Köln. „Harry Potter: Visions of Magic“ feiert am 8. Dezember Weltpremiere im Kölner Odysseum. Das können Fans beim Kunsterlebnis entdecken.

Interaktives Kunsterlebnis ab Freitag, 8. Dezember, im Odysseum Köln

Besucherinnen und Besucher können selbst zaubern

Orte aus der Welt um Harry Potter erwachen zum Leben

Viele Fans der Harry-Potter-Reihe haben sich wohl schon einmal gewünscht, selbst in die magische Welt rund um den berühmten Zauberschüler einzutauchen. In der neuen interaktiven Ausstellung „Harry Potter: Visions of Magic“ können sie das – zumindest ein bisschen.

„Harry Potter: Visions of Magic“: Das gibt es auf 3000 Quadratmetern

Im Odysseum in Köln haben Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, NEON und die Explorado Group ein Paradies für Harry-Potter-Fans aufgebaut. Auf über 3000 Quadratmetern können Besucherinnen und Besucher mysteriöse Orte entdecken.

Spazieren kann man unter anderem durch den Raum der Wünsche, in dem sich verstaubte Stühle bis zur Decke stapeln und riesige Schachfiguren auf den ersten Zug zu warten scheinen. Ein optisches Highlight ist außerdem die Halle der Prophezeiungen. In der steht eine Glaskugel neben der anderen, in allen schwirrt eine Prophezeiung umher. Lichteffekte lassen die Regale erstrahlen oder hüllen den Raum in komplette Dunkelheit. In Newt’s Menagerie sind die putzigen Niffler, die stark an Maulwürfe erinnern, auf der Suche nach Schätzen und kriechen dabei über meterhohe Projektionsflächen. Mutige können außerdem einen Spaziergang durch die Nokturngasse, das düstere Pendant zur freundlichen Winkelgasse, wagen.

Natürlich darf auch Harry Potter nicht fehlen. Was erlebt der Zauberschüler wohl in der Ausstellung? Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

„Harry Potter: Visions of Magic“: Auf der Suche nach magischen Spuren

Neben diesen Welten gibt es noch eine Menge mehr zu entdecken – was, sei an dieser Stelle nicht verraten. Die Fans jedenfalls, die schon vor der eigentlichen Öffnung ein Blick wagen durften, zeigen sich begeistert. „Ich bin Fan der ersten Stunde und habe sowohl die Bücher gelesen als auch die Filme geschaut“, sagt Birgit Lauschus, die aus Dinslaken nach Köln gereist ist. „Es macht so viele Spaß, selbst in die Welten eintauchen zu können. Außerdem habe ich mich wie ein Kind gefühlt mit dem Zauberstab.“

Eröffnung mit Star-Gästen aus den Harry-Potter-Filmen

Ähnlich ging es auch Oliver und James Phelps, die in den Harry-Potter-Filme die Weasley-Zwillinge Fred und George spielten. Sie durften als Überraschungsgäste schon vor allen anderen die Ausstellung besuchen. „Wir sind gestern schon durchgegangen und es hat uns wirklich umgehauen. Ich habe mich direkt daran erinnert, wie viel Spaß es gemacht hat, den Zauberstab damals zu schwingen“, sagt James Phelps.

Zauberstäbe sind ein gutes Stichwort. Jeder Besucher und jede Besucherin bekommt zu Beginn des Kunsterlebnisses einen Zauberstab in die Hand gedrückt und darf ein bisschen damit trainieren. Dann geht es auf die Suche nach Spuren von Magie, die sich als kleine Nebelwölkchen in der Ausstellung verstecken. Ein Schwung mit dem Zauberstab lässt sie verschwinden und dafür tolle Überraschungen auftauchen – sei es eine Eule, der goldene Schnatz oder ein buntes Feuerwerk.

Harry-Potter-Fans werden zu Zauberlehrlingen

Untermalt wird das ganze Erlebnis natürlich mit passenden Soundeffekten und stimmungsvoller Musik. Dazu sorgen die wechselnden Lichteffekte für eine ganz besondere Atmosphäre. So dringen Harry-Potter-Fans immer weiter in die magische Welt rund um Hogwarts ein, schnell ist das Gefühl für die Zeit verloren. Tja, und gerade stand man noch im Zauberministerium und plötzlich wartet hinter der nächsten Ecke schon jemand, der die Zauberstäbe wieder einsammelt. So schnell, wie man in Köln zum Zauberlehrling wird, wird man eben auch wieder zum Muggel – also einen stinknormalen Menschen ohne jegliche Zauberkräfte.

Öffnungszeiten und Preise:

Harry Potter: Visions of Magic, 8.12.2023 bis 2.6.2024

Verschiedene Zeiten, Odysseum, Corintostraße 1, Köln.

Tickets für Erwachsene für ca. 30 € und Kinder (5-15 Jahre) für ca. 24 € gibt es hier.

