Am 31. Oktober steht die gruseligste Nacht des Jahres bevor! Die Zeit der Geister und Fabelwesen hat begonnen und die Zeit der Verkleidungen steht an. Hier die Top 5 Fakten zum Gruselfest...

NRW. Halloween 2023 steht vor der Tür. In den NRW-Städten gibt es dazu viele Möglichkeiten sich zu gruseln. Ein Überblick über die schaurigen Events.

In vielen Städten in NRW gibt es 2023 wieder besondere Halloween-Events.

Von Freizeitparks über Escape Games und Wettläufen ist bis hin zu Partys alles dabei.

Das traditionelle Hallowen Horror Festival im Movie Park Bottrop feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum.

Am 31. Oktober wird wieder Halloween gefeiert. Auch in diesem Jahr planen viele Veranstalterinnen und Veranstalter in NRW besondere Grusel-Events. Wir haben eine Liste mit verschiedenen Event-Tipps für 2023 zusammengestellt.

Halloween im Movie Park Bottrop: Zwischen Monstern und Achterbahnen

Das Halloween Horror Festival findet in diesem Jahr zum 25. mal im Bottroper Movie Park statt. Zwischen dem 30. September und dem 12. November öffnet der Freizeitpark dazu an 25 ausgewählten Tagen wieder seine Pforten, heißt es auf der Internetseite des Movie Parks.

Die Veranstalter versprechen Grusel-Atmosphäre über mehrere Tage und mehr als 250 freilaufenden „Monstern“ auf den Straßen des Freizeitparks und den Horrorhäusern. Die Darsteller, die die Besucher erschrecken sollen, haben die Veranstalter schon Monate vorher gecastet. Besucherinnen und Besuchern ist es nicht erlaubt eine Maske oder eine Kostümierung zu tragen. Eintrittskarten gibt es online. Die Halloween-Attraktionen sind zur Saison ab 18 Uhr geöffnet, die Tickets sind an dem Veranstaltungstag aber schon ab 10 Uhr gültig.

Zu Halloween gibt es im Movie Park Bottrop auch mal freilaufende Monster. (Archivbild) Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Halloween Escape Game: Gespenstisch Köln entdecken

Rätselfreunde kommen am 31. Oktober in Köln auf ihre Kosten. Bei dem Outdoor Escape Game "Gespenstische Hexen" müssen Rätselnde Hinweise lösen, die sie durch die Domstadt führen. Der erste Treffpunkt ist der Melatenfriedhof im Bezirk Lindenthal.

Für 7,99 Euro pro Person können Interessierte sich das Spiel kaufen. Die Anweisungen werden per E-Mail versendet. Das Escape Game ist für bis zu zwei Stunden angesetzt, es gebe allerdings kein Limit, heißt es auf der Internetseite get your guide. Interessierte können sich das Spiel hier kaufen.

Gruseln an Halloween im Startlight Express: Aftershowparty in Bochum

Ein besonderes Musicalerlebnis können Fans des Starlight Express am 31. Oktober erleben. Nach der Show, die um 18.30 Uhr beginnt, findet im Foyer eine Aftershowparty statt. Mit einer DJane, Live-Gesang und kostenlosen Getränken können die Besucherinnen und Besuchern in einer "schaurig schönen Partyatmosphäre" feiern, heißt es auf der Seite des Veranstalters.

Der Eintritt zur Halloweenparty ist im Eintrittspreis mit inbegriffen. Tickets gibt es ab 95 Euro hier zu kaufen.

Sportliches Halloween: Lauf durch Duisburgs Landschaftspark

Wer auch an Halloween Sport treiben will, kann das in Duisburg tun. Dort findet am 31. Oktober im Landschaftspark wieder der Halloween-Run statt. Die Läufer haben die Wahl zwischen Strecken über 2,5, fünf und zehn Kilometern. Das Besondere: Sie sollen sich verkleiden.

Halloween-Run Halloween-Run Eindrücke vom Halloween-Run im Landschaftspark-Nord. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Der 2,5 Kilometerlauf starten um 18.30 Uhr, die Rennen über fünf und zehn Kilometer um 19.15 Uhr. Tickets gibt es bis zum 30. September zu einem vergünstigten Preis. Das Startgeld für den 2,5 und fünf Kilometerlauf beträgt 24,90 Euro, der Lauf über zehn Kilometer kostet für Laufende 26,90 Euro. Hier geht's zur Anmeldung.

Halloween 2023 in NRW: Zu Halloween hatte sich dieses Quartett 2021 als Gespenster verkleidet. Sie nahmen am Halloween-Run in Duisburg (NRW) teil. Wir geben Tipps für das Halloween-Fest in diesem Jahr Foto: Michael Dahlke / Michael Dahlke / FFS

„The haunted Mansion": Hardstyle an Halloween in Oberhausen

Hardstyle-Fans werden am 31. Oktober in Oberhausen auf ihre Kosten kommen. Denn in der Turbinenhalle findet zu Halloween ein Festival mit über 50 Künstlern statt. Es werde nicht nur außergewöhnliche Musik geboten, sondern auch "ein weltklasse Geisterhaus-Erlebnis", heißt es auf der Internetseite der Turbinenhalle.

Die Künstler stammen aus den Musikrichtungen Hard- & Rawstyle, Hardcore und Uptempo. Einlass ist ab 19.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Enden soll das Festival um 6.15 Uhr am Folgetag. Tickets gibt es hier.

… oder ganz klassisch: Die Halloween-Party:

Neben vielen besonderen Angeboten, gibt es in vielen NRW-Städten auch klassische Partys. Wer zu Halloween mal wieder richtig abdancen möchte, kann das zum Beispiel in diesen Städten tun:

Köln : In der Eventlocation "DIE HALLE Tor 2" kommen am 31. Oktober gleich drei Musiktypen auf ihre Kosten: Auf drei verschiedenen Tanzflächen wird ab 21 Uhr Hip Hop / R'n'B, Elektro sowie Trash Pop und Musik der 90er- und 2000er-Jahre gespielt. Der Einlass ist ab 18 Jahren. Tickets ab 28 Euro gibt es hier zu kaufen.

: In der Eventlocation "DIE HALLE Tor 2" kommen am 31. Oktober gleich drei Musiktypen auf ihre Kosten: Auf drei verschiedenen Tanzflächen wird ab 21 Uhr Hip Hop / R'n'B, Elektro sowie Trash Pop und Musik der 90er- und 2000er-Jahre gespielt. Der Einlass ist ab 18 Jahren. Tickets ab 28 Euro gibt es hier zu kaufen. Mülheim an der Ruhr: In Franky´s Loft wird am 31. Oktober ab 21 Uhr unter dem Motto "MülheimTANZT - Halloweenedition" gefeiert. Mit Lichtern, Lasern und dem richtigen Ton wird die Location in einen Halloween-Eventtempel verwandelt, so der Veranstalter auf seiner Internetseite. Verkleidungen seien erwünscht, aber kein Muss. Der Einlass ist ab 25 Jahren. Early-Bird-Tickets gibt es ab 13,41 Euro hier zu kaufen.

Wer an Halloween 2023 Lust auf Tanzen hat, der wird in NRW fündig. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps