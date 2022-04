Kölner Kessel Buntes: „c/o pop“ wieder als Präsenzfestival

Köln. Live-Musik, Comedy, Tanz, Podcasts und mehr: Das „c/o pop“ in Köln findet in diesem Jahr vom 20. bis 24.4. wieder als Präsenzfestival statt.

Herausgeberin, Beraterin, Festivalveranstalterin – Elke Kuhlen ist in vielen Berufsfeldern zuhause. In den vergangenen zwei Jahren ging das „c/o pop“-Festivals als Livestream via Internet über die Bühne. Mit dem Konzept wurde die Verantwortliche Kuhlen allerdings nie so ganz warm. „Ich bin nicht dafür gemacht, Videos zu produzieren. Deswegen freue ich mich riesig, dass wir endlich wieder in aller Vielfalt stattfinden können. Dieses Jahr ist alles live in den Clubs, man muss schon seinen kleinen Hintern von der Couch bewegen.“

Tatsache: In diesem Jahr findet das Musik- und Kulturfestival wieder vom 20. bis 24. April in Präsenz statt, ein breites Potpourri an Kunstschaffenden tritt in verschiedenen Clubs und Läden im Kölner Stadtteil Ehrenfeld auf. Eine Ausnahme bildet der bereits ausverkaufte Auftakt mit der Band Bilderbuch am 20.4. in der Philharmonie. Eine realistische Chance auf ein Zusatzkonzert der Österreicher bestand leider nicht: „Versuche mal, in der Philharmonie noch eine Show zu buchen. Da kann ich jetzt schon mal viel Glück für 2025 wünschen, der Vorlauf ist da sehr lang“, sagt Kuhlen.

Viel Musikalisches zum Entdecken

Aber der Charme beim „c/o pop“ liegt bekanntlich ohnehin eher im Entdecken neuer Musik derer, die noch keine Stars sind. Vier Abende lang gibt es 45- bis 60-minütige Konzerte unterschiedlichster Acts. Mit dabei sind unter anderem Rapper Albi X (21.4.), das Noise-Rock-Trio Gewalt (22.4.), die Hip-Hop und Jazz mischenden Salomea (23.4.) und die Alternative-Rocker Blackout Problems (24.4.).

Auffällig hier im Vergleich zu vielen anderen Festivals ist der hohe Frauenanteil auf der Bühne. Kuhlen: „Uns war das ein Anliegen. Was das musikalische Aufgebot angeht, liegen wir bei 54 Prozent Anteil derer Acts, die mindestens eine Frau als Hauptbeteiligte, also Sängerin, haben.“ Für die Konzerte am Donnerstag und Freitag muss ein „Einmal zahlen, alles sehen können“-Ticket gekauft werden, beim Programm an den letzten beiden Festivaltagen gilt nach guter alter Tradition wieder freier Eintritt.

Kostenpflichtig sind hingegen viele der „Convention“-Events, bei denen aktuelle Themen aus der Musikbranche diskutiert werden. Da geht es unter anderem um die immer populärer werdenden NFTs (Non-Fungible Tokens, nur digital verfügbare Besitztümer), das inmitten der Pandemie von der Bundesregierung verabschiedete „Neustart Kultur“-Programm und Entwicklungen in den Sozialen Medien.

Komik-Nachwuchsförderung im Lokalen

Zudem betreibt das Festival Nachwuchsförderung für die Komik-Sparte. Am 23.4. wollen unter anderem die lokalen Talente Larissa Magnus, Marius Rohmann, Julia Brandner und Serkan Ates-Stein das Publikum zum Lachen bringen. Außerdem wird getanzt – und wie: Der große „Crystal Ball“-Contest am 22.4. ist leider bereits ausverkauft. Zuschauen geht aber zum Beispiel noch bei den Kpopdance*Stars (24.4.), gar mitmachen am selben Tag bei einem Twerk-Work­shop mit Profitänzer Shayne. Der Halb-Bahamaer demonstriert, wie man möglichst perfekt das Gesäß kreisen lässt – so wie es seit Jahren vor allem in Hip-Hop-Musikvideos gezeigt wird. Sechs neue Bands für die Traumzeit 2022 bestätigt

„Tatsächlich gibt es viele verschiedene Tanzstile, die teilweise recht alt, aber heute wieder voll en vogue sind. Da wollen wir dann anknüpfen. Darauf freue ich mich wirklich auch sehr, alleine die Tatsache, dass sowas mal irgendwo angeboten wird“, sagt Elke Kuhlen. Ebenfalls „etwas Besonderes“, so die Festivalchefin, ist der Besuch des Nagelstudios Isla aus Berlin am 23.4. – sechs Stunden lang können sich Interessierte die Fingernägel verschönern lassen.

2023 wohl wieder mehr Großkonzerte

Für 2023 plant Kuhlen wieder vermehrt größere Shows, in diesem Jahr fehlte es ihr und ihrem Team an Vorlaufzeit: „Nach den Absagen der letzten zwei Jahre wollten wir vorsichtig sein. Weil damit wärst du ein richtiges Risiko eingegangen. Inhaltlich bin ich diesbezüglich hin- und hergerissen. Es ist immer schön, wenn man was Starkes, Großes bieten kann, das jedem etwas sagt. Aber ich schaue schon auch darauf, nicht nur Namen, sondern auch was Besonderes zu bieten – wie eben Bilderbuch in der Philharmonie.“

c/o pop, 20.-24.4., verschiedene Spielorte in Köln. Das vollständige Programm und Eintrittskarten für Konzerte und die „Convention“-Events ab 15 € gibt’s auf c-o-pop.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps