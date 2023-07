Tour Jubiläumskonzert: Herbert Grönemeyer spielt 2024 in Bochum

Bochum. 40 Jahre „4630 Bochum“: Herbert Grönemeyer feiert das Jubiläum seines Albums mit zwei Sommerkonzerten im Juni 2024.

Herbert Grönemeyer feiert 2024 Jubiläum, besser gesagt eines seiner Erfolgsalben. Vor 40 Jahren, im August 1984, veröffentlichte der Sänger „4630 Bochum“ als Audio-CD. Der Longplayer prägte die deutsche Rock- und Popmusik nachhaltig – und bescherte Grönemeyer den Durchbruch. 140 Wochen war das Meisterwerk in den Charts und erhielt bis heute elf Goldauszeichnungen.

Den runden Geburtstag seines Erfolgsalbums zelebriert der 67-Jährige mit zwei Konzerten im kommenden Jahr. Zum einen wird er am 8. Juni in der Berliner Waldbühne auftreten, zum anderen lässt es sich Grönemeyer nicht nehmen, seine Fans in die titelgebende Stadt zu laden.

Herbert Grönemeyer kommt 2024 nach Bochum

Am 12. Juni 2024 steht Herbert Grönemeyer im Vonovia Ruhrstadion in Bochum auf der Bühne. Auf der Setlist stehen dann Klassiker wie „Männer“, „Flugzeuge im Bauch“, „Alkohol“ und natürlich der Titeltrack „Bochum“.

Ein exklusiver Pre-Sale für die Konzerte startet am Donnerstag, 6. Juli, um 11 Uhr auf eventim.de/herbert-groenemeyer. Der offizielle Vorverkauf beginnt dann am Samstag, 8. Juli, um 11 Uhr auch an allen autorisierten Vorverkaufsstellen und über die bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).

