Foodfestivals: Saisonstart für das Freiluft-Schlemmen

Der Duft von gegrillten Köstlichkeiten liegt in der Luft. Mit einem Klacken springen Kronkorken von der Flasche. Ausgelassenes Lachen hallt über das Gelände. Im Hintergrund läuft leise Musik. So oder so ähnlich dürften viele Besucher die vergangene Foodfestival-Saison in Erinnerung behalten haben. Langsam zieht sich der Winter zurück und macht Platz für sommerliche Schlemmer-Events.

„In den Corona-Zeiten gehörten die Foodfestivals zu den wenigen Dingen, die stattfinden konnten", erinnert sich Max Sollmann. Er ist Geschäftsführer von EGS Event UG und organisiert den Foodlovers Streetfood Markt auf Zeche Zollverein. Gesehen hat er das Konzept 2014 in San Francisco und als Inspiration mit zurück in die Heimat genommen. „Die Vielfalt der Speisen macht den Reiz für viele aus. Aber es sind natürlich gerade die Klassiker, die besonders gut ankommen: Burger und alles aus dem Smoker." In der Region gibt es zahlreiche Festivals mit Burgern, Rippchen & Co. Wir haben eine Auswahl für Festival-Hungrige zusammengestellt.

Street Food & Music

Was die Besucher beim „Street Food & Music“-Festival erwartet, ist wenig überraschend – Street Food und Musik. Während in den Trucks und an den Ständen fleißig gebrutzelt, frittiert und geschwenkt wird, spielen Live-Acts entspannte Beats. Geboten wird eine Mischung aus Rock, Reggae, Latin-Pop und vieles mehr. Erfahrungsgemäß kommt das Angebot der Foodtrucks ebenso vielfältig daher wie die Musik. Serviert wird Kulinarisches aus der ganzen Welt, vom Burrito bis hin zu Mac and Cheese.

u.a. 24.-26.3. Olpe (Marktplatz/Kurkölner), 31.3.-2.4. Mülheim (Rathausmarkt), 14.-16.4. Duisburg (Königstraße), 21.-23.4. Gladbeck (Willy-Brandt-Platz), 28.-30.4. Recklinghausen (Rathausplatz), 5.-7.5. Velbert (Am Offers), 11.-14.5. Dortmund (Friedensplatz), 18.-21.5. Gelsenkirchen (Heinrich-König-Platz), 26.-29.5. Bottrop (Berliner Platz), 2.-4.6. Siegen (Siegbrücke), 9.-11.6. Moers (Kastellplatz), 4.-6.8. Voerde (Rathausplatz), 11.-13.8. Duisburg (Königstraße), 18.-20.8. Geldern (Marktplatz), 25.-27.8. Essen (Kennedyplatz), 1.-3.9. Datteln (Neumarkt), 15.-17.9. Bottrop-Kirchhellen (Johann-Breuker-Platz), 22.-24.9. Dortmund (Aplerbecker Markt). Infos auf street-food-music.de

Streetfood Drink & Music

Das Essen möchte bei den Streetfood-Festivals natürlich auch runtergespült werden. Oft gibt es eine Auswahl an Cocktails und Bier.

Essen aus aller Welt versprechen auch die Macher der „Streetfood Drink & Music“-Festivals auf ihren Social Media Seiten. Dazu gibt es auch hier keine Musik aus der Dose, sondern live von der Bühne. Im Angebot sind ebenfalls Cocktails und Biere vom Fass. Immerhin wollen die deftigen Speisen auch runtergespült werden. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben – aber am besten, bevor sie sich den Bauch vollgeschlagen haben.

u.a. 31.3.-2.4. Kreuztal (Marktplatz), 21.-23.4. Wetter (Innenstadt), 29.4-1.5. Dorsten (Zeche Fürst Leopold), 12.-14.5. Marsberg (Kirchplatz), 18.-20.5. Sprockhövel (Rathausplatz), 26.-29.5. Hamm (Zeche Kreativ Revier Heinrich Robert), 9.-11.6. Drolshagen (Marktplatz), 30.6.-2.7. Menden (Infos folgen), 14.-16.7. Issum (Marktplatz) 8.-10.9. Mülheim (Rathausplatz), Weitere Infos auf www.streetfood-agentur.de

Cheat Day

Vier kreative Köpfe mit einem Faible für gutes Essen haben sich zusammengetan und den Cheat Day ins Leben gerufen. Mit viel Eifer und einem engagierten Team im Rücken haben sie 2016 den Grundstein für die Streetfood-Erfolgsgeschichte im Raum Ostwestfalen-Lippe gelegt. Auf ihrer Internetseite verraten die Veranstalter, dass Essen für sie nicht nur die Befriedigung von Grundbedürfnissen ist, sondern ein Erlebnis. Dazu zählen auch all die kleinen und großen Kalorien. Aber die zählen am Cheat Day, der seinen Ursprung in der Fitnessbewegung hat, nicht. An diesem einen Tag in der Woche ist alles erlaubt – vom Burger bis zu Crêpes.

