Floor Jansen: „Ich will keine Nightwish-Coverband sein“

Essen. Pop statt Symphonic Metal: Ex-„Sing meinen Song“-Teilnehmerin und Nightwish-Sängerin Floor Jansen tourt mit einem Solo-Album.

Floor Jansen kennt die großen Bühnen. Seit 2012 ist sie Sängerin von Nightwish, mit der finnischen Symphonic-Metalband hat sie riesige Hallen wie Festivals bespielt. Am vergangenen Samstag stand die aus der Provinz Nordbrabant stammende 42-Jährige aber vor einer ganz neuen Herausforderung. Metallica eröffneten in der Johan-Cruyff-Arena zu Amsterdam ihre „M72 World Tour“ – und Jansen stand im Vorprogramm im Rampenlicht. Allerdings nicht mit Nightwish, sondern mit Solo-Material und einer komplett neu zusammengestellten Band. „Das wird so riesig, da sind 50.000 Leute. Ich bin ein bisschen nervös.“, gibt Jansen im Gespräch wenige Tage vor dem Auftritt im Interview zu.

Anfang April erschien ihr erstes Soloalbum „Paragon“ mit zehn lupenreinen Popsongs, die im Formatradio niemanden verschrecken würden. „Das, was ich jetzt spiele, ist ganz anders, als das, was ich sonst mache. Hoffen wir alle, dass es für das Metallica-Publikum funktioniert“. Ein Blick in die Kommentarspalten der einschlägigen Kanäle in den Sozialen Medien am Sonntag zeigte aber, dass alles glatt ging.

Floor Jansen hat schwere Zeiten hinter sich

Das Konzert markierte einen weiteren wichtigen Punkt auf der Gefühlsachterbahn des Lebens, auf der sich Floor Jansen seit einigen Jahren befindet. 2019 wurde die Sängerin, die mit ihrem Mann Hannes van Dahl (Schlagzeuger der Metal-Band Sabaton, Anm. d. Red.) in Schweden lebt, auch in der niederländischen Heimat einem breiteren Publikum bekannt. „Da kam die Einladung für ‘De beste zangers van Nederland’, also das niederländische ‘Sing meinen Song’“, erinnert sie sich.