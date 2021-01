„Sturm der Liebe"-Star Uta Kargel spielt nun online Theater

Uta Kargel eroberte die Fansherzen in der Telenovela "Sturm der Liebe". Nun spielt sie mit ihren Serien-Kollegen Sandro Kirtzel und Max Beier Theater.

Essen Das Stück „Meier Müller Schulz - oder nie wieder einsam" feiert am 29.1. online Premiere. Wir sprachen zuvor mit Darstellerin Uta Kargel.

Lange eroberte Schauspielerin Uta Kargel als Eva Saalfeld in der erfolgreichen Serie „Sturm der Liebe“ die Fanherzen. Im vergangenen Jahr kehrte sie dem Fürstenhof den Rücken. Nun zieht es die 39-Jährige auf die Theaterbühne. Das Stück „Meier Müller Schulz - oder nie wieder einsam” wird live aus der Berliner Drehleier gestreamt. Im Interview mit Kirsten Gnoth verriet Uta Kargel, was die Zuschauer erwartet, ob sie sich eine Rückkehr zur Telenovela vorstellen kann und wie es war, für den Playboy die Hüllen fallen zu lassen.

Sie feiern mit dem Stück „Meier Müller Schulz - oder nie wieder einsam“ am 29. Januar Premiere - und zwar online.

Uta Kargel: Wir haben lange überlegt, welche Alternativen wir haben, wenn unsere Aufführungen wegen Corona nicht stattfinden. Streaming ist eine gute Möglichkeit, um unser Stück endlich spielen und auch zeigen zu können und den Menschen ein Online-Ereignis der besonderen Art zu bescheren. Man kann sich nicht später dazuschalten, zurückspulen oder sich das ganze am nächsten Tag noch mal ansehen. Das macht unsere Vorstellung einzigartig – ganz so wie bei einem richtigen Theaterabend.

Wie muss man sich den Stream vorstellen?

Wir haben vier Kameras und auch die dazugehörigen Kameraleute, die je nach Anweisung unseres Regisseurs Stefan Jonas eine Totale, also die Bühne im Guckkastenformat einfangen oder uns, ganz nah. Dass wir mit Jonas schon bei „Sturm der Liebe“ gedreht haben, der nicht nur wunderbar inszeniert, sondern auch hervorragend ist in Kameraführung und Schnitt, ist dabei unverhofftes Glück und großer Vorteil.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie der Premiere entgegen?

Ich bin sehr gespannt, hoffe aber auch, dass wir viele Menschen erreichen und begeistern. Schön wäre es, wenn wir die Berührungsängste bezüglich Kulturereignissen, die online stattfinden auflösen können, damit vielleicht auch andere Kunst- und Theaterschaffende anstecken und eine Tür zu neuen performativen Räumen öffnen. Dass eine direkte Begegnung im Realen nicht ersetzbar ist, ist dabei natürlich keine Frage.

Geplant sind aber erstmal nur zwei Aufführungen?

Genau, wir haben erstmal nur zwei Termine. Aber ich denke, dass wir auch im Februar noch streamen werden, wenn sich die Situation nicht ändert.

Das Stück dreht sich ja auch um Einsamkeit, oder?

Es geht um Herrn Meier, der allein zu Hause sitzt. Er beschließt jemanden zu entführen, das ist Herr Schulz. Während die beiden beisammen sind, klopft plötzlich Frau Müller an die Tür. Sie ist die Nachbarin von Herrn Meier und wollte den eigentlich nur fragen, ob er ihren Verlobten kann. Einfach, um ihren Eltern zu beweisen, dass sie nicht einsam ist. Das ist allem voran eine Komödie, die die Menschen zum Lachen bringen soll. Aber wenn man möchte, kann man natürlich auch in eine zweite, tiefere Ebene einsteigen, die zum Nachdenken anregen kann.

Haben Sie sich in der ganzen Corona-Zeit auch mal einsam gefühlt?

Auf jeden Fall. Im Zuge des Theaterprojekts und der Proben haben wir viel darüber gesprochen, wie es uns momentan geht, welche Einsamkeitsgefühle wir in unseren Rollen wiedererkennen und mit welchen Gefühlen und Erfahrungen wir die Figuren auffüllen können. Ich bin froh, dass ich diese Arbeit habe und mit Freunden zusammenarbeiten kann. Das ist ein schöner Austausch und gut für die Seele.

Haben Sie denn ein Rezept gegen Einsamkeit?

Es gibt immer einen Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Ich kann zum Beispiel gut allein sein, weil es viele Dinge gibt, die ich gut alleine machen kann. Wie das Lesen eines Buches, Malen, Musikhören. Ein Rezept, an Einsamkeit nicht zugrunde zu gehen, muss aber jeder für sich finden. Zwar können Soziale Medien keinen richtigen Kontakt ersetzen, aber man kann sich durch sie ein paar Freiheiten schaffen. Ich habe auch letztens mit meinen besten Freundinnen geskyped. Das hilft enorm.

Wie sieht es denn mit dem Sicherheitsabstand auf der Bühne aus?

Wir kommen uns auf der Bühne schon ziemlich nah. Das lässt sich nicht vermeiden. Wir werden aber alle regelmäßig getestet und passen grundsätzlich natürlich auf uns selbst und aufeinander auf.

Das ist nicht das erste Theaterstück Ihrer Karriere. Was fasziniert Sie an der Bühne?

(lacht) Das ist tatsächlich der Kontakt zum Publikum und das direkte Spüren der Empfindungen derer, die zuschauen. Ich mag das ‘Im-Moment-Sein’ und in diesen Momenten dann all das empfinden zu müssen, was die Figur bewegt und weiterbringt.

