aus fürs Comeback von „Essen… verwöhnt“ kam. „Wir konnten keinen Zeltbauer mehr bekommen“, erinnert sich Rainer Bierwirth von der Gastronomen-Vereinigung „Essen genießen“.

„Essen... verwöhnt 2023“ – Leckeres von bodenständig bis exklusiv

Nun hat sich der Versorgungsengpass, unter dem 2022 viele Veranstalter litten, reguliert und ab Mittwoch strahlen wieder die weißen Dächer der Pagodenzelte auf der Kettwiger Straße. So wie seit 1999. „Wir waren damals die ersten mit Pagodenzelten, weil ich diese gestreiften Kirmeszelte nicht mochte“, so Bierwirth.

Unter der schicken Überdachung brutzeln in diesem Jahr etwas weniger Gastronomen als vor Corona. („Wir fangen in diesem Jahr wieder klein an, so wie schon 1999.“). Dennoch gibt es reichlich zu genießen – das Angebot an den insgesamt 18 Ständen reicht von bodenständig bis exklusiv, von Currywurst bis Kaviar. Letzteren gibt es wieder bei der Essener Institution La Grappa: Für 30 Gramm Malossol Kaviar mit Profiterol, Crème fraîche, Premium Lachs und Champagner verlangt Chef Rino Frattesi 79 Euro.

Parmesan-Pommes und Trüffelmayo

Das ist freilich der preisliche Ausreißer nach oben auf der Speisekarte. Für die Currywurst am Stand der Alten Metzgerei werden 8 Euro fällig. Dafür gibt’s aber nicht nur die gute von Dönninghaus aus Bochum, sie wird zudem mit Parmesan-Pommes und Trüffelmayo serviert.

Von 8 bis 15 Euro reichen die Hauptspeisen, „Gourmetgerichte“ dürfen auch etwas teurer sein – etwa ein bei 800° im „Beefer-Grill“ karamellisiertes Entrecôte auf Grill-Gemüse (18 Euro) oder der Klassiker „Surf and Turf“, ein halber Hummer mit Rinderfilet für 26,50 Euro. Dazu erklingt auch wieder entspannte Live-Musik von Künstlern wie Sir Jesse Lee Davis.

Stücke vom „Erdbeer-Meter“

Neu dabei sind etwa das Restaurant RoseMarie am Burgplatz mit z.B. einem „Pulled Salmon Burger“ sowie Oliver Müller vom Café Fun Food Factory. Der gelernte Konditor präsentiert Café-Spezialitäten, Churros, Kuchen, Crêpes und Stücke vom „Erdbeer-Meter“. Thomas Steffes und Chris Walter vom Restaurant Schick stellten sich im August 2022 im Kreise von „Essen genießen“ bei der Gourmetmeile Metropole Ruhr auf Zollverein vor und überraschten Kollegen wie Gäste mit ihrer Crossover-Küche. Diesmal serviert das Duo u.a. Wareniki in Trüffelrahm mit frischen Trüffeln.

Borschtsch für den guten Zweck

Letzteres ist nicht die einzige Verbeugung vor der Ukrainischen Küche bei „Essen... verwöhnt“, denn sogar ein echtes immaterielles Kulturerbe kommt auf den Teller. Diesen Titel verlieh die UNESCO 2022 dem Ukrainischen Borschtsch mit Roter Bete, Zwiebeln, Weißkohl, Karotten, Kartoffeln und Fleisch. Wer ihn am Stand des Ukrainisch-Deutschen Vereins Opora genießt, unterstützt damit auch noch den Erwerb eines medizinischen Nottransporters für die Ukraine.

>>> „Essen... verwöhnt“ – wannn und wo die Gourmetmeile stattfindet:

„Essen… verwöhnt 2023“, 14.-18.6., Kettwiger Straße, Essen. Mi+Do 12-22 Uhr, Fr+Sa 12-23 Uhr, So 12-20 Uhr. Fr bis 22 Uhr: Late Night Shopping in der Essener City. Weitere Infos gibt’s hier.

