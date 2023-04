Essen: Was Stadtfest und Pfingst Open Air zu bieten haben

Essen. Im Mai locken gleich zwei Freiluft-Festivals mit abwechslungsreichem Programm in die Ruhrmetropole – das Pfingst Open Air feiert die Rückkehr.

1447 Tage – so lang wird das letzte Pfingst Open Air zurückliegen, wenn rund 25.000 Gäste am 27. Mai wieder im Werdener Löwental zusammen feiern. 2022 hätte die entspanntere pandemische Lage im Juni das Festival wieder ermöglicht, die Planungen für ein Event dieser Größenordnung beginnen aber grundsätzlich schon viele Monate zuvor – da sah es noch nicht so gut aus. Somit bündelte der zuständige Rockförderverein Essen e.V. seine Kräfte für die Rückkehr 2023, von einer coronakonformen viertägigen Veranstaltungsreihe in verschiedenen Essener Lokalitäten im September 2021 mal abgesehen.

Eine Änderung fällt Stammzuschauern direkt ins Auge: Das Pfingst Open Air wird 2023 erstmals an einem Samstag ausgetragen. Nach Angaben der Stadtverwaltung können so Kosten im Bereich Logistik und Security eingespart werden, da keine Feiertagszuschläge gezahlt werden müssen.

Pfingst Open Air: Elektronische Wiese im Löwental

Sonst soll sich aber alles so anfühlen wie früher: Der Eintritt ist frei. Es gibt zwei Bühnen, die „E-Wiese“ ist dabei elektronischer Tanzmusik vorbehalten. Headlinerin dort ist die Techno-DJ Mareena, die regelmäßig im Berliner Tresor, einem der kultigsten und bekanntesten Clubs ihrer Wahlheimat, auflegt. Ebenfalls aus Berlin reist Mary Yuzovskaya an, die sich minimaleren, hypnotischeren Klängen verschrieben hat. Den deutlich kürzeren Anreiseweg hat Kay Shanghai – den kennen viele Essener Musikfreunde als Chef des Kult-Nachtclubs Hotel Shanghai.

Überhaupt sind traditionell viele Acts aus der Stadt und Umgebung Teil des Pfingst Open Air. Die 257ers werden das Festival als Hauptbühnen-Headliner beschließen. Hits wie „Holz“ oder „Holland“ machten das Rap-Duo aus dem Essener Stadtteil Kupferdreh auch der breiten Öffentlichkeit bekannt. Ebenfalls aus der Ruhrmetropole stammend und dem Rap zugeneigt ist Taby Pilgrim, die seit 2019 regelmäßig neue Musik veröffentlicht. Andere Geschmäcker bedienen die Balkan-Folk-Popper Il Civetto, die Indie-Rocker Rikas oder das Hamburger Rockprojekt Deine Cousine um Sängerin Ina Bredehorn.

Essen.Original: Songs von ELO, frisch interpretiert

Ebenfalls breit aufgestellt präsentiert sich einmal mehr Essen.Original, in diesem Jahr läuft das Stadtfest vom 12. bis 14. Mai. Knapp zwei Wochen vor dem Auftakt wurde nun auch das Programm für die große Bühne am Kennedyplatz angekündigt. Classic-Rock-Fans dürfen sich vor allem auf den Freitag freuen, wenn Phil Bates mit seiner Band Songs des Electric Light Orchestra interpretiert. Für poppigere Klänge stehen am Samstagabend Joris („Herz über Kopf“) sowie Madeline Juno („Error“). Am Sonntag gibt es einen kleinen Hauch von Ballermann in Essen – dank Jörg Bausch, Paulina Wagner und Vincent Gross.

Bunt und schrill geht es am 12. Mai auf der Bühne am Burgplatz zu, wenn Drag-Größen wie Marcella Rockefeller, Miss Joana oder Betty D. Fort auftreten. Am Folgeabend treten mit The Tweens um VfL-Bochum-Stadionsprecher Michael Wurst und dem Essener Trio Kuult Künstler aus der Region auf – neben Popsänger Malik Harris, der im vergangenen Jahr die deutsche Negativserie beim Eurovision Song Contest verlängerte. Dem Nachwuchs ist die Bühne am Kopstadtplatz vorbehalten, hier präsentieren sich unter anderem Rapper Ryko-J, die ukrainische Rockband The Sixsters (beide Freitag), Singer/Songwriterin Stina Holmqvist und die Weltmusik-Band Rasgarasga (beide Samstag). Für den krönenden Abschluss und tanzbare Beats sorgen am Sonntag Oliver Magenta und weitere EDM-DJs.

Essen.Original, 12.-14.5., Innenstadt, Essen. Pfingst Open Air Werden, 27.5., 13-22 Uhr, Im Löwental, Essen. Eintritt frei. Weitere Infos und das jeweils komplette Programm gibt es auf www.visitessen.de beziehungsweise pfingst-open-air.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps