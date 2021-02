Kerzenziehen – wie ein Trend erneut entflammt

Velbert. Ein Hobby, das nie aus der Mode kommt: Kerzen selber machen ist wieder angesagt – und ein ausgedehnter Zeitvertreib für zuhause.

Bei Schwester Bärbel geht es zackig zu, ohne groß rumzureden spannt die 69-Jährige einen langen weißen Faden in die Schlitze einer kleinen runden Holzplatte mit Metallhenkel. Dieser Dochthalter ist eine Eigenkreation, erklärt die Diakonisse. Beinah liebevoll taucht Schwester Bärbel die beiden Enden des weißen Dochts in die klare Flüssigkeit – ganz viel Wasser vermischt mit weißem Kerzenwachs, erhitzt auf 90 Grad.

Bevor die Holzplatte das Wachs-Wasser-Gemisch berühren könnte, zieht Schwester Bärbel die tropfenden Stränge wieder aus dem Tank. „Kerzenziehen ist ein ruhiges, meditatives Hobby. Da darf keine Hektik entstehen“, erklärt sie. „Aber trödeln sollte man auch nicht.“ Ein Balance-Akt also.

Wachsreste, soweit das Auge reicht

Bärbel Leopold ist Teil der Schwesternschaft der Diakonie an der Bleibergquelle in Velbert – und gibt dort Workshops zum Kerzengießen und -ziehen. Vor 25 Jahren hat Schwester Bärbel das Gießen für sich entdeckt, seit fünf Jahren versucht sie sich am Kerzenziehen – und das ziemlich erfolgreich. In ihrem Zuhause an der Bleibergquelle nimmt ihr Hobby gleich zwei Räume ein.

Der eine ist vollgepackt mit gut sortierten Wachsresten in allen erdenklichen Farben. In dem größeren steht eine rund eineinhalb Meter große Edelstahlwanne mit vier Wasserkammern, jede für eine andere Farbe. Die Maschine erhitzt Wasser und Wachs auf die ideale Zieh-Temperatur.

Konservendose zum Eintauchen

Trendsetterin mit weißer Haube: Für Schwester Bärbel ist die aktuell beliebte Kerzenvariante „Twisted Candle“ ein alter Hut. Ruckzuck hat die 69-Jährige die langstielige Kerze eingedreht. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Dass so eine Farbenwanne aber nicht unbedingt nötig ist, um Kerzen zu ziehen, davon zeugen die hohen, mit Wachs verklebten Konservendosen auf dem Tisch direkt daneben. „Das kann jeder auch zuhause ausprobieren“, versichert die Schwester. Dafür sollte man einfach die gesammelten Kerzenreste zusammentragen oder neues Wachs kaufen und die Ausbeute erst einmal einschmelzen. „Wachsreste nach Farben trennen und in einem Wasserbad erhitzen.“

Den Topf mit Wachs bloß nicht direkt auf die Herdplatte stellen. Schwester Bärbel weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es, ist Löschpulver von Boden, Herd und Tapete zu kratzen. Hat sich das Wachs verflüssigt, sinken Schmutzpartikel nach unten. Das saubere Wachs kann anschließend – vorher leicht abkühlen lassen – zum Beispiel in ausgewaschene Joghurtbecher gefüllt werden.

Einen solchen Wachsklumpen bearbeitet gerade Assistentin Schwester Sabine mit Hammer und Meißel – nicht selten eine schweißtreibende Arbeit, versichert die 59-Jährige. Die sogenannten Breakis lassen sich schneller einschmelzen. Oder verleihen gegossenen Kerzen einen besonderen Effekt, indem man sie ins noch zähe Wachs drückt.

Auf den richtigen Docht kommt es an

Beim Kerzengießen im Übrigen wird das „gewaschene“ Wachs verflüssigt und zum Beispiel in alte Gläser, Tassen, Schalen oder Konserven gefüllt. In eine glatte Form gegossen und nachher herausgestülpt, entstehen zum Beispiel die beliebten Stumpenkerzen. Schwester Bärbel rät dabei zu speziellen Teelichtdochten mit Fuß. Durch das Gewicht schwimmt der Docht nicht im Wachs, sondern bleibt am Boden.

