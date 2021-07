Gitarren-Festival lockt internationale Musiker nach Iserlohn

Iserlohn. Für das Iserlohner Gitarren-Festival kommen zum 29. Mal Musiker aus der ganzen Welt zusammen – trotz Corona und mit einem ganz neuen Konzept.

Dass aus seiner Idee „Freunde zusammenzutrommeln“ mal das größte klassische Gitarrenfestival Europas entstehen würde – damit habe Thomas Kirchhoff nicht gerechnet. Nun kommen in Iserlohn schon zum 29. Mal Künstler und Studierende aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam zu musizieren und ihr Wissen auszutauschen.

Dabei präsentiert sich das Gitarren-Festival kurz vor seinem 30. Jubiläum mit einem neuen Konzept, das, so Gitarrist Kirchhoff, „vor allem die Iserlohner freuen dürfte“. Denn während bisher nur die abendlichen Konzerte öffentlich waren und die meisten Workshops und Vorträge hinter verschlossenen Türen in der Nachbarstadt Schwerte stattfanden, zieht das gesamte Festival nun ins Zentrum von Iserlohn.

Iserlohner Gitarren-Festival erfindet sich coronabedingt neu

„Wer am Stenner-Gymnasium vorbeigeht und spontan Lust hat, einem Vortrag zuzuhören, kann das jetzt machen“, so Kirchhoff. Ganz freiwillig findet die Verlagerung in die Iserlohner Innenstadt allerdings nicht statt, Auslöser war die Corona-Pandemie.

Unter den aktuellen Bedingungen sei es unmöglich, die Teilnehmer wie üblich im Schwerter Haus Villigst unterzubringen. Die Idee, die aus der Not heraus entstanden ist, findet Kirchhoff aber längst so überzeugend, dass „das Festival von nun an immer in Iserlohn stattfinden wird.“

Coronabedingt wird es in diesem Jahr auch in einem deutlich kleineren Rahmen gefeiert: Während 2019 noch 265 Teilnehmer aus über 40 Ländern ihren Weg ins Sauerland fanden, plant Kirchhoff nun mit weniger als einem Drittel der Beteiligung aus den Vorjahren.

Corona-Regeln: Kein 3G-Nachweis, aber Maskenpflicht

Auch die Konzerte dürfen nur von 170 statt über 500 Zuschauern besucht werden. Aufgrund der niedrigen Inzidenzen müssen diese keinen 3G-Nachweis erbringen, aber eine Maske tragen. Umso glücklicher sei Kirchhoff darüber, dass dennoch „absolute Weltstars“ seinem Ruf gefolgt seien.

Jeden Abend geben sie Konzerte in der Obersten Stadtkirche. Mit dabei sind Thibaut Garcia (Donnerstag, 29. Juli), der laut Kirchhoff „mit einer Natürlichkeit, aber gleichzeitig mit höchster Perfektion spielt“. Auch David Russell – „einer der berühmtesten Gitarristen überhaupt“ – konnte Kirchhoff erneut für das Festival gewinnen. Er tritt am Mittwoch, 28. Juli, auf.

Finale des Martinez-Wettbewerbs

Ebenso international wird es am Freitag, 30. Juli, wenn Giampaolo Bandini und Cesare Chiacciaretta mit ihrem Auftritt den 100. Geburtstag des argentinischen Bandoneon-Spielers und Komponisten Astor Piazzolla feiern. „Die Stimmung wird wie bei einem Rockkonzert sein“, prophezeit Thomas Kirchhoff.

Ein besonderes Abendprogramm findet am Dienstag, 27. Juli, statt: Sechs Gitarristen messen sich beim Finale des 14. Martinez-Wettbewerbes. Die ­Finalisten haben sich in zwei Online-Runden gegen rund 150 Konkurrenten durchgesetzt.

Organisator und Gitarrist Kirchhoff über Pandemie: „Es war eine herausfordernde Zeit“

Beim krönenden Abschluss werden sie von einer Jury in den Kategorien Technik, Ton und Ausstrahlung bewertet. Dem Sieger winken neben einem Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro auch Auftritte in der ganzen Welt – die, so Kirchhoff, „im kommenden Jahr hoffentlich stattfinden können.“

Er habe selbst erlebt, wie hart die Pandemie die Branche getroffen hat, seine Tour durch China wurde abgesagt. „Es war eine herausfordernde Zeit für alle Musiker“, sagt Kirchhoff, der sich nun umso mehr darauf freue, seine Freunde und Kollegen wiederzutreffen. Sein Motto: „Man muss in allen Veränderungen die Vorteile sehen.“