u.a. 31.3.-2.4. Haltern (Marktplatz), 17.-21.5. Möhnesee (Seepark Körbecke), 2.-4.6. Warstein (Marktplatz / verkaufsoffener Sonntag), 23.-25.6. Biggesee (Seeufer Olpe-Sondern), 30.6.-2.7. Brilon (Marktplatz), 7.-9.7. Unna (Rathausplatz), 24.-27.8. Möhnesee (Seepark Körbecke), 15.-17.9. Soest (info folgen), 13.-15.10. Lennestadt (Thomas-Morus-Platz/verkaufsoffener Sonntag), 20.-22.10. Winterberg (Marktplatz). Weitere Infos auf www.cheatday-streetfood.de

Foodlovers - Street Food Markt Essen

Acht Jahre bringen die Food Lovers schon hungrige Menschen zusammen, um gemeinsam zu schlemmen. Angefangen hat alles mit 25 Street-Food-Anbietern. Mittlerweilerweile ist das Netzwerk noch größer geworden. In diesem Jahr werden zum Beispiel auch Knödel in allen Variationen und Backfisch angeboten.

21.-23.4. + 13.-15.-10., Gleisboulevard Zeche Zollverein, Essen. Weitere Infos auf www.foodlovers-streetfood.de

Feierabend-Streetfood-Markt Holzwickede

In Holzwickede wird nicht bis zum Wochenende gewartet, bevor geschlemmt wird. Der Feierabend-Street-Foodmarkt soll schon am Donnerstag für ausgelassene Stimmung und volle Bäuche sorgen. Die Gäste können sich auf viele unterschiedliche Stände freuen, das Angebot reicht von deftig bis süß.

15.6., 10.8., 7.9., Marktplatz, Holzwickede. Weitere Infos auf www.holzwickede.de

Beer and Burger

Mit saftigen Burger-Variationen und einem kühlen Gerstensaft dürften viele schon zufrieden sein. Doch die Macher versprechen auch eine Auswahl von verschiedenen Cocktails, Gin und Wein für alle Nicht-Bierliebhaber. Bilder in den Sozialen Medien zeigen außerdem, dass sich auch andere Speisen zum Festival verirren. Dabei ist alles von der Bubble-Waffel bis hin zu kross gegrillten BBQ-Spießen. Kinder sollen sich auf einer Hüpfburg austoben und beim Schminken amüsieren.

23.-25.6. Gladbeck (Willy-Brandt-Platz), 11.-13.8. Duisburg (Königsstraße). Weitere Infos auf www.beer-burger-festival.de

Hüftgold Food-Truck-Festival Bochum

Zum sechsten Mal wird im Bochumer Stadtteil Linden fleißig Hüftgold zugelegt. Kein Wunder, das Angebot ist zu verlockend. Die Veranstalter, die Werbegemeinschaft Linden, verspricht eine kulinarische Reise durch die USA, Afrika, Südamerika, Asien und schließlich Europa. Ein paar der Kalorien können wieder abgezappelt werden, wenn die DJs auflegen. Dazu finden ein Kunsthandwerkermarkt und ein verkaufsoffener Sonntag statt.

16.-18.6., Hattinger Straße, Bochum-Linden. Weitere Infos www.linden-bewegt.de

Street Food Festival Bonn

Pünktlich wenn die Kirschblüten blühen, rollen die Foodtrucks in Bonn an. Neben exotischem Essen aus Indonesien, Thailand und Tibet gibt es auch Klassiker, wie saftige Burger und knusprigen Backfisch. Für den süßen Abschluss und eine große Auswahl an Getränken ist natürlich auch gesorgt.

15.+16.4., Kurfürstencarré, Bonn. Weitere Infos hier bei Facebook.

Schlemmen vor eindrucksvoller Kulisse – das Streetfood-Festival im Duisburger Landschaftspark.

Meet & Eat Köln

Auf dem Kölner Rudolfplatz kommen Foodies nicht nur einmal im Jahr für ein verlängertes Wochenende zusammen. In der Stadt am Rhein findet jeden Donnerstag ab 16 Uhr das „Meet & Eat“ statt. Auf dem Rudolfplatz treffen verschiedene Kochstile aufeinander: ob italienisch, asiatisch, peruanisch, brasilianisch, türkisch, französisch, österreichisch oder schwäbisch.

Immer donnerstags, Rudolfplatz, Köln. Weitere Infos www.meet-and-eat.koeln

Street Food Festival

Auf einer Asienreise ließen sich die Veranstalter vom dortigen Streetfood inspirieren. Wieder in der Heimat angekommen wollten sie die kulinarische Vielfalt auch in Deutschland präsentieren. Gesagt getan: Das erste Festival fand in Köln statt. Der Ansturm und Hunger waren so groß, dass das Konzept schließlich auch auf andere Städte überschwappte. Bei entspannten DJ-Klängen werden Burger, Enchiladas, Pommes und vieles mehr aufgetischt.

8.-10.4. Duisburg (Landschaftspark Nord), 21.-23.4. Düsseldorf (Schwanenhöfe, Tickets 3,50 €), 28.4.-1.5. Köln-Ehrenfeld (Oskar- Jäger- Str. 192, 3,50 €), 27.-29.5. Bonn (Rheinufer Bonn-Beuel, 3,50 €). Weitere Infos und Tickets (3,50 €) gibt es hier.