Das Kerzenziehen ist noch mal etwas aufwendiger. Benötigt werden, neben den Wachsklumpen oder -Breakis, ein geeignetes Gefäß und Dochte. „Für das Kerzenziehen eignen sich am besten dünne Flachdochte“, erklärt Schwester Bärbel. „So kann man einen langen Docht an beiden Enden ins Wasser tauchen und gleichzeitig zwei Kerzen ziehen.“ Und spart Zeit. Bis aus dem dünnen Faden eine ansehnliche Kerze entsteht, vergeht mindestens eine Stunde.

Mindestens eine Stunde einplanen

Die Höhe der hitzebeständigen Form fürs Wasserbad richtet sich nach der Länge der , die man herstellen möchte. Die Workshop-Leiterin hat dafür abseits ihres Wassertanks gut viereinhalb Kilo umfassende Konserven für Rote Grütze verwendet. Wer genug Wachs gesammelt hat, kann den gesamten Behälter befüllen, ansonsten reichen aber auch heißes Wasser und Wachs. Geschmolzen sollte die oben schwimmende Wachsschicht gut drei Zentimeter betragen, rät Schwester Bärbel.

Bevor es nun ans Eintauchen und Rausziehen geht, hat die Expertin noch einen Tipp: Vor dem Tauchprozess den Flachdocht etwas länger in das heiße Wachs geben, damit er sich vollsaugen kann. Anschließend den Docht durch ein Tuch (z.B. Serviette) strammziehen, das überflüssige Wachs abstreifen. „Dadurch bekommt der Docht eine gerade und stabile Form.“

Dann heißt es „Action“ – oder eben nicht: Den Behälter gesichert aufstellen und den vollgesogenen Flachdocht wieder eintauchen lassen. „Keine Eile, aber auch kein Bummeln“, mahnt die Diakonisse und verrät ihr Geheimnis: „Ruhig ,21’ sagen. Bei ,einund’ Docht rein, bei ,zwanzig’ wieder raus.“ Dauert der Vorgang länger, schmilzt das Wachs am Ende oder die ganze Schicht geht flöten – ärgerlich. Viel sieht man nach dem ersten Eintauchen nicht. Ein hauchdünner Belag umwickelt den Docht. Etwas abgekühlt – nach gut 30 Sekunden – versinkt die Bald-Kerze wieder im Wasser-Wachs-Gemisch.

Tauchvorgang für Tauchvorgang

Das Kerzenziehen erfordert Geduld. DIe einzelnen Schichten werden nach und nach beim Eintauchen aufgebaut. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Und so zieht es sich weiter, Tauchvorgang für Tauchvorgang, bis die Kerze dick genug ist – oder man keine Lust mehr hat. Fertig ist die Arbeit dann aber noch nicht. Die vielen Exemplare auf dem großen Holztisch in der Raummitte zeigen, was alles möglich ist: Sogenannte Engelskerzen, plattgewalzt und leicht geschwungen. Besonders stolz ist Schwester Bärbel aber auf ihre Schnitzkunst. Dafür zieht sie mehrfarbige Kerzen und schneidet sie seitlich ein. „Das legt sehr schön die verschiedenen Schichten frei und sieht auch noch künstlerisch aus“, freut sie sich.

Ob sie auch schon einmal von dem aktuellen Trend „Twisted Candles“ gehört hat, in sich gedrehte Kerzen? Die Schwester winkt ab, natürlich kennt sie die und demonstriert gleich, wie es funktioniert. Die frisch gezogene, also noch warme Kerze zwischen zwei Holzbrettchen legen, so dass der Fuß einige Zentimeter herausragt (Tipp von der Expertin: Ist die Wahl-Kerze schon zu fest, wird sie im warmen Spülwasser wieder weich. Funktioniert auch mit gekauften). Nun leicht zusammendrücken, anschließend die abgeflachte Kerze von unten nach oben eindrehen. Voilà!

Stolz schaut die 69-Jährige auf das Ergebnis. „Man kann nie garantieren, was daraus wird, wenn man anfängt. Jede Kerze sieht anders aus – und ist schön, weil man sie selbst hergestellt hat.“

Die Infos zum Kerzenziehen:

Alles rund ums Kerzenziehen, -gießen und -verschönern gibt es zum Beispiel in Internetshops wie www.die-kerze.de

Ab Oktober (bis Dezember) bietet Schwester Bärbel Workshops an. Mehr Infos zu genauen Daten und Kosten unter 02051 209 215 (Schwester Bärbel) oder 02051 209 -0 (Mutterhaus Bleibergquelle).