Sie stehen mit Max Beier und Sandro Kirtzel auf der Bühne. Zwei Kollegen aus dem „Sturm der Liebe”. Wie war das Wiedersehen?

Wir haben nie wirklich den Kontakt zueinander verloren. Auch, weil es nicht das erste Theaterstück ist, das wir gemeinsam spielen. Das Miteinander hat sich über die Zeit wirklich intensiviert. So intensiv hatten wir selbst bei „Sturm der Liebe“ nicht miteinander zu tun. Jetzt erlebe ich die beiden nochmal ganz anders und stelle fest, wie schön es ist, nicht nur so tolle Kollegen, sondern plötzlich auch neue tolle Freunde gewonnen zu haben.

Ein Bild aus alten "Sturm der Liebe"-Zeiten: Auch Sandro Kirtzel (r.) als Paul Lindbergh ist in "Meier Müller Schulz" zu sehen. Foto: ARD/Christof Arnold

Sie waren in der sechsten Staffel die Protagonistin bei „Sturm der Liebe“, dann für viele Jahre raus und sind 2018 wieder zurückgekommen. Wie war das?

Bislang war es nicht normal, ein Traumpaar wieder zurückzuholen und deshalb hatte ich auch nicht damit gerechnet, dass ich wieder zurückkommen darf. Aber selbst diese acht Jahre Pause fühlten sich so an, als wären sie nie geschehen. Es war ein nahtloses Anknüpfen, ein Nach-Hause-kommen. Aber eine solche Daily-Serie zu drehen, ist auch ein Marathon. Man arbeitet gefühlt durch, das Privatleben bleibt ein bisschen auf der Strecke und ich bin froh, dass ich nach zwei Jahren Sturm Luft schnappen kann, um neue Herausforderungen zu erleben.

Eine erneute Rückkehr kommt also nicht infrage? Dabei haben die Fans doch extra eine Petition gestartet.

Das hat mich unglaublich gerührt. Die Sturm-Fans sind sehr treu, enorm kreativ und unheimlich liebenswert. Es war nicht meine Entscheidung zu gehen, sondern die der Autoren und der Produktion aus dramaturgischen Gründen. Wenn es sich nochmal ergibt ... dann... ich weiß es nicht (lacht). Aber man soll ja nie nie sagen.

Sie haben Eva Saalfeld lange gespielt. Haben Sie Angst, auf diese Rolle beschränkt zu werden?

Nö, gar nicht. Es ist immer schön, wenn man als Schauspieler einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Sie haben nicht nur eine starke Frauenrolle in „Sturm der Liebe“, sondern auch in GZSZ gespielt. Was macht für Sie ganz persönlich eine starke Frau aus?

Das ist mal eine interessante Frage. Eigenständigkeit empfinde ich als stark. Starke Frauen haben in meinen Augen auch unabhängig von der Liebe zu einem Partner Leidenschaften, die sie verfolgen und zu verwirklichen versuchen.

Sehen Sie sich auch als starke Frau?

Ich habe viele verschiedene Leidenschaften und auch Ideale, die mich ausmachen, die ich nicht so einfach aufgeben kann und für die ich viel aufs Spiel setze. Lohngerechtigkeit ist nur ein Thema. Allerdings würde ich manchmal gerne ehrgeiziger und standfest in meinen Behauptungen sein, ohne diese immer auch gleich wieder zu hinterfragen.

Eine dieser Leidenschaften ist das Fotografieren.

Ich bin gerne eine Beobachterin. Und das Fotografieren ist eine wunderschöne Art und Weise, das tun zu können, ohne dass es komisch wirkt (lacht). Der Fotoapparat ist ein tolles Werkzeug, um kreativ zu sein.

Wen oder was würden Sie gerne mal vor der Linse haben?

Ich finde Menschen grundsätzlich unfassbar interessant. Ich habe das Glück meine Schauspielkollegen öfter fotografieren zu dürfen, weil auch sie ihre Sozialen Medien füttern müssen. Ich liebe es, etwas zu entdecken, das vorher verborgen war.

Am Set ist also keiner vor Ihrer Kamera sicher?

Das kann man so sagen. Aber ich finde es auch wichtig, die Welt hinter dem Set, der Bühne, der Maske zu zeigen - Momente der Freundschaft oder des Nachdenkens, stille Augenblicke, Licht, Schatten, Natur – und ich möchte mit dem Gefühl, das ich empfinde, wenn ich etwas Schönes sehe, anstecken.

Sie waren auch selbst vor der Linse und zwar für den Playboy. Sind Sie ein schwieriges Fotomodell, weil Sie selbst fotoaffin sind?

Ja, aber das ist bei mir nicht nur so, weil ich gerne fotografiere. Das wird jeder kennen, der auch vor der Kamera steht. Man denkt ständig darüber nach, ob die Frisur sitzt oder der Gesichtsausdruck stimmt. Was ich mir allerdings immer wieder versuche abzugewöhnen ist, dass ich Gesichter mache, von denen ich weiß, dass sie gerade fotogen sind. Deshalb vermeide ich es auch, Selfies von mir zu machen. Das Playboy-Shooting war allerdings ganz anders, als dass der Fotograf Marc Rehbeck und ich die gleiche Vorstellung davon hatten, wie Natur und Körper harmonisieren sollen.

War das eine Überwindung für Sie?

Ich hatte große Lust, in eine Rolle zu schlüpfen, in der man mich sonst nicht kennt. Eine andere Art von Stärke und Erotik zu zeigen. Es war eine Herausforderung und eine schöne Übung, dem Blick der Kamera stolz standzuhalten.

Uta Kargel live:

„Meier Müller Schulz - oder nie wieder einsam”, 29.+30.1., 20 Uhr. Karten ab ca. 18 € über www.eventim.de.