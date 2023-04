“Indian Summer“: Top-Stars auf der Naturbühne Elspe

Lennestadt. Beliebte Künstler reisen im September nach Elspe zur dritten Ausgabe des „Indian Summer“. Von Chartspop bis Rammstein-Tribute ist alles dabei.

Bewegte drei Jahre liegen hinter dem Team des „Indian Summer“-Festivals. Ursprünglich liefen die Planungen für ein neues mehrtägiges Musikevent im Sauerland im Januar 2020 an, wenige Wochen später musste wegen der einsetzenden Pandemie vieles wieder über den Haufen geworfen werden. Schnell wurde aber ein Hygienekonzept für die Freilichtbühne im Lennestädter Ortsteil Elspe erstellt, bekannte Acts wie das DJ-Duo Gestört aber geil, Ex-Luxuslärm-Sängerin Jini Meyer oder die Tributeband We Rock Queen konnten letztlich doch auftreten.

Nach einer weiteren (durch Corona-Regularien in der Besucherzahl auf knapp über 1400 Zuschauer beschränkten) Auflage im Jahr danach ging es 2022 in eine Pause. Nun folgen die legendären Karl-May-Festspiele (17.6.-3.9.) und der „Indian Summer“ (15.-23.9.) erstmals aufeinander, dies ohne Beschränkungen. So beträgt die Besucherkapazität nun 3800 Menschen, darunter 600 Sitzplätze. „Wir haben die Marktsituation im vergangenen Jahr beobachtet, lange verhandelt und uns erst recht spät entschieden, den ,Indian Summer’ wieder aufleben zu lassen“, sagt Mitveranstalterin Kim Ludwig.

„Indian Summer“: Brasspop zum Auftakt

Angesprochen werden erneut Fans verschiedenster Musikrichtungen, ein stilistisch diverses Aufgebot hatte sich bereits 2020 und 2021 bewährt. Ursprünglich sollte der dritte „Indian Summer“ mit den Indie-Poppern Jeremias starten, wegen Überschneidungen im Tourplan sagten die Hannoveraner ihre Show aber wieder ab. So eröffnen nun die Bonner Brasspopper Querbeat das Festival am 15. September (Karten ca. 49 €), im Vorprogramm steht Rapper Majan auf der Freilichtbühne.

Im Bereich Popschlager gehört Ben Zucker (16.9., ab ca. 64 €) mittlerweile zu den beliebtesten Interpreten. Der 39-Jährige, der 2017 mit seinem Debütalbum „Na und?!“ durchstartete, verspricht für seinen Auftritt in Elspe „das Beste aus fünf Jahren“.

Schon deutlich länger dabei ist Clueso. Um die Jahrtausendwende herum veröffentlichte der Erfurter seine ersten CDs, heute kann er auf mehrere Top-Chartplatzierungen und Hits wie „Chicago“ oder die Fanta-4-Kollabo „Zusammen“ zurückblicken. Er kommt am 17. September (ab ca. 59 €) nach Elspe. Gerade noch auf Hallentournee (wir berichteten) befindet sich Singer/Songwriter Johannes Oerding (22.9., ab ca. 69 €), der im Sommer für mehrere Open-Air-Shows auf die Bühnen des Landes zurückkehrt.

Völkerball sorgen für Feuer

Und wem das alles zu poppig ist, der darf sich auf den krönenden Abschluss mit Völkerball am 23. September (ab ca. 39 €) freuen. Das Sextett gründete sich 2008 und spielt seither Rammstein-Songs originalgetreu nach. Ganz den Vorbildern entsprechend gehört ein aufwendiges Bühnenbild und der nicht gerade sparsame Einsatz von Pyrotechnik zur Performance der Gruppe um Sänger René Anlauff dazu.

Kim Ludwig spricht jedenfalls von einem „guten Vorverkaufsstart, der für sich spricht“. Wer eines oder mehrere der fünf Konzerte sehen will, sollte mit dem Ticketkauf also nicht mehr zu lange zögern.

„Indian Summer“, 15.-23.9. Freilichtbühne Elspe, Zur Naturbühne 1, Lennestadt. Weitere Informationen und Karten erhalten Sie auf indiansummer-elspe.de.

