Extrabreit-Gitarrist Stefan Kleinkrieg: Album und Konzert

Hagen. Stefan „St.“ Kleinkrieg thematisiert auf der neuen LP beide Enden der Emotionsskala. Er spielt ein seltenes Solokonzert in der Hagener Heimat.

Ein Mann, eine Gitarre, ein Auto, strahlend blauer Himmel, viele Felder und ganz viel Nordseewasser – für das Video zur Single „Billiges Benzin“ wollte Stefan Kleinkrieg einfach mal wieder raus. So begab er sich mitsamt Kamera-Crew an die Küste nach Friesland. Womöglich war es für das Gründungsmitglied der NDW-Legenden Extrabreit eine der längsten Autofahrten der vergangenen zwei Jahre. Er vermisst das Touren, mit allen Freuden und Tücken. „Benzin im Tank, die Heizung an, der Wagen ist ein sicheres Floß, jetzt rollt er die Auffahrt hoch, endlich geht es los. Das hab‘ ich so gewollt, das ist mir mehr wert als Gold. Ich liege jeden Abend auf den Knien und ich bete um billiges Benzin“, heißt es im Songtext.

Der Titel dient hier als Metapher, wie Kleinkrieg zugibt: „Es geht hier nicht nur um den fossilen Brennstoff, der zugegebenermaßen in immer unbezahlbarere Regionen aufsteigt. Damit ist auch der Treibstoff für die unsichtbare Triebfeder, die Leidenschaft gemeint.“ Die Ausübung dieser wurde dem 66-Jährigen zuletzt aus bekannten Gründen erschwert beziehungsweise verboten. So investierte Kleinkrieg seine Freizeit in die Produktion zweier Alben. Im November 2020 erschien mit „Auf Ex!“ nach zwölf Jahren wieder eine Extrabreit--LP, sie kletterte auf Platz 13 der Charts.

Stefan Kleinkrieg: „Ich neige oft zur Schwarzsicht“

Am 25. Februar ist dann auch wieder ein frisches Soloalbum mit dem Titel „Die Sonne scheint für alle“ erhältlich. „Nicht so schwer“, „Positiv denken“, „Glückshormon“ – schaut man sich bloß einige Songtitel an, entsteht der Eindruck, dass viel Positivität in der Platte steckt. Dem kann der Künstler aber nicht zustimmen: „Es hält sich eher die Waage, meine ich. Ich neige oft zur Schwarzsicht. Untergang und Verlust waren immer meine Themen, aber es gibt auch durchaus positive Bilder.“