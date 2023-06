Kulinarik Größtes Matjesfest in NRW findet wieder in Duisburg statt

Duisburg. Das hat schon Tradition: In Duisburg findet vom 8. bis zum 11. Juni – noch vor Saisonstart – wieder das größte Matjesfest der Region statt.

„How Much Is The Fish?“ – Nein, Scooter statten dem Duisburger Matjesfest vermutlich keinen Besuch ab, aber die Frage, wie teuer der Fisch denn in diesem Jahr ist, wird sicherlich das eine oder andere Mal gestellt, schließlich machten Besucherinnen und Besucher schon im vergangenen Jahr einen leichten Preisanstieg aus.

So oder so: Auf der Königsstraße am König-Heinrich-Platz dreht sich bald wieder alles um den jungfräulichen Hering – und Musik, denn die wird es bei dem viertägigen Event vom 8. bis zum 11. Juni traditionell auch geben, aber auch hier springen vermutlich nicht HP Baxxter & Co. in die Bresche.

Matjesfest noch vor offizieller Saisoneröffnung

Die Duisburger Ausgabe ist früh dran in diesem Jahr, schließlich beginnt die offizielle Saisoneröffnung erst ein paar Tage später. Am 13. Juni findet in diesem Jahr die traditionelle Versteigerung des ersten neuen Matjesfasses im Hafen von Scheveningen statt. Auswirkungen aufs hiesige Fest habe das aber nicht, lässt das veranstaltende Duisburg Kontor verlauten. Der Matjes geht trotzdem über die Standtheken.

Der jungfräuliche Hering steht im Mittelpunkt – es gibt aber auch andere Leckerein wie Pommes und Flammkuchen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Das Fest rund um den beliebten Speisefisch ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Kein Wunder, schließlich ist das Fest, das seit über 20 Jahren lockt, das größte seiner Art in der Region und abseits der Küste. Weitere Feierlichkeiten zu Ehren des Jungfernherings finden unter anderem in Oberhausen (15.-17.6., Friedensplatz) und Lüdenscheid (24.-25.6., Festplatz Hohe Steinert) statt.

Mit Zwiebeln oder in Rote Beete eingelegt

Dabei ist der fette Hering in allen Variationen – schlicht mit Zwiebeln oder eingelegt in Rote Beete – zwar Protagonist, aber macht auch Platz für andere maritime Köstlichkeiten. Gambas, Lachs, Austern, Kibbeling, aber auch Flammkuchen, Pommes und Currywurst finden dankende Abnehmer. Pils und Riesling passen in beide Gaumen-Metiers. Allerdings wollen auch in diesem Jahr wieder 100.000 bis 120.000 Matjesfilets unter die Besucherinnen und Besucher gebracht werden.

Maritime Atmosphäre benötigt auch die passende musikalische Untermalung – nein, auch da finden Lieder der Dance/Electro-Band keinen Platz. Wohl aber die des Piratenkoor Storm & Averij. Die niederländische Band spielt zum Auftakt der Festivität und läutet die Schlemmertage ein.

Schunkel-Stimmung mit Shantychor

Auf dem Musikprogramm stehen außerdem Sternenstaubchor, Sing Ma Watt sowie FKK feat. Kim Merz am Abend. Der Freitag wird vom Shantychor Hiesfeld besungen, am Samstag sorgen Schwiegermutter’s Liebling und The Four Shops für Schunkel-Stimmung. Erstere verabschieden auch das Fest am Sonntag in die nahende Matjessaison.

Der beliebte Flammlachs darf bei einem Fischfest natürlich auch nicht fehlen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Wie sich der Jungfernhering in diesem Jahr gibt, ist noch nicht bekannt. Zwar kann der Speisefisch theoretisch das ganze Jahr über auf dem Teller landen, die Hochsaison startet allerdings erst im Juni, kurz bevor die Fortpflanzungszeit der Heringe beginnt. Dann, wenn sich weder Eier noch Samen gebildet haben, ist auch der Fettanteil am höchsten. Ideal ist ein Wert zwischen 18 und 20 Prozent.

Echter Matjes nur einmal im Jahr

Und wie teuer ist nun der Fisch? Das entscheiden die Gastronomen, heißt es beim Duisburg Kontor. Ihr unschlagbares Argument: Den echten Matjes gibt’s nur einmal im Jahr – in Duisburg sogar kurz vor dem offiziellen Saisonstart.

