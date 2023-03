Kathy Kelly und Jay Alexander auf Kirchentournee

Essen. Himmlische Stimmen und heilige Lieder: Das Duo stellt sein gemeinsames Klassikpop-Album vor. Auch in Kirchen der Region erklingt ihr Halleluja.

Mehr als 20 Jahre lang bildeten Marc Marshall und Jay Alexander ein kongeniales Gesangsduo. Zahlreiche Klassikpop-Crossover-Alben veröffentlichten die beiden, Hunderte Male stand man gemeinsam auf der Bühne. Vor zwei Jahren jedoch beendete das Duo dann seine lange so fruchtbare Zusammenarbeit – ohne Streit, wie es heißt.

Debüt beim Erfolgslabel

Jay Alexander blieb am Mikro nicht lange allein und fand mit Kathy Kelly eine prominente neue Partnerin. Beim Erfolgslabel Telamo (u.a. Fantasy, Giovanni Zarrella und Thomas Anders) veröffentlichten der Pforzheimer (bürgerl. Jochen Alexander Pfitzenmeier) und der 1961 in den USA geborene Kelly-Spross das gemeinsame Album „Unter einem Himmel“. Im März gehen die beiden auf Tour und sind ab Freitag auch in der Region zu Gast.

Plattenmillionären als Duett-Partnerin

Mit der zehn Jahre älteren Kathy Kelly hat Jay Alexander eine Plattenmillionärin mit reichlich Edelmetall im Trophäenschrank an seiner Seite. Allein für das Album „Over The Hump“ gab’s neunmal Gold. Seit der Jahrtausendwende ist die Drittälteste der Kellys auch ohne ihre Geschwister musikalisch aktiv und veröffentlichte diverse Solo-Alben. Vor zwei Jahren erschien von ihr neben dem Duett-Album mit dem Tenor Jay Alexander auch ein erstes eigenes Klassik-Album („My First Classic“). Parallel trat sie zuletzt wieder mit der (Rumpf-)Kelly Family auf – etwa bei der jüngsten Weihnachtstournee durch die großen Hallen der Region.

Balsam für die Seele

Die Konzerte mit Alexander finden nun in intimerem Rahmen statt – in Kirchen. Das passt, denn der Blick richtet sich ja schon im Titel des Albums „Unter einem Himmel“ nach oben. Nicht nur in den eigens fürs Album geschriebenen Stücken wie „Jedes Lied ist ein Gebet“ oder „Hear The Angels Sing“ ist die Botschaft christlich. Dazu gesellen sich noch Interpretationen von geistlichen Liedern wie „Amazing Grace“ (eingedeutscht zu „Ein Lied durch Raum und Zeit“) und „Mary Did You Know“. Auch Leonard Cohens Gänsehautgarant „Halleluja“ darf nicht fehlen.

Die Fans bejubelten das Erstlingswerk der beiden perfekt harmonierenden Stimmen u.a. als „Balsam für die gebeutelte Seele“ – und auch live dürfte mit einem gleichermaßen erhebenden wie ergreifenden Vortrag zu rechnen sein.

>>> Kathy Kelly & Jay Alexander live:

Termine: 17.3. Krefeld (19.30 Uhr, Friedenskirche), 24.3. Wuppertal (19.30 Uhr, Friedhofskirche), 26.3. Bochum (18 Uhr, Christuskirche). Karten ca. 44 €.

