Knotfest: Slipknot bringen ihr Festival nach Oberhausen

Die US-Metal-Formation Slipknot veranstaltet am 30. Juli ihr eigenes Festival in der Oberhausener Arena. Wann der Vorverkauf startet.

2012 veranstalteten Slipknot erstmals ihr „Knotfest“. Die in der Öffentlichkeit stets gut maskierte Metal-Formation um Sänger Corey Taylor lud in ihrer Heimat im US-amerikanischen Bundesstaat Iowa mehrere befreundete Bands zu einem gemeinsamen Festival ein, für den abschließenden Headliner-Auftritt sorgten Slipknot höchstpersönlich. Es folgten Ausgaben in Japan, Mexiko und Kolumbien sowie 2019 in Frankreich eine „Knotfest meets Hellfest“-Zusammenarbeit mit dem französischen „Hellfest“-Festival.

2022 wird, so die Pandemie es zulässt, erstmals ein „Knotfest“ in Deutschland ausgetragen – am 30.7. in der Oberhausener König-Pilsener-Arena (dann: Rudolf Weber-Arena). Wer dann zusätzlich zu Slipknot auf der Bühne steht, halten die Veranstalter bislang noch geheim. Der Vorverkauf startet aber bereits am kommenden Dienstag, 14.12., um 12 Uhr auf livenation.de.

Eine der erfolgreichsten Metal-Bands der Welt

1995 in der Stadt Des Moines (Iowa) gegründet, wuchsen Slipknot zu einer der berühmtesten Metal-Bands der Welt heran. Die sechs bislang veröffentlichten Studioalben verkauften sich mehr als 30 Millionen Mal, zuletzt erschien die Platte „We Are Not Your Kind“ im August 2019. Für ihre Single „Before I Forget“ erhielten Slipknot 2006 einen Grammy in der Kategorie „Best Metal Performance“.

