„Im selben Boot“: Deutsche Einheit als Wettkampf-Erlebnis

Es ist das wohl ungewöhnlichste Buch zum bevorstehenden 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung. Das fängt schon bei der Form an: Die Essenerin Wiebke Petersen hat eine Graphic Novel gezeichnet. Das ist eine Erzählung als Comic. In Frankreich und Belgien ist dieses Format sehr populär, in Deutschland hingegen wartet der gebundene Comic noch auf den Sprung ins ernste Fach.

Wiebke Petersen Foto: HO

Die 47-jährige Petersen lebt seit 1998 in Saint-Étienne und hat sich nach dem Grafikdesign-Studium in Frankreich mit Jugendbüchern und Comics einen Namen gemacht. Die Illustratorin veröffentlicht unter dem Pseudonym „Zelba“ - und normalerweise nur in französischer Sprache. Doch jetzt ist ihr Band „Dans le meme bateau“ erstmals auch auf Deutsch erschienen: „Im selben Boot“ lautet der Titel aus dem Hamburger Fachverlag „Schreiber & Leser“ und erzählt die deutsche Wende aus einer sehr persönlichen Perspektive.

Ein Talent vom „Ruderklub am Baldeneysee“

Es ist ein autobiografisches Werk. 1990 ist die damals 17-jährige Petersen ein ambitioniertes Talent vom „Ruderklub am Baldeneysee“ und sieht sorgenvoll der ersten gesamtdeutschen Junioren-Nationalmannschaft 1991 entgegen. Am Ende wird sie zwar Ruder-Weltmeisterin in Spanien, doch auf dem Weg dorthin verweben sich der weltgeschichtliche Zusammenbruch des Ostens und eine ganz normale Teenager-Zeit in Essen zu einem Stoff, der vielleicht mehr über die Schwierigkeiten des deutsch-deutschen Zusammenwachsens verrät als viele luzide wissenschaftliche Analysen.

Schulhof-Tratsch, Knutsch-Rekorde und die Wiedervereinigung

Mit sprachlichem Witz und zeichnerischer Präzision ruft Petersen in Erinnerung, was einer 17-Jährigen 1990/91 in Essen wirklich wichtig ist: Der Schulhof-Tratsch am BMV-Gymnasium, die Ruder-Partys am Baldeneysee, Knutsch-Rekorde, der Ärger mit dem Trainer, das erste Mal mit dem Freund. Die Wiedervereinigung ist da etwas für Lehrer und die „Tagesschau“.

Doch mit der ersten gesamtdeutschen Junioren-Nationalmannschaft stolpert Petersen mitten hinein in die Weltgeschichte. Die Essenerin, die einfach nur Spaß am Leistungssport hat, trifft auf Gleichaltrige aus dem Osten, die vorbestimmt waren für ein privilegiertes DDR-Leben als „Soldaten in Trainingsanzügen“. Sie leben bereits ohne ihre Eltern in Sportinternaten, sind größer, stärker, reifer und deutlich weniger aufmüpfig als die West-Jugendlichen. Sie tragen 80er Jahre-Klamotten, Dauerwelle und sprechen einen merkwürdigen Dialekt.

Der Bundesadler auf der Trikot-Brust sorgt für Befremden

Dennoch wächst in endlos langen Trainingslagern zusammen, was nicht zusammenzugehören schien. Die Jugendlichen aus Ost und West rudern und scherzen irgendwann zusammen, schauen gemeinsam in jeder freien Minute den neuen Musiksender „MTV“, trinken heimlich Bier und teilen ihr Befremden gegenüber dem „Geier“, dem Bundesadler auf ihrer Trikot-Brust. Bei den einen ist es der Abschiedsschmerz von Hammer und Zirkel, bei den anderen die 1990 noch gelernte West-Skepsis gegenüber jedweder Deutschtümelei.

So gerät „Im selben Boot“ (158 Seiten, 22,80 Euro) zu einem heiteren, künstlerisch hochwertigen und dadurch besonders intensiven Streifzug durch die Geschichte.