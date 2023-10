Mark Owen, Gary Barlow und Howard Donald (von links) sind die verbliebenen Mitglieder von Take That.

Konzert Kultband Take That kehrt 2024 nach NRW zurück

Mönchengladbach. Die britische Boygroup Take That veröffentlicht im November ihr neues Album „This Life“. Im Juni folgt eine Deutschland-Tournee.

Und sie singen immer noch über die Liebe – auch mit über 50. Sechs Jahre nach ihrer letzten Platte „Wonderland“ meldeten sich Take That in dieser Woche mit der neuen Single „Windows“ zurück. Ein Gitarrenpop-Schmachtfetzen mit Ohrwurm-Refrain, wie man ihn von den Briten seit den 90er-Jahren kennt. „Windows“ ist der erste Vorbote zur neunten LP „This Life“, die am 24. November erscheinen wird.

Bis die verbliebenen Mitglieder Gary Barlow (52), Howard Donald (55) und Mark Owen (51) die Songs in Deutschland live präsentieren werden, vergehen allerdings noch einige Monate. Im Juni 2024 geht das Trio auf Open-Air-Tour und macht dabei auch einen NRW-exklusiven Halt im Mönchengladbacher SparkassenPark.

Take That: Kaum eine andere Band war in den 90ern erfolgreicher

Am 30.6. werden dann selbstverständlich nicht nur neue Stücke, sondern auch die Klassiker aus den 90er-Jahren auf der Setlist stehen. Sowohl die ersten Charterfolge wie „Could It Be Magic“ (1992), die endgültige Durchbruchssingle „Pray“ im Jahr darauf und natürlich auch der bekannteste Song „Back For Good“ (1995) sind seit der Wiedervereinigung der Gruppe 2005 feste Bestandteile der Konzert-Setlists.

Die Bühnenbilder bei Take-That-Konzerten sind oft aufwendig gestaltet. Hier ein Bild vom Konzert in Düsseldorf aus dem Jahr 2011. Foto: KITSCHENBERG, Kai / FUNKE FOTO SERVICES

In den 90er-Jahren galten Take That als Wegbereiter für weitere erfolgreiche Boygroups wie die Backstreet Boys, N’Sync oder Caught In The Act. Insbesondere im Vereinigten Königreich war die Gruppe, seinerzeit noch mit Robbie Williams und Jason Orange im Aufgebot, Dauergast an der Spitzenposition der Single- und Albumcharts. Umso härter traf es die Fangemeinde am 13. Februar 1996, als Take That ihre Auflösung verkündeten. Viele der zumeist jungen und weiblichen Fans erlitten Nervenzusammenbrüche, die britische Regierung setzte sogar Notfall-Telefon-Seelsorger ein, weil einige besonders fanatische Teenager gar mit Suizid drohten.

Take That: Seit neun Jahren nur noch zu dritt

2006 rauften sich zumindest Barlow, Donald, Owen und Orange (er verließ die Gruppe 2014) wieder zusammen, spielten eine ausverkaufte Best-of-Tournee und feierten mit der Single „Patience“ und dem Album „Beautiful World“ neuerliche Erfolge. Im Sommer 2010 kehrte auch der in der Zwischenzeit zum Solo-Superstar avancierte Robbie Williams zurück, es blieb aber bei einem knapp einjährigen Intermezzo. Doch auch als Trio sollten Take That auf ihrer kommenden Tournee genügend wohlige Erinnerungen aufleben lassen.

>>> INFO: Take That in Mönchengladbach

Take That live: 30.6. Mönchengladbach (19 Uhr, SparkassenPark). Karten gibt’s bereits ab ca. 91 € für O²-Priority-Kunden, der allgemeine Vorverkauf startet am Donnerstag, 19.10., um 10 Uhr.

