Holiday on Ice zelebriert den Zauber des Neuanfangs

Auch in der neuen Show „A New Day" verzaubern die Eistänzerinnen und -tänzer von Holiday On Ice mit farbenfrohen Kostümen.

Grefrath. Holiday on Ice kommt mit der neuen Show „A New Day“ in die Region. In Dortmund und Köln geben sogar Olympiasieger ein Gastspiel auf dem Eis.

Wenige Shows habe eine Tradition wie diese: Vor 79 Jahren feierte „Holiday on Ice“ Premiere in Toledo im US-Staat Ohio. Zum Weihnachtsfest 1943 ging die erste Show übers Eis – und das gab ihr auch den Namen. Denn „Holiday on Ice“ meint nicht etwa „Urlaub ...“, sondern „Feiertag auf dem Eis“. Mit der Erfindung der transportablen Kunsteisbahn ging die Kufen-Revue schließlich auf Reisen – der Rest ist Geschichte.

In 80 Ländern auf fünf Kontinenten war die Show bereits zu Gast. In Deutschland zählte 1958 sogar Elvis zu den Zuschauern. Als GI in Ausgehuniform suchte der King sein Heimweh beim Gastspiel der US-Show in Frankfurt zu lindern.

Weltpremieren stets in Grefrath

Längst gehört „Holiday on Ice“ auch bei uns für viele langjährige Fans zum festen Programmpunkt im Winter. Erst die leidige Pandemie brachte auch diesen Brauch ins Straucheln: Zuletzt wurden etwa die Gastspiele der Saison 2021/22 in Dortmund und Münster abgesagt. In Grefrath am Niederrhein durften die Kufenstars im November 2021 dagegen noch ihre Künste zeigen. Und nicht bei irgendeiner Show: Wie alle neuen Inszenierungen seit 2013 feierte dort auch „A New Day“ Weltpremiere.

Ab dem Jahreswechsel kann nun auch das Publikum in Münster, Dortmund und Köln die Show sehen. Los geht’s zuvor wie immer in Grefrath – nun aber nicht mit einer Premiere, sondern einem zweitägigen Wiedersehen mit „A New Day“.

Besuch aus einer anderen Dimension

Dabei lädt das internationale Ensemble aus 34 Eiskunstlauf-Profis sowie vier Akrobatinnen und Akrobaten das Publikum gewissermaßen ein, den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe zu feiern. Im Mittelpunkt der poetischen Rahmenhandlung steht Aurora, ein Wesen aus einer fremden und offenbar recht farb- und freudlosen Dimension. Auf dem eisigen Parkett lernt sie glücklicherweise den jungen – und natürlich attraktiven – Adam kennen, der ihr im Verlauf des Geschehens die Schönheit der irdischen Welt in all ihren Facetten zeigt. Auroras erst zögerliches, dann immer neugierigeres Erkunden der für sie neuen Umgebung bietet einmal mehr die Folie für Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Kür-Niveau. Fantasievolle Bühnenbilder und zeitgemäße -technik, dazu fesche Kostüme und mitreißende Musik liefern dem Publikum einen Augenschmaus mit Feel-Good-Botschaft, der keinen Holiday-on-Ice-Fan enttäuschen dürfte.

Olympiasieger von Peking als Teamplayer

Das Kreativ-Team an der Bande ist um einschlägige Referenzen aber auch nicht verlegen: Choreograf Nathan Clarke inszenierte u.a. die Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2012 in London (mit Weltstars wie Rihanna, Coldplay, und Jay-Z); Kreativdirektor Francisco Negrin brachte schon Opern auf die Bühnen der bedeutendsten Theater der Welt.

Auf dem Eis sorgen bei einigen Tourstationen zudem Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron für olympischen Glanz. Das Paar gewann bei den vergangenen Winterspielen in Peking die Goldmedaille im Eistanz. Die Franzosen sind überdies mehrfache WM- und EM-Sieger und gelten als Eistanz-Revolutionäre. Die beiden Top-Athleten auf Kufen kann man in der Region in Köln (13.1., 19-Uhr-Show) und Dortmund (20.1., 20 Uhr) live erleben. Trotz all ihrer Titel und des olympischen Goldes gibt sich das Paar aber ganz bescheiden: „Sonst tanzen wir allein über das Eis“, so Guillaume Cizeron. „Bei Holiday on Ice sind wir Teil eines großen Ensembles – wir freuen uns mit diesen herausragenden Eiskunstläufern und Akrobaten zusammen auf der Eisfläche zu stehen.“

>>> „A New Day“ in der Region – die Infos:

Termine: 19.+20.11. Grefrath (Sa 15+19 Uhr, So 12+16 Uhr, Eissport und Eventpark), 29.12.-1.1. Münster (Do 15.30+19 Uhr, Fr 13+16.30 + 20 Uhr, Sa 15+19 Uhr, So 13+16.30 Uhr, Halle Münsterland), 13.-15.1. Köln (Fr 19 Uhr, Sa 13+16.30+20 Uhr, So 13+16.30 Uhr, Lanxess Arena), 20.-22.1. Dortmund (Fr 20 Uhr, Sa 13+16.30+20 Uhr, So 13+16.30 Uhr, Westfalenhalle). Karten gibt’s ab ca. 32 € unter anderem hier.

